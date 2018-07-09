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【セレクト１歳速報】牝馬最初の１億円超はディープインパクト産駒のサファリミスの２０１７　野田みづき氏が落札

2018年7月9日11時46分  スポーツ報知

　競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月９日、１歳セールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号３１～４０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

３１　ノッテビアンカの２０１７　牡

　栗　２／２２　Ｌｅ　Ｈａｖｒｅ　ノッテビアンカ　Ｋｅｎｄａｒｇｅｎｔ　社台ファーム　社台ファーム　

６０００万円　大城　敬三

３２　ミッキーハナコの２０１７　牡

　栗　４／１４　エピファネイア　ミッキーハナコ　アドマイヤムーン　（有）千代田牧場　（有）千代田牧場　

１８００万円　桑畑　隆信

３３　サファリミスの２０１７　牝

　黒鹿　４／４　ディープインパクト　サファリミス　Ｎｏｔ　ｆｏｒ　Ｓａｌｅ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

１億１５００万円　野田　みづき

３４　ジュメイラジョアンの２０１７　牡

　鹿　３／５　ハーツクライ　ジュメイラジョアン　Ｓｗａｉｎ　（株）タイヘイ牧場　（株）タイヘイ牧場　

１５００万円　蓑島　竜一

３５　ミュージックアワーの２０１７　牝

　鹿　１／２８　ロードカナロア　ミュージックアワー　アグネスタキオン　社台ファーム　社台ファーム　

２４００万円　（株）いとはんホールディングス

３６　メジロルバートの２０１７　牡

　鹿　３／１　オルフェーヴル　メジロルバート　メジロライアン　（株）レイクヴィラファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

１９００万円　（有）シルク・ホースクラブ

３７　レインデートの２０１７　牡

　鹿　２／６　ディープインパクト　レインデート　Ｕｎｂｒｉｄｌｅｄ’ｓ　Ｓｏｎｇ　（株）チャンピオンズファーム　（株）チャンピオンズファーム　

７０００万円　ノーザンファーム

３８　ファイナルスコアの２０１７　牡

　青鹿　１／３１　ブラックタイド　ファイナルスコア　Ｄｙｌａｎ　Ｔｈｏｍａｓ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

１億４０００万円　ＫＴレーシング

３９　ハッピーダイアリーの２０１７　牡

　鹿　４／９　ハービンジャー　ハッピーダイアリー　アグネスタキオン　岡田スタッド　岡田スタッド　

主取（１０００万円）

４０　インランジェリーの２０１７　牡

　鹿　４／５　ダイワメジャー　インランジェリー　エンパイアメーカー　社台ファーム　社台ファーム　

３６００万円　田中　成奉

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