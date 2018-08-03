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棚橋弘至、ＥＶＩＬ下し単独トップ勝ち点１２！オカダも鈴木みのる破り勝ち点１０…Ｇ１全成績

2018年8月3日0時0分  スポーツ報知
  • 棚橋弘至

　◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス２８」大会（２日、福岡・福岡市民体育館、観衆３５８０人満員）

　棚橋弘至（４１）が難敵・ＥＶＩＬ（３１）を破り６勝目。勝ち点１２で単独トップを守った。前ＩＷＧＰ王者・オカダ・カズチカ（３０）も鈴木みのる（５０）との２０歳差対決を制し、５連勝。勝ち点１０とした。

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇矢野通、外道（４分５３秒　ＮＵ）トーア・ヘナーレ、成田蓮●

　▽同

　〇タンガ・ロア、タマ・トンガ（６分１４秒　エイプシット→片エビ固め）後藤洋央紀、ＹＯＨ●

　▽同

　〇デビッド・フィンレー、ジュース・ロビンソン（６分１３秒　Ｐｒｉｍａ　Ｎｏｃｔａ→片エビ固め）ザック・セイバーＪｒ、ＴＡＫＡみちのく●

　▽同

　〇石井智宏、ＳＨＯ（６分１６秒　垂直落下式ブレンバスター→片エビ固め）ケニー・オメガ、チェーズ・オーエンズ●

　▽同

　〇ＳＡＮＡＤＡ、内藤哲也（６分５２秒　Ｓｋｕｌｌ　Ｅｎｄ）飯伏幸太、高橋裕二郎●

　▽Ｇ１クライマックス２８・Ａブロック公式戦３０分１本勝負

　〇マイケル・エルガン＝勝ち点６（１１分１３秒　反則勝ち）バッドラック・ファレ●＝勝ち点６

　▽同

　〇ハングマン・ペイジ＝勝ち点４（９分１０秒　ライト・オブ・パッセージ→片エビ固め）真壁刀義●＝勝ち点４

　▽同

　〇ジェイ・ホワイト＝勝ち点１０（９分４８秒　ブレードランナー→片エビ固め）ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ●＝勝ち点２

　▽同

　〇棚橋弘至＝勝ち点１２（１２分５７秒　ハイフライフロー→片エビ固め）ＥＶＩＬ●＝勝ち点８

　▽同

　〇オカダ・カズチカ＝勝ち点１０（１８分２０秒　レインメーカー→片エビ固め）鈴木みのる●＝勝ち点８

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