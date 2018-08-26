【ＤＥＥＰ】大塚隆史、３回ＫＯ負け！…全試合結果
2018年8月26日23時3分 スポーツ報知
◆ＤＥＥＰ ８５ ＩＭＰＡＣＴ（２６日・後楽園ホール）
格闘技の聖地・ディファ有明がなくなってから最初のＤＥＥＰ大会が２６日、後楽園ホールで開催された。ＲＩＺＩＮにも出場した元バンタム級王者の大塚隆史が３回にＫＯ負けを喫する波乱が起きるなど、大いに会場は沸いた。
◆全試合結果
▽オープニングファイト・ストロー級 〇磯貝太一（１回 チョークスリーパー）杉浦弘幸●
▽オープニングファイト・フェザー級 〇高塩竜司（判定 ３―０）松林佑介●
▽第１試合・バンタム級 △ＣＯＲＯ（判定ドロー）白川”Ｄａｒｋ”陸斗△
▽第２試合・ストロー級 △川原波輝（判定ドロー）村元友太郎△
▽第３試合・ライト級 〇武田光司（判定 ３―０）大原樹里●
▽第４試合・フェザー級 〇ＤＪ．ｔａｉｋｉ（判定 ３―０）横山恭典●
▽第５試合・フライ級 〇渡辺華奈（１回４分２０秒 腕十字固め）赤林檎●
▽第６試合・女子アトム級 〇パク・シウ（判定 ３―０）富松恵美●
▽第７試合・女子アトム級 〇アリーシャ・ガルシア（２回２分５秒 ＴＫＯ）ＳＡＲＡＭＩ●
▽第８試合・バンタム級 〇釜谷真（判定３―０）坂巻魁斗●
▽第９試合・バンタム級 〇ビクター・ヘンリー（３回１分３６秒 ＫＯ）大塚隆史●