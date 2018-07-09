【セレクト１歳速報】ワイの２０１７は１億２０００万円 レッツゴードンキの廣崎利洋氏が落札
競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月９日、１歳セールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号８１～９０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）
８１ ローザボニータの２０１７ 牡
鹿 ２／１３ エピファネイア ローザボニータ ディープインパクト （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
４１００万円 国本 哲秀
８２ ワイの２０１７ 牡
鹿 ３／１２ ディープインパクト ワイ Ｇａｌｉｌｅｏ 追分ファーム 追分ファーム リリーバレー
１億２０００万円 廣崎利洋ＨＤ（株）
８３ エアマグダラの２０１７ 牡
黒鹿 ４／１９ キングカメハメハ エアマグダラ サンデーサイレンス 社台ファーム 社台ファーム
１億円 西川 光一
８４ 欠場
８５ コズミックショアの２０１７ 牡
青鹿 １／３１ カレンブラックヒル コズミックショア Ｅｌｕｓｉｖｅ Ｑｕａｌｉｔｙ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
４２００万円 近藤 利一
８６ スイートハビタットの２０１７ 牝
栗 ３／３０ ダイワメジャー スイートハビタット Ｇｒａｎｄ Ｌｏｄｇｅ シンボリ牧場（有） シンボリ牧場（有）
１７００万円 （有）坂東牧場
８７ テクニカルランの２０１７ 牡
黒鹿 ４／８ エピファネイア テクニカルラン アグネスタキオン 社台ファーム 社台ファーム
主取り（２０００万円）
８８ キラーグレイシスの２０１７ 牝
鹿 ２／１８ ブラックタイド キラーグレイシス Ｃｏｎｇａｒｅｅ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
４０００万円 合同会社雅苑興業
８９ メジロシャレードの２０１７ 牝
鹿 ２／９ エピファネイア メジロシャレード マンハッタンカフェ （株）レイクヴィラファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
５２００万円 古川 一弘
９０ クルザダアメリカーナの２０１７ 牡
黒鹿 ４／１ キンシャサノキセキ クルザダアメリカーナ Ｎｅｄａｗｉ （株）オリオンファーム （株）オリオンファーム
８００万円 丸山 担