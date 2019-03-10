注 目 Jリーグ速報   大相撲春場所初日   競馬予想は「馬トク」 お知らせ 報知SNS
Facebook
Twitter
Instagram

武尊がＫ－１の祭典でムエタイ王者を２回ＫＯ…Ｋ’ＦＥＳＴＡ．２全試合結果

2019年3月10日21時59分  スポーツ報知
  • 　（Ｃ）Ｍ－１　Ｓｐｏｒｔｓ　Ｍｅｄｉａ　

　◆Ｋ－１　ＷＯＲＬＤ　ＧＰ　２０１９　ＪＡＰＡＮ～Ｋ’ＦＥＳＴＡ．２～（１０日・さいたまスーパーアリーナ）

　昨年に続き、さいたまスーパーアリーナのメインアリーナで開催された「Ｋ’ＦＥＳＴＡ．２」。卜部兄弟が敗戦する波乱もあったが、エース・武尊（２７）＝Ｋ－１　ＧＹＭ　ＳＡＧＡＭＩ－ＯＮＯ　ＫＲＥＳＴ＝が、ムエタイの現役王者ヨーキッサダー・ユッタチョンブリー（２７）＝タイ＝を２回２分４３秒、ＫＯで沈め、大いに大会を盛り上げた。

　◆全試合結果

　▽第１試合　フェザー級

　〇小澤海斗（判定３―０）覇家斗●

　▽第２試合　ウェルター級

　〇近藤魁成（２回２分２３秒　ＫＯ）瑠久●

　▽第３試合　ライト級

　〇ゴンナパー・ウィラサクレック（判定３―０）リュウ・ウェイ●

　▽第４試合　ライト級

　〇篠原悠人（判定３―０）大沢文也●

　▽第５試合　Ｋ－１　ＷＯＲＬＤ　ＧＰクルーザー級タイトルマッチ

　〇シナ・カリミアン（判定３―０）加藤久輝●

　▽第６試合　Ｋ－１　ＷＯＲＬＤ　ＧＰライト級タイトルマッチ　〇林健太（判定３―０）卜部功也●

　▽第７試合　スーパー・バンタム級

　〇金子晃大（延長判定３―０）玖村修平●

　▽第８試合　スーパー・フェザー級

　〇小宮山工介（判定３―０）郷州征宜●

　▽第９試合　スーパー・ライト級

　〇左右田泰臣（判定３―０）松花征也●

　▽第１０試合　スーパー・ライト級

　〇安保瑠輝也（判定３―０）佐々木大蔵●

　▽第１１試合　Ｋ－１　ＷＯＲＬＤ　ＧＰフェザー級タイトルマッチ

　〇村越優汰（判定３―０）卜部弘嵩●

　▽第１２試合　Ｋ－１　ＷＯＲＬＤ　ＧＰウェルター級タイトルマッチ

　〇久保優太（延長判定２―１）城戸康裕●

　▽第１３試合　日本ｖｓ世界・７対７（スーパー・バンタム級）　〇武居由樹（１回２分５４秒　ＫＯ）サンドロ・マーティン●

　▽第１４試合　日本ｖｓ世界・７対７（ウェルター級）

　〇ジョーダン・ピケオー（判定２―０）野杁正明●

　▽第１５試合　日本ｖｓ世界・７対７（フェザー級）

　〇ホルヘ・バレラ（１回１分００秒　ＫＯ）芦澤竜誠●　

　▽第１６試合　日本ｖｓ世界・７対７（女子－５１キロ契約）

　〇ヨセフィン・ノットソン（判定２―０）ＫＡＮＡ●

　▽第１７試合　日本ｖｓ世界・７対７（－６８キロ契約）

　〇木村“フィリップ”ミノル（１回２分２１秒　ＫＯ）和島大海●

　▽第１８試合　日本ｖｓ世界・７対７（スーパー・フェザー級）　〇皇治（判定３―０）ヤン・サイコ●

　▽第１９試合　日本ｖｓ世界・７対７（－５９キロ契約）

　〇武尊（２回２分４３秒　ＫＯ）ヨーキッサダー・ユッタチョンブリー●

格闘技
コラムでＨＯ！一覧へ
注目トピック

［PR］もし働けなくなったら
住宅ローンは大丈夫？意外と身近に潜む落とし穴

［PR］太陽の下で挑む女性へ
フリークライマー・大田理裟さんを紫外線から守る新UVとは…

［PR］ふるさと納税
感謝の気持ちを込めて「100億円還元」閉店キャンペーン！

［PR］マイペースに始めよう
将来の備えに、月々3,000円から設定できる「純金積立」

［PR］Ｇ党なら必読！
LINE公式アカウント「ジャイアンツ情報byスポーツ報知」配信中

ショップ報知
マガジン報知
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真販売
法人向け紙面・写真使用申請
報知ブログ（最新更新分）一覧へ