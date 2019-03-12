ＳＡＮＡＤＡ、後藤洋央紀下し初戦突破！鈴木みのるは小島聡を一蹴…新日ＮＪＣ全成績

ＳＡＮＡＤＡ ◆新日本プロレス「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ２０１９」大会（１１日、高松市総合体育館、観衆１５２６人） 優勝者が４月６日の米マディソン・スクエア・ガーデン大会でのＩＷＧＰヘビー級王者・ジェイ・ホワイト（２６）への挑戦権を獲得する春のシングル・トーナメント戦「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ」（ＮＪＣ）１回戦４試合などが行われた。 メインでは、ＳＡＮＡＤＡ（３０）が難敵・後藤洋央紀（３９）をラウンディングボディプレスで下し、初戦突破。最年長出場の鈴木みのる（５０）は小島聡（４８）とのベテラン対決を必殺のゴッチ式パイルドライバーで制し、２回戦進出を決めた。両者は１７日、東京・後楽園ホールで行われる２回戦で激突する。 ▽８人タッグマッチ２０分１本勝負

〇石森太二、チェーズ・オーエンズ、バッドラック・ファレ、ヒクレオ（９分００秒 Ｙｅｓ Ｌｏｃｋ）ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＩ、マイケル・エルガン、ジュース・ロビンソン、上村優也● ▽８人タッグマッチ２０分１本勝負

〇ＢＵＳＨＩ、ＥＶＩＬ、鷹木信悟、内藤哲也（９分２２秒 逆エビ固め）永田裕志、天山広吉、中西学、成田蓮● ▽タッグマッチ２０分１本勝負

〇飯伏幸太、本間朋晃（９分３９秒 カミゴェ→片エビ固め）ザック・セイバーＪｒ．、ＴＡＫＡみちのく● ▽タッグマッチ２０分１本勝負

〇ウィル・オスプレイ、石井智宏（９分４８秒 十字架固め）タイチ、ランス・アーチャー● ▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

〇マイキー・ニコルス、田口隆祐、トーア・ヘナーレ（１０分５０秒 マイキーボム→片エビ固め）棚橋弘至、オカダ・カズチカ、海野翔太● ▽ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ１回戦・時間無制限１本勝負

〇矢野通（５分３０秒 赤霧）デイビーボーイ・スミスＪｒ．● ▽同

〇コルト・カバナ（７分２６秒 スーパー・マン）真壁刀義● ▽同

〇鈴木みのる（１３分４３秒 ゴッチ式パイルドライバー→体固め）小島聡● ▽同

〇ＳＡＮＡＤＡ（２０分４７秒 ラウンディングボディプレス→体固め）後藤洋央紀● ※矢野、カバナ、鈴木、ＳＡＮＡＤＡが２回戦進出