【セレクト１歳速報】オルフェーヴル産駒の牡馬を金子真人氏が８２００万円で落札

競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月９日、１歳セールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号７１～８０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

７１ ノヴァホークの２０１７ 牡

青鹿 ２／３ ディープインパクト ノヴァホーク Ｈａｗｋ Ｗｉｎｇ 社台ファーム 社台ファーム

１億６０００万円 （株）サトミホースカンパニー

７２ クリスプの２０１７ 牡

青鹿 ５／５ Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｐｈａｒｏａｈ クリスプ Ｅｌ Ｃｏｒｒｅｄｏｒ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

１億８０００万円 （株）ダノックス

７３ チョウカイクリスの２０１７ 牝

黒鹿 ３／２０ キズナ チョウカイクリス サクラバクシンオー （有）バンブー牧場 （株）愛知ステーブル

１２００万円 日本中央競馬会

７４ ルンバロッカの２０１７ 牡

黒鹿 ２／１３ オルフェーヴル ルンバロッカ Ｓｒｉ Ｐｅｋａｎ 社台ファーム 社台ファーム

８２００万円 金子真人ホールディングス（株）

７５ オーサムフェザーの２０１７ 牝

鹿 １／２２ ディープインパクト オーサムフェザー Ａｗｅｓｏｍｅ ｏｆ Ｃｏｕｒｓｅ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

９６００万円 （株）インゼル

７６ ミネルバサウンドの２０１７ 牡

栗 ２／１９ ダイワメジャー ミネルバサウンド ブライアンズタイム （株）タイヘイ牧場 （株）タイヘイ牧場

１６００万円 （有）ノルマンディーファーム

７７ リュシオルの２０１７ 牡

栗 ３／８ スクリーンヒーロー リュシオル クロフネ ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

４４００万円 野田 みづき

７８ エミーズスマイルの２０１７ 牝

鹿 ５／２０ ロードカナロア エミーズスマイル アグネスタキオン 社台ファーム 社台ファーム

５０００万円 小笹 芳央

７９ メジロコウミョウの２０１７ 牡

青鹿 ４／１７ ヴィクトワールピサ メジロコウミョウ キングカメハメハ （株）レイクヴィラファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

３２００万円 野崎 昭夫

８０ ライジングサンデーの２０１７ 牝

芦 ２／２４ クロフネ ライジングサンデー サンデーサイレンス （有）千代田牧場 （有）千代田牧場

１２００万円 橋詰 弘一