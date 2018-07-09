【セレクト１歳速報】ディープインパクト産駒のブルーミンバーの２０１７は１億円

１億円で落札されたブルーミンバーの２０１７

競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月９日、１歳セールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号４１～５０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

４１ キャレモンショコラの２０１７ 牡

鹿 ２／２８ ロードカナロア キャレモンショコラ サクラバクシンオー （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

６８００万円 金子真人ホールディングス（株）

４２ ポジションリミットの２０１７ 牡

栗 ５／７ オルフェーヴル ポジションリミット Ｂｅｌｌａｍｙ Ｒｏａｄ （有）グランド牧場 （有）グランド牧場ハーモニーファーム

１３００万円 荒牧 政美

４３ メジロトンキニーズの２０１７ 牝

鹿 ２／１６ キングカメハメハ メジロトンキニーズ ダンスインザダーク （株）レイクヴィラファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

４５００万円 ＫＴレーシング

４４ フォーノーワンの２０１７ 牡

栗 ３／２７ ヘニーヒューズ フォーノーワン サンデーサイレンス （有）北島牧場 エバグリーンセールスコンサインメント

主取（１３００万円）

４５ クーデンビーチの２０１７ 牝

鹿 ４／２０ エピファネイア クーデンビーチ パントレセレブル 社台ファーム 社台ファーム

２３００万円 高橋 文男

４６ ミッキーパールの２０１７ 牝

黒鹿 ５／１０ キズナ ミッキーパール タニノギムレット ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

２５００万円 ＤＭＭ．ｃｏｍ

４７ クリーミーボイスの２０１７ 牝

栗 ２／１３ ジャスタウェイ クリーミーボイス キングカメハメハ 下屋敷牧場 （有）浦河育成センター

１７００万円 西山 茂行

４８ ソングバードの２０１７ 牡

青鹿 ５／１ ルーラーシップ ソングバード ダンスインザダーク ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

７２００万円 小笹 芳央

４９ タイムトラベリングの２０１７ 牝 鹿 １／２１ フェノーメノ タイムトラベリング ブライアンズタイム （株）ストームファームコーポレーション 奥山育成センター

８００万円 日本中央競馬会

５０ ブルーミンバーの２０１７ 牡

鹿 ４／２３ ディープインパクト ブルーミンバー ファルブラヴ 社台ファーム 社台ファーム

１億円 島川 隆哉