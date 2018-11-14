諏訪魔＆石川修司の前年覇者が白星発進…世界最強タッグ開幕戦全結果
2018年11月14日0時12分 スポーツ報知
◆全日本プロレス ２０１８世界最強タッグ決定リーグ戦 開幕戦（１３日、東京・後楽園ホール）
全日本プロレスの「２０１８世界最強タッグ決定リーグ戦」が１３日、東京・後楽園ホールで開幕した。
前年覇者の諏訪魔（４１）、石川修司（４３）組が、三冠ヘビー級王者の宮原健斗（２９）、ヨシタツ（４１）組を撃破し、勝ち点２を挙げた。
▽第１試合 タッグマッチ
渕正信、○西村修（６分５５秒、横入り式エビ固め）丸山敦●、Ｂめんそーれ
▽第２試合 ６人タッグマッチ
○ＴＡＪＩＲＩ、Ｇ・ヴァレッタ、鈴木鼓太郎（９分３３秒、バズソーキック→体固め）青木篤志、佐藤光留、岡田佑介●
▽第３試合 ６人タッグマッチ
ジェイク・リー、崔領二、○岩本煌史（９分１５秒、回転足折り固め）Ｊ・ドーリング、Ｄ・ジェイムス、Ｂ・タイガー７●
▽第４試合 ２０１８世界最強タッグ決定リーグ戦公式戦（３０分１本勝負）
パロウ、○オディンソン＝２点＝（４分１０秒、エンド・ザ・ワールド→体固め）野村直矢、●青柳優馬＝０点＝
▽第５試合 同
大森隆男、○征矢学＝２点＝（９分１４秒、ワイルドボンバー→片エビ固め）ゼウス、ボディガー●＝０点＝
▽第６試合 同
○秋山準、関本大介＝２点＝（１３分４９秒、リストクラッチ式エクスプロイダー→片エビ固め）真霜拳號、ＫＡＩ●＝０点＝
▽メインイベント 同
○諏訪魔、石川修司＝２点＝（２４分１３秒、ラストライド→体固め）宮原健斗、ヨシタツ●＝０点＝
※観衆１３８２人（超満員）