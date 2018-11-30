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【日本Ｓ】前年覇者の宮里優がイーグルなどで３つ伸ばす　賞金王狙う今平はボギーなしの通算４アンダー　第２Ｒ前半　

2018年11月30日12時24分  スポーツ報知
  • ６番ティーショットを放つ今平周吾

　◆報知新聞社主催　男子プロゴルフツアー今季最終戦　日本シリーズＪＴカップ第２日（３０日、東京よみうりＣＣ＝７０２３ヤード、パー７０）

　第２ラウンドの前半が行われ、７打差２３位からスタートした前年覇者の宮里優作（３８）＝フリー＝が、１イーグル、２バーディー、１ボギーでスコアを３つ伸ばして折り返した。６番パー５（５４１ヤード）で、残り２１１ヤードを５アイアンで打って２オン。ピン右上の４メートルにつけてイーグルを奪った。

　賞金王を狙う今平周吾（フリー）は３打差７位からスタート。３、６番でバーディーを奪い、ボギーなしで２つ伸ばして通算４アンダーで前半を終えた。

【第２日のスタート順】

▽１組

　Ｓ・ノリス

　額賀　辰徳

　市原　弘大

▽２組

　Ｔ・クロンパ

　Ｂ・ジョーンズ

　黄　重坤

▽３組

　Ｒ・ガンジー

　宮里　優作

　稲森　佑貴

▽４組

　Ｂ・ケネディ

　秋吉　翔太

　重永　亜斗夢

▽５組

　藤本　佳則

　金亨成

　Ａ・キュー

▽６組

　谷口　徹

　李　尚熹

　任成宰

▽７組

　木下　裕太

　岩田　寛

　今平　周吾

▽８組

　時松　隆光

　堀川　未来夢

　石川　遼

▽９組

　池田　勇太

　星野　陸也

　崔虎星

▽最終組

　小平　智

　出水田　大二郎

　Ｙ・Ｅ・ヤン

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