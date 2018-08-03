棚橋弘至、ＥＶＩＬ下し単独トップ勝ち点１２！オカダも鈴木みのる破り勝ち点１０…Ｇ１全成績
2018年8月3日0時0分 スポーツ報知
◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス２８」大会（２日、福岡・福岡市民体育館、観衆３５８０人満員）
棚橋弘至（４１）が難敵・ＥＶＩＬ（３１）を破り６勝目。勝ち点１２で単独トップを守った。前ＩＷＧＰ王者・オカダ・カズチカ（３０）も鈴木みのる（５０）との２０歳差対決を制し、５連勝。勝ち点１０とした。
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇矢野通、外道（４分５３秒 ＮＵ）トーア・ヘナーレ、成田蓮●
▽同
〇タンガ・ロア、タマ・トンガ（６分１４秒 エイプシット→片エビ固め）後藤洋央紀、ＹＯＨ●
▽同
〇デビッド・フィンレー、ジュース・ロビンソン（６分１３秒 Ｐｒｉｍａ Ｎｏｃｔａ→片エビ固め）ザック・セイバーＪｒ、ＴＡＫＡみちのく●
▽同
〇石井智宏、ＳＨＯ（６分１６秒 垂直落下式ブレンバスター→片エビ固め）ケニー・オメガ、チェーズ・オーエンズ●
▽同
〇ＳＡＮＡＤＡ、内藤哲也（６分５２秒 Ｓｋｕｌｌ Ｅｎｄ）飯伏幸太、高橋裕二郎●
▽Ｇ１クライマックス２８・Ａブロック公式戦３０分１本勝負
〇マイケル・エルガン＝勝ち点６（１１分１３秒 反則勝ち）バッドラック・ファレ●＝勝ち点６
▽同
〇ハングマン・ペイジ＝勝ち点４（９分１０秒 ライト・オブ・パッセージ→片エビ固め）真壁刀義●＝勝ち点４
▽同
〇ジェイ・ホワイト＝勝ち点１０（９分４８秒 ブレードランナー→片エビ固め）ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ●＝勝ち点２
▽同
〇棚橋弘至＝勝ち点１２（１２分５７秒 ハイフライフロー→片エビ固め）ＥＶＩＬ●＝勝ち点８
▽同
〇オカダ・カズチカ＝勝ち点１０（１８分２０秒 レインメーカー→片エビ固め）鈴木みのる●＝勝ち点８