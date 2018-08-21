海賊ガスパーズ、Ｗサモアン大暴れ…プロレスマスターズ全試合結果
2018年8月21日21時53分 スポーツ報知
◆「ＰＲＯ‐ＷＲＥＳＴＬＩＮＧ ＭＡＳＴＥＲＳ」（２１日、後楽園ホール）
プロレスラー・武藤敬司（５５）がプロデュースする「ＰＲＯ‐ＷＲＥＳＴＬＩＮＧ ＭＡＳＴＥＲＳ」が２１日、東京・後楽園ホールで開催された。衆院議員の馳浩元文科相（５７）らレジェンドらが出場した。
以下、全試合結果
▽第１試合 ＦＩＲＳＴ ＭＡＳＴＥＲＳ スペシャルシングルマッチ（２０分１本勝負）
〇藤原喜明（１１分４０秒、腹固め）維新力●
▽第２試合 ルチャマスター集結！ スペシャル６人タッグマッチ（３０分１本勝負）
ケンドー、ザ・グレート・サスケ、〇ＳＡＴＯ（１４分２２秒、セントーン→片エビ固め）ＮＯＳＡＷＡ論外、ＦＵＪＩＴＡ●、ＭＡＺＡＤＡ
▽第３試合 偉大なる達人ＶＳ甦った海賊ガスパーズ スペシャルタッグマッチ（３０分１本勝負）
グレート小鹿、〇キム・ドク（１３分５７秒、ツームストンパイルドライバー→体固め）コリー・ガスパー、カリー・ガスパー
▽セミファイナル サモアの怪鳥襲来！ スペシャル６人タッグマッチ（４５分１本勝負）
〇藤波辰爾、獣神サンダー・ライガー、佐野巧真（１０分１２秒、ノーザンライトボム→片エビ固め）ワイルド・サモアン、大矢剛功、ブラック・タイガーＶ●
▽メインイベント 垣根ヲ越エタ悪ガキドモ集結！ ＢＡＴＴ ＶＳ 平成維震軍 スペシャル８人タッグマッチ（６０分１本勝負）
〇馳浩、太陽ケア、新崎人生、大谷晋二ｗｉｔｈ 武藤敬司（２１分９秒、北斗原爆固め）越中詩郎、ＡＫＩＲＡ●、青柳政司、斎藤彰俊ｗｉｔｈザ・グレート・カブキ
観衆＝１３８２人