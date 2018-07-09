【セレクト１歳速報】２歳戦好調のジャスタウェイ産駒 マリアロワイヤルの２０１７が１億２５００万円
競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月９日、１歳セールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号１０１～１１０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）
１０１ リーサムガガの２０１７ 牡
栗 ５／２２ エピファネイア リーサムガガ Ｇｉａｎｔ’ｓ Ｃａｕｓｅｗａｙ （有）千代田牧場 （有）千代田牧場
３３００万円 （株）吉澤ステーブル
１０２ レト２の２０１７ 牝
鹿 ３／２５ キンシャサノキセキ レト２ Ｄｉｅｓｉｓ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
２７００万円 近藤 利一
１０３ メジロバーミューズの２０１７ 牝
黒鹿 ３／１６ スクリーンヒーロー メジロバーミューズ アサティス （株）レイクヴィラファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
２０００万円 西山 茂行
１０４ ドバウィハイツの２０１７ 牡
鹿 ５／４ ディープインパクト ドバウィハイツ Ｄｕｂａｗｉ 社台ファーム 社台ファーム
１億８０００万円 （株）サトミホースカンパニー
１０５ ペガサスゴールドの２０１７ 牡
鹿 ５／７ キズナ ペガサスゴールド Ｂｅｌｏｎｇ ｔｏ Ｍｅ （有）丸幸小林牧場 天馬ステーブル
１５００万円 尾田 信夫
１０６ シラユキの２０１７ 牡
芦 ２／２１ スマートファルコン シラユキ クロフネ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
３６００万円 Ｗ Ｇａｌｌｏ
１０７ ハルワカの２０１７ 牡
鹿 ３／２１ エピファネイア ハルワカ ワカオライデン 三村 卓也 エバグリーンセールスコンサインメント
主取り（８００万円）
１０８ ターシャズスターの２０１７ 牝
黒鹿 ４／１ ゴールドアリュール ターシャズスター Ｓｐａｎｉｓｈ Ｓｔｅｐｓ ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
１３００万円 長谷川 守正
１０９ マリアロワイヤルの２０１７ 牡
鹿 ２／２ ジャスタウェイ マリアロワイヤル Ｍｏｎｔｊｅｕ 社台ファーム 社台ファーム
１億２５００万円 谷掛 龍夫
１１０ 欠場