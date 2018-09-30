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【ＲＩＺＩＮ】いよいよ決戦！山本美憂、ＫＩＤさんへ白星を…那須川ＶＳ堀口“世紀の一戦”も

2018年9月30日8時0分  スポーツ報知

　さいたまスーパーアリーナで３０日に開催される「ＲＩＺＩＮ．１３」の公開計量が２９日、都内で行われ出場全選手が計量をパス。今月１８日に亡くなった格闘家・山本ＫＩＤ徳郁さん（享年４１）の姉・山本美憂（４４）＝ＫＲＡＺＹ　ＢＥＥ＝は、悲しみ乗り越え出場。メインでは神童”那須川天心（２０）＝アメリカン・トップチーム＝と、堀口恭司（２７）＝ＴＡＲＧＥＴ＝の“世紀の一戦”が行われる。

　◆「ＲＩＺＩＮ．１３」試合順と計量結果
　▽第１試合　中村優作（５６．７５キロ）―マネル・ケイプ（５６．８５キロ）
　▽第２試合　大雅（５９．００キロ）―原口健飛（５８．８０キロ
　▽第３試合　浜崎朱加（４８．９２キロ）―黒部三奈（４８．８５キロ）
　▽第４試合　朝倉海（５８．８０キロ）―トップノイ・タイガームエタイ（５８．７５キロ）
　▽第５試合　砂辺光久（５２．８０キロ）―越智晴雄（５３．００キロ）
　▽第６試合　大砂嵐（１６７．４０キロ）―ボブ・サップ（１４７．９０キロ）
　▽第７試合　ＲＩＺＩＮ．１３×ＴＥＫＫＥＮ７　ＳＰＥＣＩＡＬ　ＭＡＴＣＨ　韓国×日本
　▽第８試合　ダロン・クルックシャンク（７０．００キロ）―ディエゴ・ブランダオン（６９．９０キロ）
　▽第９試合　朝倉未来（６６．００キロ）―カルシャガ・ダウトベック（６６．００キロ）
　▽第１０試合　イリー・プロハースカ（９２．１０キロ）―ジェイク・ヒューン（９２．７０キロ）
　▽第１１試合　ミルコ・クロコップ（１０９．４５キロ）―ロッキー・マルティネス（１０９．０５キロ）
　▽第１２試合　アンディ・ウィン（４８．８０キロ）―山本美憂（４８．９５キロ）
　▽第１３試合　那須川天心（５８．００キロ）―堀口恭司（５７．９０キロ）

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