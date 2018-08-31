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高山善廣に捧げる「ノーフィアー！」…ＴＡＫＡＹＡＭＡＮＩＡ全試合結果

2018年8月31日21時40分  スポーツ報知
  • 鈴木みのるが場外乱闘で解説の小橋健太からチョップを受ける
  • イベント後、高山の決めポーズ「ＮＯ　ＦＥＡＲ」で記念撮影に納まる鈴木みのる（中央）ら選手たち

　◆「ＴＡＫＡＹＡＭＡＮＩＡ　ＥＭＰＩＲＥ」（３１日、東京・後楽園ホール）

　▽第１試合　時間差入場バトルロイヤル（時間無制限勝負）

　〇大谷晋二郎（１３分３５秒、オーバー・ザ・トップロープ）ロッキー川村

　※退場順　井上雅央、高木三四郎、グルクンマスク、坂口征夫、中澤マイケル、カズマサカモト、佐々木貴

　▽第２試合　タッグマッチ（３０分１本勝負）

　〇杉浦貴、里村明衣子（９分５６秒、オリンピック予選スラム→片エビ固め）佐藤光留●、橋本千紘

　▽第３試合　タッグマッチ（３０分１本勝負）

　〇秋山準、ディック東郷（１０分５８秒、エクスプロイダー→体固め）大森隆男、男色ディーノ●

　▽第４試合　タッグマッチ（３０分１本勝負）

　〇丸藤正道、木高イサミ（９分４２秒。虎王と絶槍のサンドイッチ→片エビ固め）佐野巧真、冨宅飛駈●

　▽第５試合　新日本プロレス提供試合（３０分１本勝負）

　〇永田裕志、成田蓮（１０分５７秒、岩石落とし固め）天山広吉、海野翔太●

　▽セミファイナル　いつも心にノーフィアー！加藤朋央プレゼンツ　６人タッグマッチ（３０分１本勝負）

　石川修司、火野裕士、〇ＨＡＲＡＳＨＩＭＡ（１８分２秒、蒼魔刀→片エビ固め）諏訪魔、浜亮太、樋口和貞●

　▽メインイベント　ヒーリングと占い　金魚堂プレゼンツ６人タッグマッチ（３０分１本勝負）

　〇鈴木みのる、ＮＯＳＡＷＡ論外、ＭＡＺＡＤＡ（２０分５１秒、ゴッチ式パイルドライバー→体固め）太陽ケア、ＴＡＫＡみちのく●、近藤修司

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