【セレクト１歳速報】エタリオウの半妹、６２００万円で”アドマイヤ”の近藤利一氏がゲット

競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月９日、１歳セールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号１３１～１４０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

▽１３１ 欠場

▽１３２ ホットチャチャの２０１７ 牝

青 ４／１２ ディープインパクト ホットチャチャ Ｃａｃｔｕｓ Ｒｉｄｇｅ ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

６２００万円 近藤 利一

▽１３３ アルバローズの２０１７ 牝

黒鹿 ３／３ ダノンシャンティ アルバローズ エリシオ （株）レイクヴィラファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

１４００万円 吉田 喜代司

▽１３４ ピクシーチャームの２０１７ 牡

黒鹿 ４／４ エピファネイア ピクシーチャーム キングカメハメハ （有）木下牧場 セールスプレップサービス

主取り（８００万円）

▽１３５ アドマイヤヒラリーの２０１７ 牡

栗 ２／２７ リアルインパクト アドマイヤヒラリー Ｎａｓｈｗａｎ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

３４００万円 （株）サラブレッドクラブライオン

▽１３６ ラブームの２０１７ 牝

鹿 １／２８ ディープインパクト ラブーム Ｍｏｎｓｕｎ 社台ファーム 社台ファーム

５０００万円 廣崎利洋ＨＤ（株）

▽１３７ アクトアウトの２０１７ 牡

黒鹿 １／１６ Ｔｗｏ Ｓｔｅｐ Ｓａｌｓａ アクトアウト Ｓｔｏｒｍ Ｃａｔ 平井 克彦 （株）愛知ステーブル

主取り（１２００万円）

▽１３８ アイランドファッションの２０１７ 牝

芦 ２／２ ロードカナロア アイランドファッション Ｐｅｔｉｏｎｖｉｌｌｅ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

６０００万円 江馬 由将

▽１３９ ラフェクレールの２０１７ 牝

栗 ２／２０ ハービンジャー ラフェクレール スペシャルウィーク （有）グッドラック・ファーム （有）日高軽種馬共同育成公社

１３００万円 畑 末広郎

▽１４０ ロマンシングジェムの２０１７ 牡

青鹿 ４／１９ エイシンフラッシュ ロマンシングジェム アグネスタキオン 社台ファーム 社台ファーム

３１００万円 幅田 昌伸