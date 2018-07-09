【セレクト１歳速報】エタリオウの半妹、６２００万円で”アドマイヤ”の近藤利一氏がゲット
競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月９日、１歳セールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号１３１～１４０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）
▽１３１ 欠場
▽１３２ ホットチャチャの２０１７ 牝
青 ４／１２ ディープインパクト ホットチャチャ Ｃａｃｔｕｓ Ｒｉｄｇｅ ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
６２００万円 近藤 利一
▽１３３ アルバローズの２０１７ 牝
黒鹿 ３／３ ダノンシャンティ アルバローズ エリシオ （株）レイクヴィラファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
１４００万円 吉田 喜代司
▽１３４ ピクシーチャームの２０１７ 牡
黒鹿 ４／４ エピファネイア ピクシーチャーム キングカメハメハ （有）木下牧場 セールスプレップサービス
主取り（８００万円）
▽１３５ アドマイヤヒラリーの２０１７ 牡
栗 ２／２７ リアルインパクト アドマイヤヒラリー Ｎａｓｈｗａｎ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
３４００万円 （株）サラブレッドクラブライオン
▽１３６ ラブームの２０１７ 牝
鹿 １／２８ ディープインパクト ラブーム Ｍｏｎｓｕｎ 社台ファーム 社台ファーム
５０００万円 廣崎利洋ＨＤ（株）
▽１３７ アクトアウトの２０１７ 牡
黒鹿 １／１６ Ｔｗｏ Ｓｔｅｐ Ｓａｌｓａ アクトアウト Ｓｔｏｒｍ Ｃａｔ 平井 克彦 （株）愛知ステーブル
主取り（１２００万円）
▽１３８ アイランドファッションの２０１７ 牝
芦 ２／２ ロードカナロア アイランドファッション Ｐｅｔｉｏｎｖｉｌｌｅ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
６０００万円 江馬 由将
▽１３９ ラフェクレールの２０１７ 牝
栗 ２／２０ ハービンジャー ラフェクレール スペシャルウィーク （有）グッドラック・ファーム （有）日高軽種馬共同育成公社
１３００万円 畑 末広郎
▽１４０ ロマンシングジェムの２０１７ 牡
青鹿 ４／１９ エイシンフラッシュ ロマンシングジェム アグネスタキオン 社台ファーム 社台ファーム
３１００万円 幅田 昌伸