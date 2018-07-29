ケニー・オメガ、５連勝でただ一人勝ち点１０！内藤哲也も４連勝で勝ち点８…Ｇ１全成績

ケニー・オメガ ◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス２８」大会（２８日、愛知・愛知県体育館、観衆５７３５人札止め） ここまで全勝のＩＷＧＰヘビー級王者ケニー・オメガ（３４）が難敵・ＳＡＮＡＤＡ（３０）を下し、開幕５連勝。ただ一人、勝ち点１０とした。２連覇を狙う内藤哲也（３６）は後藤洋央紀（３９）を下し、４連勝で勝ち点８。初Ｖを狙う飯伏幸太（３６）も石井智宏（４２）を下し、勝ち点６とした。 ▽タッグマッチ２０分１本勝負

〇タンガ・ロア、バッドラック・ファレ（６分１４秒 エイプシット→片エビ固め）真壁刀義、トーア・ヘナーレ● ▽同

〇ハングマン・ペイジ、チェーズ・オーエンズ（６分２０秒 ライト・オブ・パッセージ→片エビ固め）ジェイ・ホワイト、ＹＯＨ● ▽同

〇鈴木みのる、エル・デスペラード（７分０６秒 ゴッチ式パイルドライバー→体固め）ＥＶＩＬ、ＢＵＳＨＩ● ▽同

〇ＳＨＯ、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（７分４９秒 ジャーマンスープレックスホールド）棚橋弘至、海野翔太● ▽同

〇デビッド・フィンレー、マイケル・エルガン（８分４０秒 Ｐｒｉｍｅ Ｎｏｃｔａ→片エビ固め）オカダ・カズチカ、外道● ▽Ｇ１クライマックス２８・Ａブロック公式戦３０分１本勝負

〇ザック・セイバーＪｒ．＝勝ち点６（１０分５９秒 反則勝ち）タマ・トンガ●＝勝ち点２ ▽同

〇ジュース・ロビンソン＝勝ち点２（８分２８秒 パルプフリクション→片エビ固め）矢野通●＝勝ち点２ ▽同

〇飯伏幸太＝勝ち点６（１０分１３秒 カミゴェ→片エビ固め）石井智宏●＝勝ち点４ ▽同

〇内藤哲也＝勝ち点８（１３分２６秒 デスティーノ→片エビ固め）後藤洋央紀●＝勝ち点４ ▽同

〇ケニー・オメガ＝勝ち点１０（２０分１２秒 片翼の天使→片エビ固め）ＳＡＮＡＤＡ●＝勝ち点６