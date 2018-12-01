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仮面女子・川村虹花がプロ２勝目！前澤智がアトム級第６代女王に輝く…ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳ　２２全試合結果

2018年12月1日23時50分  スポーツ報知
  • アトム級第６代女王に輝いた前澤智

　◆女子総合格闘技「ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳ　２２」（２日・新宿ＦＡＣＥ）

　２０１８年最後の大会が開催され、前澤智（３０）＝リバーサルジム　立川ＡＬＰＨＡ＝が第６代アトム級女王に輝いた。川村虹花（２２）＝仮面女子＝もプロルール４戦目で２勝目（２敗）を挙げた。

　▽メインイベント　アトム級タイトルマッチ（５分３回戦※肘あり）　

　○前澤智＝挑戦者＝（判定２―１）黒部三奈＝王者＝●

　※前澤が第６代女王に

　▽第７試合　６５キロ以下（５分３回戦）

　○ＫＩＮＧレイナ（判定３―０）ジュディー・ルイス●

　▽第６試合　アトム級（５分３回戦※肘あり）

　○ＳＡＲＡＭＩ（判定３―０）齋藤裕子●

　▽第５試合　ストロー級（５分２回戦）

　△ターニャ・ホフマン（ドロー）長野美香△

　▽第４試合　フライ級（５分２回戦）

　○奈部ゆかり（判定３―０）高森惟舞●

　▽第３試合　ストロー級（５分２回戦）

　○山口さゆり（判定３―０）Ｙｕｋｏ●

　▽第２試合　アトム級（５分２回戦）　

　○川村虹花（判定３―０）宗田智美●

　▽第１試合　５３・５キロ以下（５分２回戦）

　○赤林檎（判定３―０）ジェット・イズミ●

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