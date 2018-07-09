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【セレクト１歳速報】エタリオウの半妹、６２００万円で”アドマイヤ”の近藤利一氏がゲット

2018年7月9日15時39分  スポーツ報知

　競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月９日、１歳セールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号１３１～１４０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

　▽１３１　　　欠場

　▽１３２　ホットチャチャの２０１７　牝
　青　４／１２　ディープインパクト　ホットチャチャ　Ｃａｃｔｕｓ　Ｒｉｄｇｅ　ノーザンファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　
　６２００万円　近藤　利一

　▽１３３　アルバローズの２０１７　牝
　黒鹿　３／３　ダノンシャンティ　アルバローズ　エリシオ　（株）レイクヴィラファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　
　１４００万円　吉田　喜代司

　▽１３４　ピクシーチャームの２０１７　牡
　黒鹿　４／４　エピファネイア　ピクシーチャーム　キングカメハメハ　（有）木下牧場　セールスプレップサービス　
　主取り（８００万円）

　▽１３５　アドマイヤヒラリーの２０１７　牡
　栗　２／２７　リアルインパクト　アドマイヤヒラリー　Ｎａｓｈｗａｎ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　
　３４００万円　（株）サラブレッドクラブライオン

　▽１３６　ラブームの２０１７　牝
　鹿　１／２８　ディープインパクト　ラブーム　Ｍｏｎｓｕｎ　社台ファーム　社台ファーム　
　５０００万円　廣崎利洋ＨＤ（株）

　▽１３７　アクトアウトの２０１７　牡
　黒鹿　１／１６　Ｔｗｏ　Ｓｔｅｐ　Ｓａｌｓａ　アクトアウト　Ｓｔｏｒｍ　Ｃａｔ　平井　克彦　（株）愛知ステーブル　
　主取り（１２００万円）

　▽１３８　アイランドファッションの２０１７　牝
　芦　２／２　ロードカナロア　アイランドファッション　Ｐｅｔｉｏｎｖｉｌｌｅ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　
　６０００万円　江馬　由将

　▽１３９　ラフェクレールの２０１７　牝
　栗　２／２０　ハービンジャー　ラフェクレール　スペシャルウィーク　（有）グッドラック・ファーム　（有）日高軽種馬共同育成公社　
　１３００万円　畑　末広郎

　▽１４０　ロマンシングジェムの２０１７　牡
　青鹿　４／１９　エイシンフラッシュ　ロマンシングジェム　アグネスタキオン　社台ファーム　社台ファーム　
　３１００万円　幅田　昌伸

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