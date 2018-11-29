【日本Ｓ】前年覇者の宮里優は２オーバーで折り返し 石川遼はイーブン、小平は２アンダー 第１Ｒ前半
◆報知新聞社主催 男子プロゴルフツアー今季最終戦 日本シリーズＪＴカップ第１日（２９日、東京よみうりＣＣ＝７０２３ヤード、パー７０）
男子プロゴルフツアーの今季最終戦が開幕。第１ラウンドの前半が行われ、第１組からスタートした前年覇者の宮里優作（３８）＝フリー＝は１バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの２オーバーで折り返した。２年ぶり１０度目出場の１５年大会覇者、石川遼（２７）＝カシオ＝は２バーディー、２ボギーのイーブン。石川と同組で、６年連続６度目の小平智（２９）＝Ａｄｍｉｒａｌ＝は２連続バーディー、ボギーなしで前半を終えた。初出場の出水田大二郎（２５）＝ＴＯＳＳ＝が５、６、８番でバーディー、ボギーなしの３アンダーと好調ぶりを見せた。
以下は第１ラウンドの組み合わせ。
▼第１組
任成宰（２０）＝韓国、フリー
宮里優作（３８）＝フリー
出水田大二郎（２５）＝ＴＯＳＳ
▼第２組
Ｒ・ガンジー（４０）＝インド、ＪＯＹＸ
石川遼（２７）＝カシオ
小平智（２９）＝Ａｄｍｉｒａｌ
▼第３組
額賀辰徳（３４）＝フリー谷口徹（５０）＝フリー
李尚熹（２６）＝韓国、フリー
▼第４組
Ａ・キュー（３９）＝フィリピン、ティー・センスマネージメント
金亨成（３８）＝韓国、福住運輸倉庫）
▼第５組
堀川未来夢（２５）＝Ｗａｖｅ Ｅｎｅｒｇｙ
藤本佳則（２９）＝国際スポーツ振興協会
Ｂ・ケネディ（４４）＝オーストラリア、アクシネット
▼第６組
黄重坤（２６）＝韓国、フリー
木下裕太（３２）＝フリー
重永亜斗夢（３０）＝ホームテック
▼第７組
秋吉翔太（２８）＝ホームテック
Ｙ・Ｅ・ヤン（４６）＝韓国、ＮＯＷ ＯＮ
Ｔ・クロンパ（２８）＝タイ、フリー
▼第８組
崔虎星（４５）＝韓国、フリー
時松隆光（２５）＝筑紫ヶ丘ＧＣ
星野陸也（２２）＝フリー
▼第９組
Ｂ・ジョーンズ（４３）＝オーストラリア、キャロウェイゴルフ
池田勇太（３２）＝フリー
市原弘大（３６）＝フリー
▼最終組
稲森佑貴（２４）＝フリー
Ｓ・ノリス（３６）＝南アフリカ、ＪＯＹＸ
今平周吾（２６）＝フリー