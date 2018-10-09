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ケニー・オメガ、３度目のＩＷＧＰヘビー防衛！３ＷＡＹで飯伏に快勝、１・４棚橋と激突へ…全成績

2018年10月9日0時0分  スポーツ報知
  • 飯伏幸太に必殺のＶトリガーをたたき込むケニー・オメガ（右）。３度目の防衛に成功した（カメラ・相川　和寛）

　◆新日本プロレス「ＫＩＮＧ　ＯＦ　ＰＲＯ―ＷＲＥＳＴＬＩＮＧ」（８日、東京・両国国技館、観衆９１５２人）

　メインイベントのＩＷＧＰヘビー級選手権試合でケニー・オメガ（３４）が「ゴールデン☆ラヴァーズ」の盟友・飯伏幸太（３６）を下し、３度目の防衛を果たした。Ｃｏｄｙ（３３）も加えた３ＷＡＹマッチでの戦いとなったが、３４分１３秒の死闘の末、必殺の片翼の天使で飯伏をマットに沈めた。

　セミファイナルの１・４東京ドーム・ＩＷＧＰヘビー級王座挑戦権利証争奪戦では、棚橋弘至（４１）がジェイ・ホワイト（２５）を撃破。権利証の所有権を守り、来年１月４日の東京ドーム大会のメインでオメガに挑戦することになった。

　また、内藤哲也（３６）率いる「ロス・インゴベルナブレス・デ・ハポン」の新たなパレハ（仲間）としてドラゴンゲートを退団した鷹木信悟（３５）が登場。大歓声を浴びた。米ＷＷＥのスーパースター・クリス・ジェリコ（４７）が入場時のＥＶＩＬ（３１）を襲撃する一幕もあった。

　▽ＩＷＧＰジュニアタッグ選手権試合６０分１本勝負

　〇エル・デスペラード、金丸義信（９分５１秒　ピンチェ・ロコ→片エビ固め）獣神サンダー・ライガー、タイガーマスク●

　※デスペラード、金丸組が４度目の防衛

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇真壁刀義、本間朋晃（１０分２０秒　キングコング・ニードロップ→片エビ固め）ジュース・ロビンソン、トーア・ヘナーレ●

　▽８人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇タマ・トンガ、バッドラック・ファレ、タンガ・ロア、石森太二（１２分０６秒　キルショット→片エビ固め）ニック・ジャクソン、マット・ジャクソン、ハングマン・ペイジ、チェーズ・オーエンズ●

　▽６人タッグマッチ３０分１本勝負

　〇ウィル・オスプレイ、後藤洋央紀、石井智宏、（１２分１０秒　ストームブレイカー→片エビ固め）鈴木みのる、飯塚高史、タイチ●

　▽８人タッグマッチ３０分１本勝負

　〇鷹木信悟、内藤哲也、ＢＵＳＨＩ、ＳＡＮＡＤＡ（９分３０秒ラストオブザドラゴン→片エビ固め）オカダ・カズチカ、矢野通、ＹＯＨ、ＳＨＯ●

　▽スペシャルシングルマッチ３０分１本勝負

　△ＥＶＩＬ（無効試合）ザック・セイバーＪｒ．△

　▽第８２代ＩＷＧＰジュニアヘビー級王座決定戦

　〇ＫＵＳＨＩＤＡ（１８分３３秒　バックトゥザフューチャー→片エビ固め）マーティー・スカル●

　※ＫＵＳＨＩＤＡが第８２代王者に

　▽１・４東京ドーム・ＩＷＧＰヘビー級王座挑戦権利証争奪戦

　〇棚橋弘至（２０分４０秒　首固め）ジェイ・ホワイト●

　※棚橋が権利証の所有権を防衛

　▽ＩＷＧＰヘビー級選手権試合３ＷＡＹマッチ６０分１本勝負

　〇ケニー・オメガ（３４分１３秒　片翼の天使→片エビ固め）飯伏幸太●　もう１人はＣｏｄｙ

　※オメガが３度目の防衛

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