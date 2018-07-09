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【セレクト１歳速報】オルフェーヴル産駒の牡馬を金子真人氏が８２００万円で落札

2018年7月9日13時21分  スポーツ報知

　競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月９日、１歳セールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号７１～８０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

７１　ノヴァホークの２０１７　牡

　青鹿　２／３　ディープインパクト　ノヴァホーク　Ｈａｗｋ　Ｗｉｎｇ　社台ファーム　社台ファーム　

１億６０００万円　（株）サトミホースカンパニー

７２　クリスプの２０１７　牡

　青鹿　５／５　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｐｈａｒｏａｈ　クリスプ　Ｅｌ　Ｃｏｒｒｅｄｏｒ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

１億８０００万円　（株）ダノックス

７３　チョウカイクリスの２０１７　牝

　黒鹿　３／２０　キズナ　チョウカイクリス　サクラバクシンオー　（有）バンブー牧場　（株）愛知ステーブル　

１２００万円　日本中央競馬会

７４　ルンバロッカの２０１７　牡

　黒鹿　２／１３　オルフェーヴル　ルンバロッカ　Ｓｒｉ　Ｐｅｋａｎ　社台ファーム　社台ファーム　

８２００万円　金子真人ホールディングス（株）

７５　オーサムフェザーの２０１７　牝

　鹿　１／２２　ディープインパクト　オーサムフェザー　Ａｗｅｓｏｍｅ　ｏｆ　Ｃｏｕｒｓｅ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

９６００万円　（株）インゼル

７６　ミネルバサウンドの２０１７　牡

　栗　２／１９　ダイワメジャー　ミネルバサウンド　ブライアンズタイム　（株）タイヘイ牧場　（株）タイヘイ牧場　

１６００万円　（有）ノルマンディーファーム

７７　リュシオルの２０１７　牡

　栗　３／８　スクリーンヒーロー　リュシオル　クロフネ　ノーザンファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

４４００万円　野田　みづき

７８　エミーズスマイルの２０１７　牝

　鹿　５／２０　ロードカナロア　エミーズスマイル　アグネスタキオン　社台ファーム　社台ファーム　

５０００万円　小笹　芳央

７９　メジロコウミョウの２０１７　牡

　青鹿　４／１７　ヴィクトワールピサ　メジロコウミョウ　キングカメハメハ　（株）レイクヴィラファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

３２００万円　野崎　昭夫

８０　ライジングサンデーの２０１７　牝

　芦　２／２４　クロフネ　ライジングサンデー　サンデーサイレンス　（有）千代田牧場　（有）千代田牧場　

１２００万円　橋詰　弘一

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