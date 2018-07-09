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【セレクト１歳速報】２歳戦好調のジャスタウェイ産駒　マリアロワイヤルの２０１７が１億２５００万円

2018年7月9日14時26分  スポーツ報知

　競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月９日、１歳セールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号１０１～１１０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

１０１　リーサムガガの２０１７　牡

　栗　５／２２　エピファネイア　リーサムガガ　Ｇｉａｎｔ’ｓ　Ｃａｕｓｅｗａｙ　（有）千代田牧場　（有）千代田牧場　

３３００万円　（株）吉澤ステーブル

１０２　レト２の２０１７　牝

　鹿　３／２５　キンシャサノキセキ　レト２　Ｄｉｅｓｉｓ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

２７００万円　近藤　利一

１０３　メジロバーミューズの２０１７　牝

　黒鹿　３／１６　スクリーンヒーロー　メジロバーミューズ　アサティス　（株）レイクヴィラファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

２０００万円　西山　茂行

１０４　ドバウィハイツの２０１７　牡

　鹿　５／４　ディープインパクト　ドバウィハイツ　Ｄｕｂａｗｉ　社台ファーム　社台ファーム　

１億８０００万円　（株）サトミホースカンパニー

１０５　ペガサスゴールドの２０１７　牡

　鹿　５／７　キズナ　ペガサスゴールド　Ｂｅｌｏｎｇ　ｔｏ　Ｍｅ　（有）丸幸小林牧場　天馬ステーブル　

１５００万円　尾田　信夫

１０６　シラユキの２０１７　牡

　芦　２／２１　スマートファルコン　シラユキ　クロフネ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

３６００万円　Ｗ　Ｇａｌｌｏ

１０７　ハルワカの２０１７　牡

　鹿　３／２１　エピファネイア　ハルワカ　ワカオライデン　三村　卓也　エバグリーンセールスコンサインメント　

主取り（８００万円）

１０８　ターシャズスターの２０１７　牝

　黒鹿　４／１　ゴールドアリュール　ターシャズスター　Ｓｐａｎｉｓｈ　Ｓｔｅｐｓ　ノーザンファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

１３００万円　長谷川　守正

１０９　マリアロワイヤルの２０１７　牡

　鹿　２／２　ジャスタウェイ　マリアロワイヤル　Ｍｏｎｔｊｅｕ　社台ファーム　社台ファーム　

１億２５００万円　谷掛　龍夫

１１０　　　欠場　

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