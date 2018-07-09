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【セレクト１歳速報】年商１００億円超の２９歳イケメン社長が２頭目ゲット　エイシンフラッシュ産駒の牝馬は３０００万円

2018年7月9日15時30分  スポーツ報知

　競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月９日、１歳セールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号１２１～１３０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

　▽１２１　ルナフェリーナの２０１７　牝
　黒鹿　２／９　ハーツクライ　ルナフェリーナ　Ｓｔｏｒｍ　Ｃａｔ　（株）タイヘイ牧場　（株）タイヘイ牧場　
２０００万円　中西　宏彰

　▽１２２　スターシンフォニーの２０１７　牝
　栗　３／３０　エピファネイア　スターシンフォニー　アグネスタキオン　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　
１９００万円　荒牧　政美

　▽１２３　メジロツボネの２０１７　牡
　芦　５／３　ディープインパクト　メジロツボネ　スウェプトオーヴァーボード　（株）レイクヴィラファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　
　８４００万円　廣崎利洋ＨＤ（株）

　▽１２４　グローバルピースの２０１７　牡
　芦　３／４　クロフネ　グローバルピース　サンデーサイレンス　（有）千代田牧場　（有）千代田牧場　４８００万円　阿部　友弘

　▽１２５　レインダンスの２０１７　牝
　青鹿　４／６　エイシンフラッシュ　レインダンス　ダンスインザダーク　社台ファーム　社台ファーム
　３０００万円　三崎　優太

　▽１２６　メテオーリカの２０１７　牡
　鹿　３／２４　ルーラーシップ　メテオーリカ　ディープインパクト　ノーザンファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　
　６０００万円　野田　みづき

　▽１２７　　　欠場
　１２８　チューニーの２０１７　牡
　青鹿　３／１０　キングカメハメハ　チューニー　サンデーサイレンス　社台ファーム　社台ファーム　
　４１００万円　村野　康司

　▽１２９　ムーンライトダンスの２０１７　牡
　栗　３／１０　ハーツクライ　ムーンライトダンス　Ｓｉｎｎｄａｒ　ノーザンファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　　
　９０００万円　金子真人ホールディングス（株）

　▽１３０　デビュートウショウの２０１７　牝　
　鹿　３／１９　キングズベスト　デビュートウショウ　アドマイヤムーン　（有）下河辺トレーニングセンター　（有）下河辺トレーニングセンター　　
　１０００万円　蓑島　竜一

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