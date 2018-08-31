高山善廣に捧げる「ノーフィアー！」…ＴＡＫＡＹＡＭＡＮＩＡ全試合結果
2018年8月31日21時40分 スポーツ報知
◆「ＴＡＫＡＹＡＭＡＮＩＡ ＥＭＰＩＲＥ」（３１日、東京・後楽園ホール）
▽第１試合 時間差入場バトルロイヤル（時間無制限勝負）
〇大谷晋二郎（１３分３５秒、オーバー・ザ・トップロープ）ロッキー川村
※退場順 井上雅央、高木三四郎、グルクンマスク、坂口征夫、中澤マイケル、カズマサカモト、佐々木貴
▽第２試合 タッグマッチ（３０分１本勝負）
〇杉浦貴、里村明衣子（９分５６秒、オリンピック予選スラム→片エビ固め）佐藤光留●、橋本千紘
▽第３試合 タッグマッチ（３０分１本勝負）
〇秋山準、ディック東郷（１０分５８秒、エクスプロイダー→体固め）大森隆男、男色ディーノ●
▽第４試合 タッグマッチ（３０分１本勝負）
〇丸藤正道、木高イサミ（９分４２秒。虎王と絶槍のサンドイッチ→片エビ固め）佐野巧真、冨宅飛駈●
▽第５試合 新日本プロレス提供試合（３０分１本勝負）
〇永田裕志、成田蓮（１０分５７秒、岩石落とし固め）天山広吉、海野翔太●
▽セミファイナル いつも心にノーフィアー！加藤朋央プレゼンツ ６人タッグマッチ（３０分１本勝負）
石川修司、火野裕士、〇ＨＡＲＡＳＨＩＭＡ（１８分２秒、蒼魔刀→片エビ固め）諏訪魔、浜亮太、樋口和貞●
▽メインイベント ヒーリングと占い 金魚堂プレゼンツ６人タッグマッチ（３０分１本勝負）
〇鈴木みのる、ＮＯＳＡＷＡ論外、ＭＡＺＡＤＡ（２０分５１秒、ゴッチ式パイルドライバー→体固め）太陽ケア、ＴＡＫＡみちのく●、近藤修司