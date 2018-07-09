【セレクト１歳速報】２歳戦好調のジャスタウェイ産駒 マリアロワイヤルの２０１７が１億２５００万円

競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月９日、１歳セールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号１０１～１１０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

１０１ リーサムガガの２０１７ 牡

栗 ５／２２ エピファネイア リーサムガガ Ｇｉａｎｔ’ｓ Ｃａｕｓｅｗａｙ （有）千代田牧場 （有）千代田牧場

３３００万円 （株）吉澤ステーブル

１０２ レト２の２０１７ 牝

鹿 ３／２５ キンシャサノキセキ レト２ Ｄｉｅｓｉｓ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

２７００万円 近藤 利一

１０３ メジロバーミューズの２０１７ 牝

黒鹿 ３／１６ スクリーンヒーロー メジロバーミューズ アサティス （株）レイクヴィラファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

２０００万円 西山 茂行

１０４ ドバウィハイツの２０１７ 牡

鹿 ５／４ ディープインパクト ドバウィハイツ Ｄｕｂａｗｉ 社台ファーム 社台ファーム

１億８０００万円 （株）サトミホースカンパニー

１０５ ペガサスゴールドの２０１７ 牡

鹿 ５／７ キズナ ペガサスゴールド Ｂｅｌｏｎｇ ｔｏ Ｍｅ （有）丸幸小林牧場 天馬ステーブル

１５００万円 尾田 信夫

１０６ シラユキの２０１７ 牡

芦 ２／２１ スマートファルコン シラユキ クロフネ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

３６００万円 Ｗ Ｇａｌｌｏ

１０７ ハルワカの２０１７ 牡

鹿 ３／２１ エピファネイア ハルワカ ワカオライデン 三村 卓也 エバグリーンセールスコンサインメント

主取り（８００万円）

１０８ ターシャズスターの２０１７ 牝

黒鹿 ４／１ ゴールドアリュール ターシャズスター Ｓｐａｎｉｓｈ Ｓｔｅｐｓ ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

１３００万円 長谷川 守正

１０９ マリアロワイヤルの２０１７ 牡

鹿 ２／２ ジャスタウェイ マリアロワイヤル Ｍｏｎｔｊｅｕ 社台ファーム 社台ファーム

１億２５００万円 谷掛 龍夫

１１０ 欠場