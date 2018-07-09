【セレクト１歳速報】年商１００億円超の２９歳イケメン社長が２頭目ゲット エイシンフラッシュ産駒の牝馬は３０００万円
競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月９日、１歳セールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号１２１～１３０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）
▽１２１ ルナフェリーナの２０１７ 牝
黒鹿 ２／９ ハーツクライ ルナフェリーナ Ｓｔｏｒｍ Ｃａｔ （株）タイヘイ牧場 （株）タイヘイ牧場
２０００万円 中西 宏彰
▽１２２ スターシンフォニーの２０１７ 牝
栗 ３／３０ エピファネイア スターシンフォニー アグネスタキオン （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
１９００万円 荒牧 政美
▽１２３ メジロツボネの２０１７ 牡
芦 ５／３ ディープインパクト メジロツボネ スウェプトオーヴァーボード （株）レイクヴィラファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
８４００万円 廣崎利洋ＨＤ（株）
▽１２４ グローバルピースの２０１７ 牡
芦 ３／４ クロフネ グローバルピース サンデーサイレンス （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 ４８００万円 阿部 友弘
▽１２５ レインダンスの２０１７ 牝
青鹿 ４／６ エイシンフラッシュ レインダンス ダンスインザダーク 社台ファーム 社台ファーム
３０００万円 三崎 優太
▽１２６ メテオーリカの２０１７ 牡
鹿 ３／２４ ルーラーシップ メテオーリカ ディープインパクト ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
６０００万円 野田 みづき
▽１２７ 欠場
１２８ チューニーの２０１７ 牡
青鹿 ３／１０ キングカメハメハ チューニー サンデーサイレンス 社台ファーム 社台ファーム
４１００万円 村野 康司
▽１２９ ムーンライトダンスの２０１７ 牡
栗 ３／１０ ハーツクライ ムーンライトダンス Ｓｉｎｎｄａｒ ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
９０００万円 金子真人ホールディングス（株）
▽１３０ デビュートウショウの２０１７ 牝
鹿 ３／１９ キングズベスト デビュートウショウ アドマイヤムーン （有）下河辺トレーニングセンター （有）下河辺トレーニングセンター
１０００万円 蓑島 竜一