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鈴木圭一郎、全日本選抜オート完全Ｖで３連覇

2018年10月8日17時20分  スポーツ報知

　ＳＧ「全日本選抜オートレース」の優勝戦が８日、浜松オート１２Ｒで争われ、鈴木圭一郎（２３）＝浜松＝が、スタートから先頭に立ち圧勝。大会３連覇となる完全Ｖを飾った。

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