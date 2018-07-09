注 目 ロシアW杯スコア速報   プロ野球速報   【アンケート】夏の甲子園「年代別ベストゲーム」
Facebook
Twitter
馬トク会員募集中！

馬トク指数・外厩データ入り馬トク出馬表・指数データ・成績

注目レース： 函館記念・Ｇ３
全レース出馬表・データ・成績を提供中 福島 中京 函館

【セレクト１歳速報】シングウィズジョイの半弟スクリーンヒーロー産駒に１億円

2018年7月9日12時53分  スポーツ報知

　競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月９日、１歳セールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号６１～７０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

６１　ジェルミナルの２０１７　牡

　鹿　４／１９　ハービンジャー　ジェルミナル　アグネスタキオン　社台ファーム　社台ファーム　

３７００万円　加藤　久枝

６２　クルージンミジーの２０１７　牝

　栗　５／７　ハーツクライ　クルージンミジー　Ｍｉｚｚｅｎ　Ｍａｓｔ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

３５００万円　塩澤　正樹

６３　インネートグレイスの２０１７　牡

　鹿　２／２２　ディープインパクト　インネートグレイス　Ｐｕｌｐｉｔ　（有）下河辺牧場　（有）下河辺牧場　

７８００万円　廣崎利洋ＨＤ（株）

６４　プントバンコの２０１７　牡

　栗　２／８　エピファネイア　プントバンコ　フジキセキ　（株）レイクヴィラファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

５４００万円　嶋田　賢

６５　シングライクバードの２０１７　牡

　黒鹿　３／１　スクリーンヒーロー　シングライクバード　シンボリクリスエス　社台ファーム　（有）社台コーポレーション早来ファーム　

１億円　窪田　芳郎

６６　ミスティックリップスの２０１７　牡

　鹿　２／２０　キンシャサノキセキ　ミスティックリップス　ジェネラス　ノーザンファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

２３００万円　中西　忍

６７　ピュアゴシップの２０１７　牝

　黒鹿　５／６　ディープインパクト　ピュアゴシップ　Ｐｕｒｅ　Ｐｒｉｚｅ　森永牧場　エンパワーファーム　

主取り（３５００万円）

６８　パールシャドウの２０１７　牡

　鹿　３／３　ハーツクライ　パールシャドウ　クロフネ　社台ファーム　社台ファーム　

主取り（３０００万円）

６９　ショアーの２０１７　牝

　栗　４／４　ジャスタウェイ　ショアー　Ａｃａｔｅｎａｎｇｏ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

２７００万円　大和屋　暁

７０　マーゼリンの２０１７　牝

　鹿　４／１０　エイシンフラッシュ　マーゼリン　Ｂａｒａｔｈｅａ　平井　克彦　栄進牧場　

主取り（８００万円）

ＰＲ
競馬
コラムでＨＯ！一覧へ
今日のスポーツ報知（東京版）
スポーツ報知の購読のお申し込みはこちら
ショップ報知
マガジン報知
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真販売
法人向け紙面・写真使用申請