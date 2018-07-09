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【セレクト１歳速報】ワイの２０１７は１億２０００万円　レッツゴードンキの廣崎利洋氏が落札

2018年7月9日13時42分  スポーツ報知

　競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月９日、１歳セールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号８１～９０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

８１　ローザボニータの２０１７　牡

　鹿　２／１３　エピファネイア　ローザボニータ　ディープインパクト　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

４１００万円　国本　哲秀

８２　ワイの２０１７　牡

　鹿　３／１２　ディープインパクト　ワイ　Ｇａｌｉｌｅｏ　追分ファーム　追分ファーム　リリーバレー

１億２０００万円　廣崎利洋ＨＤ（株）

８３　エアマグダラの２０１７　牡

　黒鹿　４／１９　キングカメハメハ　エアマグダラ　サンデーサイレンス　社台ファーム　社台ファーム

１億円　西川　光一

８４　欠場

８５　コズミックショアの２０１７　牡

　青鹿　１／３１　カレンブラックヒル　コズミックショア　Ｅｌｕｓｉｖｅ　Ｑｕａｌｉｔｙ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

４２００万円　近藤　利一

８６　スイートハビタットの２０１７　牝

　栗　３／３０　ダイワメジャー　スイートハビタット　Ｇｒａｎｄ　Ｌｏｄｇｅ　シンボリ牧場（有）　シンボリ牧場（有）　

１７００万円　（有）坂東牧場

８７　テクニカルランの２０１７　牡

　黒鹿　４／８　エピファネイア　テクニカルラン　アグネスタキオン　社台ファーム　社台ファーム　

主取り（２０００万円）　

８８　キラーグレイシスの２０１７　牝

　鹿　２／１８　ブラックタイド　キラーグレイシス　Ｃｏｎｇａｒｅｅ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

４０００万円　合同会社雅苑興業

８９　メジロシャレードの２０１７　牝

　鹿　２／９　エピファネイア　メジロシャレード　マンハッタンカフェ　（株）レイクヴィラファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

５２００万円　古川　一弘

９０　クルザダアメリカーナの２０１７　牡

　黒鹿　４／１　キンシャサノキセキ　クルザダアメリカーナ　Ｎｅｄａｗｉ　（株）オリオンファーム　（株）オリオンファーム　

８００万円　丸山　担

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