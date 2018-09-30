【ＲＩＺＩＮ】いよいよ決戦！山本美憂、ＫＩＤさんへ白星を…那須川ＶＳ堀口“世紀の一戦”も
2018年9月30日8時0分 スポーツ報知
さいたまスーパーアリーナで３０日に開催される「ＲＩＺＩＮ．１３」の公開計量が２９日、都内で行われ出場全選手が計量をパス。今月１８日に亡くなった格闘家・山本ＫＩＤ徳郁さん（享年４１）の姉・山本美憂（４４）＝ＫＲＡＺＹ ＢＥＥ＝は、悲しみ乗り越え出場。メインでは神童”那須川天心（２０）＝アメリカン・トップチーム＝と、堀口恭司（２７）＝ＴＡＲＧＥＴ＝の“世紀の一戦”が行われる。
◆「ＲＩＺＩＮ．１３」試合順と計量結果
▽第１試合 中村優作（５６．７５キロ）―マネル・ケイプ（５６．８５キロ）
▽第２試合 大雅（５９．００キロ）―原口健飛（５８．８０キロ
▽第３試合 浜崎朱加（４８．９２キロ）―黒部三奈（４８．８５キロ）
▽第４試合 朝倉海（５８．８０キロ）―トップノイ・タイガームエタイ（５８．７５キロ）
▽第５試合 砂辺光久（５２．８０キロ）―越智晴雄（５３．００キロ）
▽第６試合 大砂嵐（１６７．４０キロ）―ボブ・サップ（１４７．９０キロ）
▽第７試合 ＲＩＺＩＮ．１３×ＴＥＫＫＥＮ７ ＳＰＥＣＩＡＬ ＭＡＴＣＨ 韓国×日本
▽第８試合 ダロン・クルックシャンク（７０．００キロ）―ディエゴ・ブランダオン（６９．９０キロ）
▽第９試合 朝倉未来（６６．００キロ）―カルシャガ・ダウトベック（６６．００キロ）
▽第１０試合 イリー・プロハースカ（９２．１０キロ）―ジェイク・ヒューン（９２．７０キロ）
▽第１１試合 ミルコ・クロコップ（１０９．４５キロ）―ロッキー・マルティネス（１０９．０５キロ）
▽第１２試合 アンディ・ウィン（４８．８０キロ）―山本美憂（４８．９５キロ）
▽第１３試合 那須川天心（５８．００キロ）―堀口恭司（５７．９０キロ）