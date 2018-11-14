注 目 Ｊリーグ速報   スポーツ動画   九州場所２日目取組 お知らせ 報知SNS
Facebook
Twitter
Instagram

諏訪魔＆石川修司の前年覇者が白星発進…世界最強タッグ開幕戦全結果

2018年11月14日0時12分  スポーツ報知
  • 豪華メンバーがそろった世界最強タッグ決定リーグ戦の開会式

　◆全日本プロレス　２０１８世界最強タッグ決定リーグ戦　開幕戦（１３日、東京・後楽園ホール）

　全日本プロレスの「２０１８世界最強タッグ決定リーグ戦」が１３日、東京・後楽園ホールで開幕した。

　前年覇者の諏訪魔（４１）、石川修司（４３）組が、三冠ヘビー級王者の宮原健斗（２９）、ヨシタツ（４１）組を撃破し、勝ち点２を挙げた。

　▽第１試合　タッグマッチ

　渕正信、○西村修（６分５５秒、横入り式エビ固め）丸山敦●、Ｂめんそーれ

　▽第２試合　６人タッグマッチ

　○ＴＡＪＩＲＩ、Ｇ・ヴァレッタ、鈴木鼓太郎（９分３３秒、バズソーキック→体固め）青木篤志、佐藤光留、岡田佑介●

　▽第３試合　６人タッグマッチ

ジェイク・リー、崔領二、○岩本煌史（９分１５秒、回転足折り固め）Ｊ・ドーリング、Ｄ・ジェイムス、Ｂ・タイガー７●

　▽第４試合　２０１８世界最強タッグ決定リーグ戦公式戦（３０分１本勝負）

　パロウ、○オディンソン＝２点＝（４分１０秒、エンド・ザ・ワールド→体固め）野村直矢、●青柳優馬＝０点＝

　▽第５試合　同

　大森隆男、○征矢学＝２点＝（９分１４秒、ワイルドボンバー→片エビ固め）ゼウス、ボディガー●＝０点＝

　▽第６試合　同

　○秋山準、関本大介＝２点＝（１３分４９秒、リストクラッチ式エクスプロイダー→片エビ固め）真霜拳號、ＫＡＩ●＝０点＝

　▽メインイベント　同

　○諏訪魔、石川修司＝２点＝（２４分１３秒、ラストライド→体固め）宮原健斗、ヨシタツ●＝０点＝

　※観衆１３８２人（超満員）

格闘技
コラムでＨＯ！一覧へ
注目トピック

これが「成金」の正体だ
若手の落語家、講談師11名からなるユニットのインタビュー連載

今日のスポーツ報知（東京版）
スポーツ報知の購読のお申し込みはこちら
ショップ報知
マガジン報知
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真販売
法人向け紙面・写真使用申請
報知ブログ（最新更新分）一覧へ