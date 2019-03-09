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【ＤＥＥＰ】後楽園で初開催！元谷が王座陥落…全試合結果

2019年3月9日22時25分  スポーツ報知
  • 勝ち名乗りを受けるビクター・ヘンリー（左）と、王者から陥落した元谷友貴（右）

　◆ＤＥＥＰ　８８　ＩＭＰＡＣＴ（９日、後楽園ホール）

　ＤＥＥＰが後楽園で初開催。３大タイトルマッチを含む全１１試合が行われた。また女子格闘技イベント「ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳ」も同日に開催され、約１０時間のロングイベントとなった。

　【全試合結果】

　▽第１試合　フェザー級　○シェルナンド・ラジッド（判定３―０）オーロラ☆ユーキ●

　▽第２試合　フェザー級　○横山恭典（判定３―０）窪田泰斗●

　▽第３試合　フライ級　○鮎田直人（判定３―０）藤田大和●

　▽第４試合　ライト級　○大原樹里（２回４分５４秒　ＴＫＯ）濱村健●

　▽第５試合　フライ級　○神龍誠（判定３―０）島袋チカラ●

　▽第６試合　ウェルター級　○佐藤洋一郎（判定２―０）米田奈央●

　▽第７試合　ウェルター級　○悠太（判定２―０）渡辺良知●

　▽第８試合　バンタム級　○石司晃一（２回４分５９秒　ＴＫＯ）昇侍●

　▽第９試合　メガトン級タイトルマッチ　○ロッキー・マルティネス（１回４分５９秒　ＴＫＯ）酒井リョウ●

　▽第１０試合　ストロー級タイトルマッチ　○越智晴雄（判定５―０）川原波輝●

　▽第１１試合　バンタム級タイトルマッチ　○ビクター・ヘンリー（判定３―２）元谷友貴●

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