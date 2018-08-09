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内藤哲也、ＳＡＮＡＤＡとの「ロス・インゴ」対決制し勝ち点１２！矢野に黒星のオメガと並ぶ…Ｇ１全成績

2018年8月9日0時0分  スポーツ報知
  • ＳＡＮＡＤＡを下しＢブロック首位に立った内藤哲也

　◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス２８」大会（８日、横浜文化体育館、観衆４９５２人札止め）

　内藤哲也（３６）がＳＡＮＡＤＡ（３０）との「ロス・インゴベルナブレス・デ・ハポン」同門対決を制し、勝ち点をＢブロック首位の１２とした。

　飯伏幸太（３６）はタマ・トンガ（３５）に敗れ、勝ち点１０のまま。ＩＷＧＰヘビー級王者ケニー・オメガ（３４）も矢野通（４０）に敗れ、勝ち点１２。優勝決定戦進出の行方は１１日の東京・日本武道館大会までもつれ込むことになった。

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇トーア・ヘナーレ、真壁刀義（７分０５秒　ＴＯＡボトム→片エビ固め）マイケル・エルガン、海野翔太●

　▽同

　〇ハングマン・ペイジ、チェーズ・オーエンズ（６分２２秒　ライト・オブ・パッセージ→片エビ固め）ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、ＳＨＯ●

　▽同

　〇タンガ・ロア、バッドラック・ファレ（５分５２秒　エイプシット→片エビ固め）、鈴木みのる、エル・デスペラード●

　▽同

　〇ＢＵＳＨＩ、ＥＶＩＬ（５分４６秒　エムエックス→片エビ固め）ジェイ・ホワイト、ＹＯＨ●

　▽同

　〇デビッド・フィンレー、棚橋弘至（６分５５秒　Ｐｒｉｍａ　Ｎｏｃｔａ→片エビ固め）オカダ・カズチカ、外道●

　▽Ｇ１クライマックス２８・Ｂブロック公式戦３０分１本勝負

　〇石井智宏＝勝ち点８（１２分２４秒　垂直落下式ブレンバスター→片エビ固め）ジュース・ロビンソン●＝勝ち点４

　▽同

　〇ザック・セイバーＪｒ．＝勝ち点１０（１０分４３秒　ヨーロピアンクラッチ）後藤洋央紀●＝勝ち点６

　▽同

　〇タマ・トンガ＝勝ち点６（１４分１７秒　ガンスタン→片エビ固め）飯伏幸太●＝勝ち点１０

　▽同

　〇矢野通＝勝ち点４（９分０４秒　体固め）ケニー・オメガ●＝勝ち点１２

　▽同

　〇内藤哲也＝勝ち点１２（１９分５２秒　デスティーノ→片エビ固め）ＳＡＮＡＤＡ●＝勝ち点８

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