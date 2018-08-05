飯伏幸太、内藤哲也に劇勝で勝ち点１０！オメガは石井の前に初黒星…Ｇ１全成績
2018年8月5日0時0分 スポーツ報知
◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス２８」大会（４日、大阪・大阪府立体育会館、観衆５５００人札止め）
初優勝を狙う「ゴールデン☆スター」飯伏幸太（３６）が内藤哲也（３６）との優勝候補対決を制し、５勝目。勝ち点を１０とした。開幕以来、全勝だったＩＷＧＰヘビー級王者ケニー・オメガ（３４）は石井智宏（４２）とのパワー対決に敗れ、初黒星。飯伏、内藤に勝ち点２差に迫られた。
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇タンガ・ロア、バッドラック・ファレ（５分３４秒 エイプシット→片エビ固め）ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、ＳＨＯ●
▽同
〇鈴木みのる、エル・デスペラード（８分０５秒 ゴッチ式パイルドライバー→体固め）ハングマン・ペイジ、チェーズ・オーエンズ●
▽同
〇ジェイ・ホワイト、ＹＯＨ（７分０７秒 ブレードランナー→片エビ固め）真壁刀義、トーア・ヘナーレ●
▽同
〇デビッド・フィンレー、マイケル・エルガン（８分２１秒 Ｐｒｉｍａ Ｎｏｃｔａ→エビ固め）棚橋弘至、海野翔太●
▽同
〇ＢＵＳＨＩ、ＥＶＩＬ（６分１７秒 ＭＸ→片エビ固め）オカダ・カズチカ、外道●
▽Ｇ１クライマックス２８・Ｂブロック公式戦３０分１本勝負
〇ＳＡＮＡＤＡ＝勝ち点８（５分２２秒 リングアウト）矢野通●＝勝ち点２
▽同
〇後藤洋央紀＝勝ち点６（１１分１５秒 反則勝ち）タマ・トンガ●＝勝ち点４
▽同
〇ザック・セイバーＪｒ．＝勝ち点８（１３分３９秒 クリメイション・リリー）ジュース・ロビンソン●＝勝ち点４
▽同
〇石井智宏＝勝ち点６（２２分４２秒 垂直落下式ブレーンバスター→片エビ固め）ケニー・オメガ＝勝ち点１２●
▽同
〇飯伏幸太＝勝ち点１０（２５分０９秒 カミゴェ→片エビ固め）内藤哲也●＝勝ち点１０