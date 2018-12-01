仮面女子・川村虹花がプロ２勝目！前澤智がアトム級第６代女王に輝く…ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ ２２全試合結果
2018年12月1日23時50分 スポーツ報知
◆女子総合格闘技「ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ ２２」（２日・新宿ＦＡＣＥ）
２０１８年最後の大会が開催され、前澤智（３０）＝リバーサルジム 立川ＡＬＰＨＡ＝が第６代アトム級女王に輝いた。川村虹花（２２）＝仮面女子＝もプロルール４戦目で２勝目（２敗）を挙げた。
▽メインイベント アトム級タイトルマッチ（５分３回戦※肘あり）
○前澤智＝挑戦者＝（判定２―１）黒部三奈＝王者＝●
※前澤が第６代女王に
▽第７試合 ６５キロ以下（５分３回戦）
○ＫＩＮＧレイナ（判定３―０）ジュディー・ルイス●
▽第６試合 アトム級（５分３回戦※肘あり）
○ＳＡＲＡＭＩ（判定３―０）齋藤裕子●
▽第５試合 ストロー級（５分２回戦）
△ターニャ・ホフマン（ドロー）長野美香△
▽第４試合 フライ級（５分２回戦）
○奈部ゆかり（判定３―０）高森惟舞●
▽第３試合 ストロー級（５分２回戦）
○山口さゆり（判定３―０）Ｙｕｋｏ●
▽第２試合 アトム級（５分２回戦）
○川村虹花（判定３―０）宗田智美●
▽第１試合 ５３・５キロ以下（５分２回戦）
○赤林檎（判定３―０）ジェット・イズミ●