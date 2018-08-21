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海賊ガスパーズ、Ｗサモアン大暴れ…プロレスマスターズ全試合結果

2018年8月21日21時53分  スポーツ報知
  • 海賊ガスパーズと将軍ＫＹワカマツの仲間割れを見つめる（後方左から）キム・ドク、グレート小鹿

　　◆「ＰＲＯ‐ＷＲＥＳＴＬＩＮＧ　ＭＡＳＴＥＲＳ」（２１日、後楽園ホール）

　プロレスラー・武藤敬司（５５）がプロデュースする「ＰＲＯ‐ＷＲＥＳＴＬＩＮＧ　ＭＡＳＴＥＲＳ」が２１日、東京・後楽園ホールで開催された。衆院議員の馳浩元文科相（５７）らレジェンドらが出場した。

　以下、全試合結果

　▽第１試合　ＦＩＲＳＴ　ＭＡＳＴＥＲＳ　スペシャルシングルマッチ（２０分１本勝負）
　〇藤原喜明（１１分４０秒、腹固め）維新力●

　▽第２試合　ルチャマスター集結！　スペシャル６人タッグマッチ（３０分１本勝負）
　ケンドー、ザ・グレート・サスケ、〇ＳＡＴＯ（１４分２２秒、セントーン→片エビ固め）ＮＯＳＡＷＡ論外、ＦＵＪＩＴＡ●、ＭＡＺＡＤＡ

　▽第３試合　偉大なる達人ＶＳ甦った海賊ガスパーズ　スペシャルタッグマッチ（３０分１本勝負）
　グレート小鹿、〇キム・ドク（１３分５７秒、ツームストンパイルドライバー→体固め）コリー・ガスパー、カリー・ガスパー

　▽セミファイナル　サモアの怪鳥襲来！　スペシャル６人タッグマッチ（４５分１本勝負）
　〇藤波辰爾、獣神サンダー・ライガー、佐野巧真（１０分１２秒、ノーザンライトボム→片エビ固め）ワイルド・サモアン、大矢剛功、ブラック・タイガーＶ●

　▽メインイベント　垣根ヲ越エタ悪ガキドモ集結！　ＢＡＴＴ　ＶＳ　平成維震軍　スペシャル８人タッグマッチ（６０分１本勝負）
　〇馳浩、太陽ケア、新崎人生、大谷晋二ｗｉｔｈ　武藤敬司（２１分９秒、北斗原爆固め）越中詩郎、ＡＫＩＲＡ●、青柳政司、斎藤彰俊ｗｉｔｈザ・グレート・カブキ

　観衆＝１３８２人

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