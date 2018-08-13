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平成最後のＧ１覇者は棚橋弘至！　飯伏下し３年ぶり３度目Ｖ…最終戦全成績

2018年8月13日0時0分  スポーツ報知
  • 平成最後のＧ１クライマックスで優勝を飾り笑顔の棚橋弘至

　◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス２８」最終戦（１２日、東京・日本武道館＝観衆１万２１１２人札止め）

　棚橋弘至（４１）が飯伏幸太（３６）をＧ１史上最長３５分間の激闘の末破り、３年ぶり３度目の優勝を飾った。平成最後のＧ１王者となった「１００年に１人の逸材」は「プロレス界には俺が必要なんです。東京ドームのメインに戻って、ＩＷＧＰのチャンピオンにもう一度なります！」と、完全復活を宣言した。

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇真壁刀義、マイケル・エルガン、本間朋晃（７分１２秒　キングコング・ニードロップ→片エビ固め）永田裕志、海野翔太、吉田綾斗●

　▽２０分１本勝負

　〇バッドラック・ファレ（１分４９秒　バッドラックフォール→体固め）トーア・ヘナーレ●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇タイチ、飯塚高史（８分０３秒　タイチ式ラストライド→エビ固め）後藤洋央紀、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇Ｃｏｄｙ、ハングマン・ペイジ（８分５６秒　ＤＩＮ’Ｓ　ＦＩＲＥ→エビ固め）デビッド・フィンレー、ジュース・ロビンソン●

　▽ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合３０分１本勝負

　〇タマ・トンガ、タンガ・ロア、石森太二（１１分２６秒　ガン・スタン→片エビ固め）ニック・ジャクソン、マット・ジャクソン、マーティー・スカル●

　※タマ、ロア、石森組が新王者に。

　▽８人タッグマッチ３０分１本勝負

　〇ＳＡＮＡＤＡ、内藤哲也、ＥＶＩＬ、ＢＵＳＨＩ（１０分４１秒　Ｓｋｕｌｌ　Ｅｎｄ）鈴木みのる、ザック・セイバーＪｒ．、エル・デスペラード、金丸義信●

　▽６人タッグマッチ３０分１本勝負

　〇石井智宏、ジェイ・ホワイト、矢野通（９分４０秒　垂直落下式ブレーンバスター→片エビ固め）ケニー・オメガ、高橋裕二郎、チェーズ・オーエンズ●

　▽６人タッグマッチ３０分１本勝負

　〇レイ・ミステリオＪｒ．、プロレスラー戦国炎舞、ＫＵＳＨＩＤＡ（１２分２７秒　ダイビングボディプレス→片エビ固め）オカダ・カズチカ、ＳＨＯ、ＹＯＨ●

　▽「Ｇ１クライマックス２８」優勝決定戦・時間無制限１本勝負

　〇棚橋弘至＝Ａブロック１位＝（３５分００秒　ハイフライフロー→片エビ固め）飯伏幸太＝Ｂブロック１位＝●

　※棚橋が３年ぶり３度目の優勝

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