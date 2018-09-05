賞金ランク１位の今平周吾、４９歳・深堀圭一郎ら１６強入り。昨年大会覇者の片山晋呉は敗れる

◇男子プロゴルフツアーＩＳＰＳハンダマッチプレー選手権＜第４日＞（５日、埼玉・鳩山ＣＣ、７１１５ヤード＝パー７２）

前日の台風の影響で１時間スタート時間が遅れた。夏晴れの下、３１選手が参加して３回戦１６試合が行われ、１６強が出そろった。Ｃ・キム（米国）が腰痛のために欠場し、沖野克文は不戦勝。

賞金ランク１位の今平周吾が６＆４で星野英正を下した。１０、１１、１５年賞金王・金庚泰（韓国）は５＆３で竹谷佳孝に勝利。木下裕太は稲森佑貴に５＆３で勝利。昨年大会準優勝のＨ・Ｗ・リュー（韓国）は、ホストプロの塩見好輝に３＆１で競り勝った。Ｂ・ケネディ（オーストラリア）は３＆１で池村寛世を下した。１６年賞金王・池田勇太は高橋賢を４＆３で退けた。

Ｒ・ワナスリチャン（タイ）は前週、初優勝を遂げた星野陸也に１アップで競り勝った。Ｓ・ハン（米国）は小林伸太郎に２アップで勝利。Ｄ・ブランスドン（オーストラリア）は大堀裕次郎に１９ホールの激闘の末、１アップで辛勝。額賀辰徳は時松隆光を２＆１で撃破。４９歳の深堀圭一郎は黄重坤（韓国）に４＆３で快勝。Ｓ・ノリス（南アフリカ）はキム・シファン（米国）に１アップで競り勝った。Ｔ・クロンパ（タイ）は堀川未来夢に１アップで勝利。藤島征次は３＆２で昨年大会覇者の片山晋呉を破った。

６日は午前８時から、４回戦８試合と１７位タイ決定戦８試合が行われる。４回戦は金庚泰（韓国）―今平周吾、正岡竜二―沖野克文、木下裕太―Ｈ・Ｗ・リュー（韓国）、Ｂ・ケネディ（オーストラリア）―池田勇太、Ｒ・ワナスリチャン（タイ）―Ｓ・ハン（米国）、Ｄ・ブランスドン（オーストラリア）―額賀辰徳、深堀圭一郎―Ｓ・ノリス（南アフリカ）、Ｔ・クロンパ（タイ）―藤島征次の組み合わせとなった。優勝賞金はツアー史上最高額の５２００万円。