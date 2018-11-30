【日本Ｓ】前年覇者の宮里優がイーグルなどで３つ伸ばす 賞金王狙う今平はボギーなしの通算４アンダー 第２Ｒ前半
2018年11月30日12時24分 スポーツ報知
◆報知新聞社主催 男子プロゴルフツアー今季最終戦 日本シリーズＪＴカップ第２日（３０日、東京よみうりＣＣ＝７０２３ヤード、パー７０）
第２ラウンドの前半が行われ、７打差２３位からスタートした前年覇者の宮里優作（３８）＝フリー＝が、１イーグル、２バーディー、１ボギーでスコアを３つ伸ばして折り返した。６番パー５（５４１ヤード）で、残り２１１ヤードを５アイアンで打って２オン。ピン右上の４メートルにつけてイーグルを奪った。
賞金王を狙う今平周吾（フリー）は３打差７位からスタート。３、６番でバーディーを奪い、ボギーなしで２つ伸ばして通算４アンダーで前半を終えた。
【第２日のスタート順】
▽１組
Ｓ・ノリス
額賀 辰徳
市原 弘大
▽２組
Ｔ・クロンパ
Ｂ・ジョーンズ
黄 重坤
▽３組
Ｒ・ガンジー
宮里 優作
稲森 佑貴
▽４組
Ｂ・ケネディ
秋吉 翔太
重永 亜斗夢
▽５組
藤本 佳則
金亨成
Ａ・キュー
▽６組
谷口 徹
李 尚熹
任成宰
▽７組
木下 裕太
岩田 寛
今平 周吾
▽８組
時松 隆光
堀川 未来夢
石川 遼
▽９組
池田 勇太
星野 陸也
崔虎星
▽最終組
小平 智
出水田 大二郎
Ｙ・Ｅ・ヤン