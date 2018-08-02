飯伏幸太、地元・鹿児島で後藤下し「優勝して来年戻ってきます」オメガは開幕６連勝…Ｇ１全成績

飯伏幸太

◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス２８」大会（１日、鹿児島・鹿児島アリーナ、観衆３４９０人満員）

鹿児島・姶良（あいら）市出身の飯伏幸太（３６）が地元で後藤洋央紀（３９）に快勝。勝ち点８とし、Ｖ戦線に踏みとどまった。飯伏は試合後、マイクを握り「優勝して来年戻ってきます」とＶ宣言。首位を走るＩＷＧＰヘビー級王者ケニー・オメガ（３４）はザック・セイバーＪｒ．（３０）を下し開幕６連勝。勝ち点１２とした。２連覇を狙う内藤哲也（３６）も矢野通（４０）を下し５連勝。勝ち点１０の大台に乗せた。

▽タッグマッチ２０分１本勝負

〇タンガ・ロア、バッドラック・ファレ（４分５７秒 エイプシット→片エビ固め）マイケル・エルガン、海野翔太●

▽同

〇ハングマン・ペイジ、チェーズ・オーエンズ（６分４０秒 ライト・オブ・パッセージ→片エビ固め）真壁刀義、トーア・ヘナーレ●

▽同

〇ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、ＳＨＯ（６分３７秒 バタフライロック）ジェイ・ホワイト、ＹＯＨ●

▽同

〇ＥＶＩＬ、ＢＵＳＨＩ（６分５５秒 ＥＶＩＬ→エビ固め）棚橋弘至、デビッド・フィンレー●

▽同

〇エル・デスペラード、鈴木みのる（７分３４秒 ピンチェ・ロコ→体固め）オカダ・カズチカ、外道●

▽Ｇ１クライマックス２８・Ａブロック公式戦３０分１本勝負

〇タマ・トンガ＝勝ち点４（１０分３２秒 ガン・スタン→片エビ固め）石井智宏●＝勝ち点４

▽同

〇ジュース・ロビンソン＝勝ち点４（１２分３６秒 パルプフリクション→片エビ固め）ＳＡＮＡＤＡ●＝勝ち点６

▽同

〇内藤哲也＝勝ち点１０（８分２８秒 デスティーノ→片エビ固め）矢野通●＝勝ち点２

▽同

〇ケニー・オメガ＝勝ち点１２（１３分２６秒 十字架固め）ザック・セイバーＪｒ．●＝勝ち点６

▽同

〇飯伏幸太＝勝ち点８（１８分０９秒 カミゴェ→片エビ固め）後藤洋央紀●＝勝ち点４