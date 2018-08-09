内藤哲也、ＳＡＮＡＤＡとの「ロス・インゴ」対決制し勝ち点１２！矢野に黒星のオメガと並ぶ…Ｇ１全成績
◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス２８」大会（８日、横浜文化体育館、観衆４９５２人札止め）
内藤哲也（３６）がＳＡＮＡＤＡ（３０）との「ロス・インゴベルナブレス・デ・ハポン」同門対決を制し、勝ち点をＢブロック首位の１２とした。
飯伏幸太（３６）はタマ・トンガ（３５）に敗れ、勝ち点１０のまま。ＩＷＧＰヘビー級王者ケニー・オメガ（３４）も矢野通（４０）に敗れ、勝ち点１２。優勝決定戦進出の行方は１１日の東京・日本武道館大会までもつれ込むことになった。
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇トーア・ヘナーレ、真壁刀義（７分０５秒 ＴＯＡボトム→片エビ固め）マイケル・エルガン、海野翔太●
▽同
〇ハングマン・ペイジ、チェーズ・オーエンズ（６分２２秒 ライト・オブ・パッセージ→片エビ固め）ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、ＳＨＯ●
▽同
〇タンガ・ロア、バッドラック・ファレ（５分５２秒 エイプシット→片エビ固め）、鈴木みのる、エル・デスペラード●
▽同
〇ＢＵＳＨＩ、ＥＶＩＬ（５分４６秒 エムエックス→片エビ固め）ジェイ・ホワイト、ＹＯＨ●
▽同
〇デビッド・フィンレー、棚橋弘至（６分５５秒 Ｐｒｉｍａ Ｎｏｃｔａ→片エビ固め）オカダ・カズチカ、外道●
▽Ｇ１クライマックス２８・Ｂブロック公式戦３０分１本勝負
〇石井智宏＝勝ち点８（１２分２４秒 垂直落下式ブレンバスター→片エビ固め）ジュース・ロビンソン●＝勝ち点４
▽同
〇ザック・セイバーＪｒ．＝勝ち点１０（１０分４３秒 ヨーロピアンクラッチ）後藤洋央紀●＝勝ち点６
▽同
〇タマ・トンガ＝勝ち点６（１４分１７秒 ガンスタン→片エビ固め）飯伏幸太●＝勝ち点１０
▽同
〇矢野通＝勝ち点４（９分０４秒 体固め）ケニー・オメガ●＝勝ち点１２
▽同
〇内藤哲也＝勝ち点１２（１９分５２秒 デスティーノ→片エビ固め）ＳＡＮＡＤＡ●＝勝ち点８