武尊がＫ－１の祭典でムエタイ王者を２回ＫＯ…Ｋ’ＦＥＳＴＡ．２全試合結果
◆Ｋ－１ ＷＯＲＬＤ ＧＰ ２０１９ ＪＡＰＡＮ～Ｋ’ＦＥＳＴＡ．２～（１０日・さいたまスーパーアリーナ）
昨年に続き、さいたまスーパーアリーナのメインアリーナで開催された「Ｋ’ＦＥＳＴＡ．２」。卜部兄弟が敗戦する波乱もあったが、エース・武尊（２７）＝Ｋ－１ ＧＹＭ ＳＡＧＡＭＩ－ＯＮＯ ＫＲＥＳＴ＝が、ムエタイの現役王者ヨーキッサダー・ユッタチョンブリー（２７）＝タイ＝を２回２分４３秒、ＫＯで沈め、大いに大会を盛り上げた。
◆全試合結果
▽第１試合 フェザー級
〇小澤海斗（判定３―０）覇家斗●
▽第２試合 ウェルター級
〇近藤魁成（２回２分２３秒 ＫＯ）瑠久●
▽第３試合 ライト級
〇ゴンナパー・ウィラサクレック（判定３―０）リュウ・ウェイ●
▽第４試合 ライト級
〇篠原悠人（判定３―０）大沢文也●
▽第５試合 Ｋ－１ ＷＯＲＬＤ ＧＰクルーザー級タイトルマッチ
〇シナ・カリミアン（判定３―０）加藤久輝●
▽第６試合 Ｋ－１ ＷＯＲＬＤ ＧＰライト級タイトルマッチ 〇林健太（判定３―０）卜部功也●
▽第７試合 スーパー・バンタム級
〇金子晃大（延長判定３―０）玖村修平●
▽第８試合 スーパー・フェザー級
〇小宮山工介（判定３―０）郷州征宜●
▽第９試合 スーパー・ライト級
〇左右田泰臣（判定３―０）松花征也●
▽第１０試合 スーパー・ライト級
〇安保瑠輝也（判定３―０）佐々木大蔵●
▽第１１試合 Ｋ－１ ＷＯＲＬＤ ＧＰフェザー級タイトルマッチ
〇村越優汰（判定３―０）卜部弘嵩●
▽第１２試合 Ｋ－１ ＷＯＲＬＤ ＧＰウェルター級タイトルマッチ
〇久保優太（延長判定２―１）城戸康裕●
▽第１３試合 日本ｖｓ世界・７対７（スーパー・バンタム級） 〇武居由樹（１回２分５４秒 ＫＯ）サンドロ・マーティン●
▽第１４試合 日本ｖｓ世界・７対７（ウェルター級）
〇ジョーダン・ピケオー（判定２―０）野杁正明●
▽第１５試合 日本ｖｓ世界・７対７（フェザー級）
〇ホルヘ・バレラ（１回１分００秒 ＫＯ）芦澤竜誠●
▽第１６試合 日本ｖｓ世界・７対７（女子－５１キロ契約）
〇ヨセフィン・ノットソン（判定２―０）ＫＡＮＡ●
▽第１７試合 日本ｖｓ世界・７対７（－６８キロ契約）
〇木村“フィリップ”ミノル（１回２分２１秒 ＫＯ）和島大海●
▽第１８試合 日本ｖｓ世界・７対７（スーパー・フェザー級） 〇皇治（判定３―０）ヤン・サイコ●
▽第１９試合 日本ｖｓ世界・７対７（－５９キロ契約）
〇武尊（２回２分４３秒 ＫＯ）ヨーキッサダー・ユッタチョンブリー●