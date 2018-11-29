注 目 絶好調！馬トク   Ｊリーグ速報   九州場所千秋楽取組 お知らせ 報知SNS
Facebook
Twitter
Instagram

【日本Ｓ】前年覇者の宮里優は２オーバーで折り返し　石川遼はイーブン、小平は２アンダー　第１Ｒ前半　

2018年11月29日12時45分  スポーツ報知
  • １番ティーショットを放つ宮里優作

　◆報知新聞社主催　男子プロゴルフツアー今季最終戦　日本シリーズＪＴカップ第１日（２９日、東京よみうりＣＣ＝７０２３ヤード、パー７０）

　男子プロゴルフツアーの今季最終戦が開幕。第１ラウンドの前半が行われ、第１組からスタートした前年覇者の宮里優作（３８）＝フリー＝は１バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの２オーバーで折り返した。２年ぶり１０度目出場の１５年大会覇者、石川遼（２７）＝カシオ＝は２バーディー、２ボギーのイーブン。石川と同組で、６年連続６度目の小平智（２９）＝Ａｄｍｉｒａｌ＝は２連続バーディー、ボギーなしで前半を終えた。初出場の出水田大二郎（２５）＝ＴＯＳＳ＝が５、６、８番でバーディー、ボギーなしの３アンダーと好調ぶりを見せた。

　以下は第１ラウンドの組み合わせ。

▼第１組

任成宰（２０）＝韓国、フリー

宮里優作（３８）＝フリー

出水田大二郎（２５）＝ＴＯＳＳ

▼第２組

Ｒ・ガンジー（４０）＝インド、ＪＯＹＸ

石川遼（２７）＝カシオ

小平智（２９）＝Ａｄｍｉｒａｌ

▼第３組

額賀辰徳（３４）＝フリー谷口徹（５０）＝フリー

李尚熹（２６）＝韓国、フリー

▼第４組

Ａ・キュー（３９）＝フィリピン、ティー・センスマネージメント

金亨成（３８）＝韓国、福住運輸倉庫）

▼第５組

堀川未来夢（２５）＝Ｗａｖｅ　Ｅｎｅｒｇｙ

藤本佳則（２９）＝国際スポーツ振興協会

Ｂ・ケネディ（４４）＝オーストラリア、アクシネット

▼第６組

黄重坤（２６）＝韓国、フリー

木下裕太（３２）＝フリー

重永亜斗夢（３０）＝ホームテック

▼第７組

秋吉翔太（２８）＝ホームテック

Ｙ・Ｅ・ヤン（４６）＝韓国、ＮＯＷ　ＯＮ

Ｔ・クロンパ（２８）＝タイ、フリー

▼第８組

崔虎星（４５）＝韓国、フリー

時松隆光（２５）＝筑紫ヶ丘ＧＣ

星野陸也（２２）＝フリー

▼第９組

Ｂ・ジョーンズ（４３）＝オーストラリア、キャロウェイゴルフ

池田勇太（３２）＝フリー

市原弘大（３６）＝フリー

▼最終組

稲森佑貴（２４）＝フリー

Ｓ・ノリス（３６）＝南アフリカ、ＪＯＹＸ

今平周吾（２６）＝フリー

ゴルフ
報知ブログ（最新更新分）一覧へ
注目トピック

［PR］新しいシアター体験
映画館の無い島に映画館がやってきた！中学生らと感動の出会い

［PR］書類をカンタン電子化
「ScanSnap」で家計簿、写真、名刺、年賀状などラクラク整理

［PR］成金メンバー総出演
「大成金」１２月２３日・イイノホールで開催！チケット発売中

今日のスポーツ報知（東京版）
スポーツ報知の購読のお申し込みはこちら
ショップ報知
マガジン報知
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真販売
法人向け紙面・写真使用申請