仮面女子・川村虹花はＭＭＡ２敗目…ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ２１試合結果
2018年9月16日22時19分 スポーツ報知
◆女子総合格闘技「ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ２１」（１６日、東京・新宿ＦＡＣＥ）
日本で唯一の女子格闘技イベント「ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ２１」が１６日、東京・新宿ＦＡＣＥで開催された。
最強の地下アイドル・仮面女子の川村虹花（２２）はＭＭＡ（総合格闘技）２敗目を喫したが、元祖“美しすぎる格闘家”長野美香（３４）＝ＣＯＲＥ王子豊島＝は勝利。前澤智（３０）＝リバーサルジム立川 ＡＬＰＨＡ＝がパク・ジョンウン（１９）＝韓国＝に勝利し、ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳアトム級女王・黒部三奈（４１）＝マスタージャパン＝への挑戦者最有力となった。
【試合結果】
▽メインイベント アトム級５分３回
〇前澤智（判定３―０）パク・ジョンウン●
▽フライ級５分３回
〇空手こまち（２回１分４１秒ＴＫＯ）ひかり●
▽ストロー級５分２回
〇長野美香（１回４分２秒 腕十字）ジェット・イズミ●
▽５５キロ以下５分２回
〇奈部ゆかり（判定３―０）アミバ●
▽アトム級５分２回
〇Ｙｕｋｏ．Ｓ（１回３分２３秒チョークスリーパー）川村虹花●
▽アトム級５分２回
〇青野ひかる（判定３―０）ＡＲＡＭＩ●
▽アトム級５分２回
〇佐藤絵実（１回１分９秒アームロックによるレフェリーストップ）古瀬美月●
▽ミクロ級５分２回
〇マドレーヌ（１回４分３０秒 チョークスリーパー）武井藍●
▽ストロー級５分２回
〇山口さゆり（判定３―０）ＭＡＯ●