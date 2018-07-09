【セレクト１歳速報】ワイの２０１７は１億２０００万円 レッツゴードンキの廣崎利洋氏が落札

競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月９日、１歳セールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号８１～９０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

８１ ローザボニータの２０１７ 牡

鹿 ２／１３ エピファネイア ローザボニータ ディープインパクト （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

４１００万円 国本 哲秀

８２ ワイの２０１７ 牡

鹿 ３／１２ ディープインパクト ワイ Ｇａｌｉｌｅｏ 追分ファーム 追分ファーム リリーバレー

１億２０００万円 廣崎利洋ＨＤ（株）

８３ エアマグダラの２０１７ 牡

黒鹿 ４／１９ キングカメハメハ エアマグダラ サンデーサイレンス 社台ファーム 社台ファーム

１億円 西川 光一

８４ 欠場

８５ コズミックショアの２０１７ 牡

青鹿 １／３１ カレンブラックヒル コズミックショア Ｅｌｕｓｉｖｅ Ｑｕａｌｉｔｙ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

４２００万円 近藤 利一

８６ スイートハビタットの２０１７ 牝

栗 ３／３０ ダイワメジャー スイートハビタット Ｇｒａｎｄ Ｌｏｄｇｅ シンボリ牧場（有） シンボリ牧場（有）

１７００万円 （有）坂東牧場

８７ テクニカルランの２０１７ 牡

黒鹿 ４／８ エピファネイア テクニカルラン アグネスタキオン 社台ファーム 社台ファーム

主取り（２０００万円）

８８ キラーグレイシスの２０１７ 牝

鹿 ２／１８ ブラックタイド キラーグレイシス Ｃｏｎｇａｒｅｅ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

４０００万円 合同会社雅苑興業

８９ メジロシャレードの２０１７ 牝

鹿 ２／９ エピファネイア メジロシャレード マンハッタンカフェ （株）レイクヴィラファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

５２００万円 古川 一弘

９０ クルザダアメリカーナの２０１７ 牡

黒鹿 ４／１ キンシャサノキセキ クルザダアメリカーナ Ｎｅｄａｗｉ （株）オリオンファーム （株）オリオンファーム

８００万円 丸山 担