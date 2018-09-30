【ＲＩＺＩＮ】いよいよ決戦！山本美憂、ＫＩＤさんへ白星を…那須川ＶＳ堀口“世紀の一戦”も

さいたまスーパーアリーナで３０日に開催される「ＲＩＺＩＮ．１３」の公開計量が２９日、都内で行われ出場全選手が計量をパス。今月１８日に亡くなった格闘家・山本ＫＩＤ徳郁さん（享年４１）の姉・山本美憂（４４）＝ＫＲＡＺＹ ＢＥＥ＝は、悲しみ乗り越え出場。メインでは神童”那須川天心（２０）＝アメリカン・トップチーム＝と、堀口恭司（２７）＝ＴＡＲＧＥＴ＝の“世紀の一戦”が行われる。