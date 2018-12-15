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オカダ、外道との“元師弟対決”に完勝！棚橋はＩＷＧＰ王座奪還を宣言…全成績

2018年12月15日0時0分  スポーツ報知
  • オカダ・カズチカ

　　◆新日本プロレス「Ｒｏａｄ　ｔｏ　ＴＯＫＹＯ　ＤＯＭＥ」大会（１４日、東京・後楽園ホール、観衆１７２３人札止め）

　セミファイナルでオカダ・カズチカ（３１）が元マネジャーの外道（４９）と初のシングル対決。当初、ケガを装い試合キャンセルを申し出た外道の善戦、１・４東京ドームで激突するジェイ・ホワイト（２６）らの介入に苦しんだが、最後は必殺のレインメーカーで仕留めた。

　メーンでは来年１月４日の東京ドーム大会メーンで対戦するＩＷＧＰヘビー級王者・ケニー・オメガ（３５）と挑戦者・棚橋弘至（４２）が８人タッグで激突。白星を挙げた棚橋がリング上で「４度目のプロレス大賞ＭＶＰを勝ち取りました。東京ドームでケニーを倒して、８度目のＩＷＧＰチャンピオンになります」と王座奪還を宣言した。

　▽８人タッグマッチ２０分１本勝負
　〇タイガーマスク、獣神サンダー・ライガー、本間朋晃、ＫＵＳＨＩＤＡ（１１分１７秒、タイガードライバー→エビ固め）トーア・ヘナーレ、成田蓮、吉田綾斗、上村優也●

　▽２０分１本勝負
　〇鷹木信悟（１０分４４秒、ラスト・オブ・ザ・ドラゴン→片エビ固め）海野翔太●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負
　〇ロッキー・ロメロ、後藤洋央紀（１１分２３秒　横入り式エビ固め）、鈴木みのる、飯塚高史●

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負
　〇石井智宏、ＹＯＨ、ＳＨＯ（１３分１４秒　垂直落下式ブレーンバスター→片エビ固め）タイチ、エル・デスペラード、金丸義信●

　▽８人タッグマッチ３０分１本勝負
　〇タンガ・ロア、バッドラック・ファレ、タマ・トンガ、石森太二（１１分５７秒　スーパーパワーボム→エビ固め）内藤哲也、ＳＡＮＡＤＡ、ＥＶＩＬ、ＢＵＳＨＩ●

　▽３０分１本勝負
　〇オカダ・カズチカ（１２分３６秒　レインメーカー→片エビ固め）外道●

　▽８人タッグマッチ３０分１本勝負
　〇ウィル・オスプレイ、棚橋弘至、真壁刀義、矢野通（１４分５７秒　ストームブレイカー→片エビ固め）ケニー・オメガ、飯伏幸太、高橋裕二郎、チェーズ・オーエンズ●

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