【日本Ｓ】前年覇者の宮里優は２オーバーで折り返し 石川遼はイーブン、小平は２アンダー 第１Ｒ前半

１番ティーショットを放つ宮里優作

◆報知新聞社主催 男子プロゴルフツアー今季最終戦 日本シリーズＪＴカップ第１日（２９日、東京よみうりＣＣ＝７０２３ヤード、パー７０）

男子プロゴルフツアーの今季最終戦が開幕。第１ラウンドの前半が行われ、第１組からスタートした前年覇者の宮里優作（３８）＝フリー＝は１バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの２オーバーで折り返した。２年ぶり１０度目出場の１５年大会覇者、石川遼（２７）＝カシオ＝は２バーディー、２ボギーのイーブン。石川と同組で、６年連続６度目の小平智（２９）＝Ａｄｍｉｒａｌ＝は２連続バーディー、ボギーなしで前半を終えた。初出場の出水田大二郎（２５）＝ＴＯＳＳ＝が５、６、８番でバーディー、ボギーなしの３アンダーと好調ぶりを見せた。

以下は第１ラウンドの組み合わせ。

▼第１組

任成宰（２０）＝韓国、フリー

宮里優作（３８）＝フリー

出水田大二郎（２５）＝ＴＯＳＳ

▼第２組

Ｒ・ガンジー（４０）＝インド、ＪＯＹＸ

石川遼（２７）＝カシオ

小平智（２９）＝Ａｄｍｉｒａｌ

▼第３組

額賀辰徳（３４）＝フリー谷口徹（５０）＝フリー

李尚熹（２６）＝韓国、フリー

▼第４組

Ａ・キュー（３９）＝フィリピン、ティー・センスマネージメント

金亨成（３８）＝韓国、福住運輸倉庫）

▼第５組

堀川未来夢（２５）＝Ｗａｖｅ Ｅｎｅｒｇｙ

藤本佳則（２９）＝国際スポーツ振興協会

Ｂ・ケネディ（４４）＝オーストラリア、アクシネット

▼第６組

黄重坤（２６）＝韓国、フリー

木下裕太（３２）＝フリー

重永亜斗夢（３０）＝ホームテック

▼第７組

秋吉翔太（２８）＝ホームテック

Ｙ・Ｅ・ヤン（４６）＝韓国、ＮＯＷ ＯＮ

Ｔ・クロンパ（２８）＝タイ、フリー

▼第８組

崔虎星（４５）＝韓国、フリー

時松隆光（２５）＝筑紫ヶ丘ＧＣ

星野陸也（２２）＝フリー

▼第９組

Ｂ・ジョーンズ（４３）＝オーストラリア、キャロウェイゴルフ

池田勇太（３２）＝フリー

市原弘大（３６）＝フリー

▼最終組

稲森佑貴（２４）＝フリー

Ｓ・ノリス（３６）＝南アフリカ、ＪＯＹＸ

今平周吾（２６）＝フリー