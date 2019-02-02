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清宮がＧＨＣ王座Ｖ２、丸藤が復帰で新生ノアが再出航…後楽園大会全試合結果

2019年2月2日0時0分  スポーツ報知
  • マサ北宮（手前）にドロップキックを見舞うＧＨＣ王者・清宮海斗

　　◆プロレスリング・ノア　Ｎａｖｉｇ．　Ｆｏｒ　Ｔｈｅ　Ｆｕｔｕｒｅ　２０１９（１日、東京・後楽園ホール）

　▽第１試合６人タッグマッチ（２０分１本勝負）
　コーディ・ホール、長井満也＝ドラディション＝、〇ＫＡＺＭＡ　ＳＡＫＡＭＯＴＯ＝フリー＝（６分１０秒、トラースキック→体固め）拳王、稲村愛輝、岡田欣也●

　▽第２試合６人タッグマッチ（２０分１本勝負）
　ＹＯ‐ＨＥＹ、小川良成、〇鈴木鼓太郎（１２分３６秒、ブルーディスティニー→体固め）ＨＡＹＡＴＡ、諸橋晴也、宮脇純太●

　▽第３試合タッグマッチ（３０分１本勝負）
　〇Ｈｉ６９、田中稔（１１分１６秒、ストゥーカスプラッシュ→片エビ固め）原田大輔、タダスケ●

　▽ＧＨＣジュニア・ヘビー級タッグ選手権試合（６０分１本勝負）
　大原はじめ、〇熊野準（１４分５９秒、アルゼンチンバックブリーカー）石井慧介、岩崎孝樹●＝ガンバレ☆プロレス＝
　※第３５代王者が初防衛に成功

　▽丸藤正道復帰戦　６人タッグマッチ（６０分１本勝負）
　潮崎豪、中嶋勝彦、〇小峠篤司（１２分１１秒、革命式キドクラッチ＜仮＞）丸藤正道、杉浦貴、齋藤彰俊●

　▽ＧＨＣタッグ選手権試合（６０分１本勝負）
　モハメド　ヨネ、〇クワイエット・ストーム（１８分４２秒、ファンキーバスターボム→片エビ固め）マイバッハ谷口●、火野裕士＝フリー＝
　※第４７代王者組が２度目の防衛に失敗。第４８代王者組が誕生

　▽ＧＨＣヘビー級選手権試合（６０分１本勝負）
　〇清宮海斗（２９分３４秒、タイガースープレックスホールド）マサ北宮●　
　※第３２代王者が２度目の防衛に成功。丸藤が次期挑戦者に名乗り

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