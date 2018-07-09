【セレクト１歳速報】シングウィズジョイの半弟スクリーンヒーロー産駒に１億円
競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月９日、１歳セールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号６１～７０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）
６１ ジェルミナルの２０１７ 牡
鹿 ４／１９ ハービンジャー ジェルミナル アグネスタキオン 社台ファーム 社台ファーム
３７００万円 加藤 久枝
６２ クルージンミジーの２０１７ 牝
栗 ５／７ ハーツクライ クルージンミジー Ｍｉｚｚｅｎ Ｍａｓｔ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
３５００万円 塩澤 正樹
６３ インネートグレイスの２０１７ 牡
鹿 ２／２２ ディープインパクト インネートグレイス Ｐｕｌｐｉｔ （有）下河辺牧場 （有）下河辺牧場
７８００万円 廣崎利洋ＨＤ（株）
６４ プントバンコの２０１７ 牡
栗 ２／８ エピファネイア プントバンコ フジキセキ （株）レイクヴィラファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
５４００万円 嶋田 賢
６５ シングライクバードの２０１７ 牡
黒鹿 ３／１ スクリーンヒーロー シングライクバード シンボリクリスエス 社台ファーム （有）社台コーポレーション早来ファーム
１億円 窪田 芳郎
６６ ミスティックリップスの２０１７ 牡
鹿 ２／２０ キンシャサノキセキ ミスティックリップス ジェネラス ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
２３００万円 中西 忍
６７ ピュアゴシップの２０１７ 牝
黒鹿 ５／６ ディープインパクト ピュアゴシップ Ｐｕｒｅ Ｐｒｉｚｅ 森永牧場 エンパワーファーム
主取り（３５００万円）
６８ パールシャドウの２０１７ 牡
鹿 ３／３ ハーツクライ パールシャドウ クロフネ 社台ファーム 社台ファーム
主取り（３０００万円）
６９ ショアーの２０１７ 牝
栗 ４／４ ジャスタウェイ ショアー Ａｃａｔｅｎａｎｇｏ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
２７００万円 大和屋 暁
７０ マーゼリンの２０１７ 牝
鹿 ４／１０ エイシンフラッシュ マーゼリン Ｂａｒａｔｈｅａ 平井 克彦 栄進牧場
主取り（８００万円）