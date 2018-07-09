【セレクト１歳速報】牝馬最初の１億円超はディープインパクト産駒のサファリミスの２０１７ 野田みづき氏が落札

競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月９日、１歳セールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号３１～４０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

３１ ノッテビアンカの２０１７ 牡

栗 ２／２２ Ｌｅ Ｈａｖｒｅ ノッテビアンカ Ｋｅｎｄａｒｇｅｎｔ 社台ファーム 社台ファーム

６０００万円 大城 敬三

３２ ミッキーハナコの２０１７ 牡

栗 ４／１４ エピファネイア ミッキーハナコ アドマイヤムーン （有）千代田牧場 （有）千代田牧場

１８００万円 桑畑 隆信

３３ サファリミスの２０１７ 牝

黒鹿 ４／４ ディープインパクト サファリミス Ｎｏｔ ｆｏｒ Ｓａｌｅ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

１億１５００万円 野田 みづき

３４ ジュメイラジョアンの２０１７ 牡

鹿 ３／５ ハーツクライ ジュメイラジョアン Ｓｗａｉｎ （株）タイヘイ牧場 （株）タイヘイ牧場

１５００万円 蓑島 竜一

３５ ミュージックアワーの２０１７ 牝

鹿 １／２８ ロードカナロア ミュージックアワー アグネスタキオン 社台ファーム 社台ファーム

２４００万円 （株）いとはんホールディングス

３６ メジロルバートの２０１７ 牡

鹿 ３／１ オルフェーヴル メジロルバート メジロライアン （株）レイクヴィラファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

１９００万円 （有）シルク・ホースクラブ

３７ レインデートの２０１７ 牡

鹿 ２／６ ディープインパクト レインデート Ｕｎｂｒｉｄｌｅｄ’ｓ Ｓｏｎｇ （株）チャンピオンズファーム （株）チャンピオンズファーム

７０００万円 ノーザンファーム

３８ ファイナルスコアの２０１７ 牡

青鹿 １／３１ ブラックタイド ファイナルスコア Ｄｙｌａｎ Ｔｈｏｍａｓ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

１億４０００万円 ＫＴレーシング

３９ ハッピーダイアリーの２０１７ 牡

鹿 ４／９ ハービンジャー ハッピーダイアリー アグネスタキオン 岡田スタッド 岡田スタッド

主取（１０００万円）

４０ インランジェリーの２０１７ 牡

鹿 ４／５ ダイワメジャー インランジェリー エンパイアメーカー 社台ファーム 社台ファーム

３６００万円 田中 成奉