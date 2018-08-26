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【ＤＥＥＰ】大塚隆史、３回ＫＯ負け！…全試合結果

2018年8月26日23時3分  スポーツ報知

　◆ＤＥＥＰ　８５　ＩＭＰＡＣＴ（２６日・後楽園ホール）

　格闘技の聖地・ディファ有明がなくなってから最初のＤＥＥＰ大会が２６日、後楽園ホールで開催された。ＲＩＺＩＮにも出場した元バンタム級王者の大塚隆史が３回にＫＯ負けを喫する波乱が起きるなど、大いに会場は沸いた。

　◆全試合結果
　▽オープニングファイト・ストロー級　〇磯貝太一（１回　チョークスリーパー）杉浦弘幸●
　▽オープニングファイト・フェザー級　〇高塩竜司（判定　３―０）松林佑介●
　▽第１試合・バンタム級　△ＣＯＲＯ（判定ドロー）白川”Ｄａｒｋ”陸斗△
　▽第２試合・ストロー級　△川原波輝（判定ドロー）村元友太郎△
　▽第３試合・ライト級　〇武田光司（判定　３―０）大原樹里●
　▽第４試合・フェザー級　〇ＤＪ．ｔａｉｋｉ（判定　３―０）横山恭典●
　▽第５試合・フライ級　〇渡辺華奈（１回４分２０秒　腕十字固め）赤林檎●
　▽第６試合・女子アトム級　〇パク・シウ（判定　３―０）富松恵美●
　▽第７試合・女子アトム級　〇アリーシャ・ガルシア（２回２分５秒　ＴＫＯ）ＳＡＲＡＭＩ●
　▽第８試合・バンタム級　〇釜谷真（判定３―０）坂巻魁斗●
　▽第９試合・バンタム級　〇ビクター・ヘンリー（３回１分３６秒　ＫＯ）大塚隆史●

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