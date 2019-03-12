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ＳＡＮＡＤＡ、後藤洋央紀下し初戦突破！鈴木みのるは小島聡を一蹴…新日ＮＪＣ全成績

2019年3月12日0時0分  スポーツ報知
  • ＳＡＮＡＤＡ

　　◆新日本プロレス「ＮＥＷ　ＪＡＰＡＮ　ＣＵＰ２０１９」大会（１１日、高松市総合体育館、観衆１５２６人）

　優勝者が４月６日の米マディソン・スクエア・ガーデン大会でのＩＷＧＰヘビー級王者・ジェイ・ホワイト（２６）への挑戦権を獲得する春のシングル・トーナメント戦「ＮＥＷ　ＪＡＰＡＮ　ＣＵＰ」（ＮＪＣ）１回戦４試合などが行われた。

　メインでは、ＳＡＮＡＤＡ（３０）が難敵・後藤洋央紀（３９）をラウンディングボディプレスで下し、初戦突破。最年長出場の鈴木みのる（５０）は小島聡（４８）とのベテラン対決を必殺のゴッチ式パイルドライバーで制し、２回戦進出を決めた。両者は１７日、東京・後楽園ホールで行われる２回戦で激突する。

　▽８人タッグマッチ２０分１本勝負
　〇石森太二、チェーズ・オーエンズ、バッドラック・ファレ、ヒクレオ（９分００秒　Ｙｅｓ　Ｌｏｃｋ）ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＩ、マイケル・エルガン、ジュース・ロビンソン、上村優也●

　▽８人タッグマッチ２０分１本勝負
　〇ＢＵＳＨＩ、ＥＶＩＬ、鷹木信悟、内藤哲也（９分２２秒　逆エビ固め）永田裕志、天山広吉、中西学、成田蓮●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負
　〇飯伏幸太、本間朋晃（９分３９秒　カミゴェ→片エビ固め）ザック・セイバーＪｒ．、ＴＡＫＡみちのく●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負
　〇ウィル・オスプレイ、石井智宏（９分４８秒　十字架固め）タイチ、ランス・アーチャー●

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負
　〇マイキー・ニコルス、田口隆祐、トーア・ヘナーレ（１０分５０秒　マイキーボム→片エビ固め）棚橋弘至、オカダ・カズチカ、海野翔太●

　▽ＮＥＷ　ＪＡＰＡＮ　ＣＵＰ１回戦・時間無制限１本勝負
　〇矢野通（５分３０秒　赤霧）デイビーボーイ・スミスＪｒ．●

　▽同
　〇コルト・カバナ（７分２６秒　スーパー・マン）真壁刀義●

　▽同
　〇鈴木みのる（１３分４３秒　ゴッチ式パイルドライバー→体固め）小島聡●

　▽同
　〇ＳＡＮＡＤＡ（２０分４７秒　ラウンディングボディプレス→体固め）後藤洋央紀●

　※矢野、カバナ、鈴木、ＳＡＮＡＤＡが２回戦進出

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