【セレクト１歳速報】年商１００億円超の２９歳イケメン社長が２頭目ゲット エイシンフラッシュ産駒の牝馬は３０００万円

競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月９日、１歳セールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号１２１～１３０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

▽１２１ ルナフェリーナの２０１７ 牝

黒鹿 ２／９ ハーツクライ ルナフェリーナ Ｓｔｏｒｍ Ｃａｔ （株）タイヘイ牧場 （株）タイヘイ牧場

２０００万円 中西 宏彰

▽１２２ スターシンフォニーの２０１７ 牝

栗 ３／３０ エピファネイア スターシンフォニー アグネスタキオン （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

１９００万円 荒牧 政美

▽１２３ メジロツボネの２０１７ 牡

芦 ５／３ ディープインパクト メジロツボネ スウェプトオーヴァーボード （株）レイクヴィラファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

８４００万円 廣崎利洋ＨＤ（株）

▽１２４ グローバルピースの２０１７ 牡

芦 ３／４ クロフネ グローバルピース サンデーサイレンス （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 ４８００万円 阿部 友弘

▽１２５ レインダンスの２０１７ 牝

青鹿 ４／６ エイシンフラッシュ レインダンス ダンスインザダーク 社台ファーム 社台ファーム

３０００万円 三崎 優太

▽１２６ メテオーリカの２０１７ 牡

鹿 ３／２４ ルーラーシップ メテオーリカ ディープインパクト ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

６０００万円 野田 みづき

▽１２７ 欠場

１２８ チューニーの２０１７ 牡

青鹿 ３／１０ キングカメハメハ チューニー サンデーサイレンス 社台ファーム 社台ファーム

４１００万円 村野 康司

▽１２９ ムーンライトダンスの２０１７ 牡

栗 ３／１０ ハーツクライ ムーンライトダンス Ｓｉｎｎｄａｒ ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

９０００万円 金子真人ホールディングス（株）

▽１３０ デビュートウショウの２０１７ 牝

鹿 ３／１９ キングズベスト デビュートウショウ アドマイヤムーン （有）下河辺トレーニングセンター （有）下河辺トレーニングセンター

１０００万円 蓑島 竜一