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仮面女子・川村虹花はＭＭＡ２敗目…ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳ２１試合結果

2018年9月16日22時19分  スポーツ報知
  • 勝利したＹｕｋｏ．Ｓ（右）に敗れた川村虹花

　◆女子総合格闘技「ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳ２１」（１６日、東京・新宿ＦＡＣＥ）

　日本で唯一の女子格闘技イベント「ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳ２１」が１６日、東京・新宿ＦＡＣＥで開催された。

　最強の地下アイドル・仮面女子の川村虹花（２２）はＭＭＡ（総合格闘技）２敗目を喫したが、元祖“美しすぎる格闘家”長野美香（３４）＝ＣＯＲＥ王子豊島＝は勝利。前澤智（３０）＝リバーサルジム立川　ＡＬＰＨＡ＝がパク・ジョンウン（１９）＝韓国＝に勝利し、ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳアトム級女王・黒部三奈（４１）＝マスタージャパン＝への挑戦者最有力となった。

　【試合結果】

▽メインイベント　アトム級５分３回

〇前澤智（判定３―０）パク・ジョンウン●

▽フライ級５分３回

〇空手こまち（２回１分４１秒ＴＫＯ）ひかり●

▽ストロー級５分２回

〇長野美香（１回４分２秒　腕十字）ジェット・イズミ●

▽５５キロ以下５分２回

〇奈部ゆかり（判定３―０）アミバ●

▽アトム級５分２回

〇Ｙｕｋｏ．Ｓ（１回３分２３秒チョークスリーパー）川村虹花●

▽アトム級５分２回

〇青野ひかる（判定３―０）ＡＲＡＭＩ●

▽アトム級５分２回

〇佐藤絵実（１回１分９秒アームロックによるレフェリーストップ）古瀬美月●

▽ミクロ級５分２回

〇マドレーヌ（１回４分３０秒　チョークスリーパー）武井藍●

▽ストロー級５分２回

〇山口さゆり（判定３―０）ＭＡＯ●

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