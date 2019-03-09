【ＤＥＥＰ】後楽園で初開催！元谷が王座陥落…全試合結果
2019年3月9日22時25分 スポーツ報知
◆ＤＥＥＰ ８８ ＩＭＰＡＣＴ（９日、後楽園ホール）
ＤＥＥＰが後楽園で初開催。３大タイトルマッチを含む全１１試合が行われた。また女子格闘技イベント「ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ」も同日に開催され、約１０時間のロングイベントとなった。
【全試合結果】
▽第１試合 フェザー級 ○シェルナンド・ラジッド（判定３―０）オーロラ☆ユーキ●
▽第２試合 フェザー級 ○横山恭典（判定３―０）窪田泰斗●
▽第３試合 フライ級 ○鮎田直人（判定３―０）藤田大和●
▽第４試合 ライト級 ○大原樹里（２回４分５４秒 ＴＫＯ）濱村健●
▽第５試合 フライ級 ○神龍誠（判定３―０）島袋チカラ●
▽第６試合 ウェルター級 ○佐藤洋一郎（判定２―０）米田奈央●
▽第７試合 ウェルター級 ○悠太（判定２―０）渡辺良知●
▽第８試合 バンタム級 ○石司晃一（２回４分５９秒 ＴＫＯ）昇侍●
▽第９試合 メガトン級タイトルマッチ ○ロッキー・マルティネス（１回４分５９秒 ＴＫＯ）酒井リョウ●
▽第１０試合 ストロー級タイトルマッチ ○越智晴雄（判定５―０）川原波輝●
▽第１１試合 バンタム級タイトルマッチ ○ビクター・ヘンリー（判定３―２）元谷友貴●