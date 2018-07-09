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【セレクト１歳速報】ディープインパクト産駒のブルーミンバーの２０１７は１億円

2018年7月9日12時19分  スポーツ報知
  • １億円で落札されたブルーミンバーの２０１７

　競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月９日、１歳セールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号４１～５０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

４１　キャレモンショコラの２０１７　牡

　鹿　２／２８　ロードカナロア　キャレモンショコラ　サクラバクシンオー　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

６８００万円　金子真人ホールディングス（株）

４２　ポジションリミットの２０１７　牡

　栗　５／７　オルフェーヴル　ポジションリミット　Ｂｅｌｌａｍｙ　Ｒｏａｄ　（有）グランド牧場　（有）グランド牧場ハーモニーファーム　

１３００万円　荒牧　政美　

４３　メジロトンキニーズの２０１７　牝

　鹿　２／１６　キングカメハメハ　メジロトンキニーズ　ダンスインザダーク　（株）レイクヴィラファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

４５００万円　ＫＴレーシング

４４　フォーノーワンの２０１７　牡

　栗　３／２７　ヘニーヒューズ　フォーノーワン　サンデーサイレンス　（有）北島牧場　エバグリーンセールスコンサインメント　

主取（１３００万円）

４５　クーデンビーチの２０１７　牝

　鹿　４／２０　エピファネイア　クーデンビーチ　パントレセレブル　社台ファーム　社台ファーム　

２３００万円　高橋　文男

４６　ミッキーパールの２０１７　牝

　黒鹿　５／１０　キズナ　ミッキーパール　タニノギムレット　ノーザンファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

２５００万円　ＤＭＭ．ｃｏｍ

４７　クリーミーボイスの２０１７　牝

　栗　２／１３　ジャスタウェイ　クリーミーボイス　キングカメハメハ　下屋敷牧場　（有）浦河育成センター　

１７００万円　西山　茂行

４８　ソングバードの２０１７　牡

　青鹿　５／１　ルーラーシップ　ソングバード　ダンスインザダーク　ノーザンファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

７２００万円　小笹　芳央

４９　タイムトラベリングの２０１７　牝　鹿　１／２１　フェノーメノ　タイムトラベリング　ブライアンズタイム　（株）ストームファームコーポレーション　奥山育成センター　

８００万円　日本中央競馬会

５０　ブルーミンバーの２０１７　牡

　鹿　４／２３　ディープインパクト　ブルーミンバー　ファルブラヴ　社台ファーム　社台ファーム　

１億円　島川　隆哉

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