【セレクト１歳速報】シングウィズジョイの半弟スクリーンヒーロー産駒に１億円

競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月９日、１歳セールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号６１～７０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

６１ ジェルミナルの２０１７ 牡

鹿 ４／１９ ハービンジャー ジェルミナル アグネスタキオン 社台ファーム 社台ファーム

３７００万円 加藤 久枝

６２ クルージンミジーの２０１７ 牝

栗 ５／７ ハーツクライ クルージンミジー Ｍｉｚｚｅｎ Ｍａｓｔ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

３５００万円 塩澤 正樹

６３ インネートグレイスの２０１７ 牡

鹿 ２／２２ ディープインパクト インネートグレイス Ｐｕｌｐｉｔ （有）下河辺牧場 （有）下河辺牧場

７８００万円 廣崎利洋ＨＤ（株）

６４ プントバンコの２０１７ 牡

栗 ２／８ エピファネイア プントバンコ フジキセキ （株）レイクヴィラファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

５４００万円 嶋田 賢

６５ シングライクバードの２０１７ 牡

黒鹿 ３／１ スクリーンヒーロー シングライクバード シンボリクリスエス 社台ファーム （有）社台コーポレーション早来ファーム

１億円 窪田 芳郎

６６ ミスティックリップスの２０１７ 牡

鹿 ２／２０ キンシャサノキセキ ミスティックリップス ジェネラス ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

２３００万円 中西 忍

６７ ピュアゴシップの２０１７ 牝

黒鹿 ５／６ ディープインパクト ピュアゴシップ Ｐｕｒｅ Ｐｒｉｚｅ 森永牧場 エンパワーファーム

主取り（３５００万円）

６８ パールシャドウの２０１７ 牡

鹿 ３／３ ハーツクライ パールシャドウ クロフネ 社台ファーム 社台ファーム

主取り（３０００万円）

６９ ショアーの２０１７ 牝

栗 ４／４ ジャスタウェイ ショアー Ａｃａｔｅｎａｎｇｏ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

２７００万円 大和屋 暁

７０ マーゼリンの２０１７ 牝

鹿 ４／１０ エイシンフラッシュ マーゼリン Ｂａｒａｔｈｅａ 平井 克彦 栄進牧場

主取り（８００万円）