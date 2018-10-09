ケニー・オメガ、３度目のＩＷＧＰヘビー防衛！３ＷＡＹで飯伏に快勝、１・４棚橋と激突へ…全成績
◆新日本プロレス「ＫＩＮＧ ＯＦ ＰＲＯ―ＷＲＥＳＴＬＩＮＧ」（８日、東京・両国国技館、観衆９１５２人）
メインイベントのＩＷＧＰヘビー級選手権試合でケニー・オメガ（３４）が「ゴールデン☆ラヴァーズ」の盟友・飯伏幸太（３６）を下し、３度目の防衛を果たした。Ｃｏｄｙ（３３）も加えた３ＷＡＹマッチでの戦いとなったが、３４分１３秒の死闘の末、必殺の片翼の天使で飯伏をマットに沈めた。
セミファイナルの１・４東京ドーム・ＩＷＧＰヘビー級王座挑戦権利証争奪戦では、棚橋弘至（４１）がジェイ・ホワイト（２５）を撃破。権利証の所有権を守り、来年１月４日の東京ドーム大会のメインでオメガに挑戦することになった。
また、内藤哲也（３６）率いる「ロス・インゴベルナブレス・デ・ハポン」の新たなパレハ（仲間）としてドラゴンゲートを退団した鷹木信悟（３５）が登場。大歓声を浴びた。米ＷＷＥのスーパースター・クリス・ジェリコ（４７）が入場時のＥＶＩＬ（３１）を襲撃する一幕もあった。
▽ＩＷＧＰジュニアタッグ選手権試合６０分１本勝負
〇エル・デスペラード、金丸義信（９分５１秒 ピンチェ・ロコ→片エビ固め）獣神サンダー・ライガー、タイガーマスク●
※デスペラード、金丸組が４度目の防衛
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇真壁刀義、本間朋晃（１０分２０秒 キングコング・ニードロップ→片エビ固め）ジュース・ロビンソン、トーア・ヘナーレ●
▽８人タッグマッチ２０分１本勝負
〇タマ・トンガ、バッドラック・ファレ、タンガ・ロア、石森太二（１２分０６秒 キルショット→片エビ固め）ニック・ジャクソン、マット・ジャクソン、ハングマン・ペイジ、チェーズ・オーエンズ●
▽６人タッグマッチ３０分１本勝負
〇ウィル・オスプレイ、後藤洋央紀、石井智宏、（１２分１０秒 ストームブレイカー→片エビ固め）鈴木みのる、飯塚高史、タイチ●
▽８人タッグマッチ３０分１本勝負
〇鷹木信悟、内藤哲也、ＢＵＳＨＩ、ＳＡＮＡＤＡ（９分３０秒ラストオブザドラゴン→片エビ固め）オカダ・カズチカ、矢野通、ＹＯＨ、ＳＨＯ●
▽スペシャルシングルマッチ３０分１本勝負
△ＥＶＩＬ（無効試合）ザック・セイバーＪｒ．△
▽第８２代ＩＷＧＰジュニアヘビー級王座決定戦
〇ＫＵＳＨＩＤＡ（１８分３３秒 バックトゥザフューチャー→片エビ固め）マーティー・スカル●
※ＫＵＳＨＩＤＡが第８２代王者に
▽１・４東京ドーム・ＩＷＧＰヘビー級王座挑戦権利証争奪戦
〇棚橋弘至（２０分４０秒 首固め）ジェイ・ホワイト●
※棚橋が権利証の所有権を防衛
▽ＩＷＧＰヘビー級選手権試合３ＷＡＹマッチ６０分１本勝負
〇ケニー・オメガ（３４分１３秒 片翼の天使→片エビ固め）飯伏幸太● もう１人はＣｏｄｙ
※オメガが３度目の防衛