【セレクト１歳速報】オルフェーヴル産駒の牡馬を金子真人氏が８２００万円で落札
競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月９日、１歳セールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号７１～８０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）
７１ ノヴァホークの２０１７ 牡
青鹿 ２／３ ディープインパクト ノヴァホーク Ｈａｗｋ Ｗｉｎｇ 社台ファーム 社台ファーム
１億６０００万円 （株）サトミホースカンパニー
７２ クリスプの２０１７ 牡
青鹿 ５／５ Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｐｈａｒｏａｈ クリスプ Ｅｌ Ｃｏｒｒｅｄｏｒ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
１億８０００万円 （株）ダノックス
７３ チョウカイクリスの２０１７ 牝
黒鹿 ３／２０ キズナ チョウカイクリス サクラバクシンオー （有）バンブー牧場 （株）愛知ステーブル
１２００万円 日本中央競馬会
７４ ルンバロッカの２０１７ 牡
黒鹿 ２／１３ オルフェーヴル ルンバロッカ Ｓｒｉ Ｐｅｋａｎ 社台ファーム 社台ファーム
８２００万円 金子真人ホールディングス（株）
７５ オーサムフェザーの２０１７ 牝
鹿 １／２２ ディープインパクト オーサムフェザー Ａｗｅｓｏｍｅ ｏｆ Ｃｏｕｒｓｅ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
９６００万円 （株）インゼル
７６ ミネルバサウンドの２０１７ 牡
栗 ２／１９ ダイワメジャー ミネルバサウンド ブライアンズタイム （株）タイヘイ牧場 （株）タイヘイ牧場
１６００万円 （有）ノルマンディーファーム
７７ リュシオルの２０１７ 牡
栗 ３／８ スクリーンヒーロー リュシオル クロフネ ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
４４００万円 野田 みづき
７８ エミーズスマイルの２０１７ 牝
鹿 ５／２０ ロードカナロア エミーズスマイル アグネスタキオン 社台ファーム 社台ファーム
５０００万円 小笹 芳央
７９ メジロコウミョウの２０１７ 牡
青鹿 ４／１７ ヴィクトワールピサ メジロコウミョウ キングカメハメハ （株）レイクヴィラファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
３２００万円 野崎 昭夫
８０ ライジングサンデーの２０１７ 牝
芦 ２／２４ クロフネ ライジングサンデー サンデーサイレンス （有）千代田牧場 （有）千代田牧場
１２００万円 橋詰 弘一