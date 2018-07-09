【セレクト１歳速報】祖母ケイウーマンのロードカナロア産駒に３２００万円

競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月９日、１歳セールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号１８１～１９０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

▽１８１ メジロミドウの２０１７ 牝

黒鹿 ２／３ ルーラーシップ メジロミドウ ステイゴールド （株）レイクヴィラファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

２０００万円 丸山 担

▽１８２ バーグドールの２０１７ 牡

鹿 ５／５ ディープブリランテ バーグドール サクラバクシンオー （有）下河辺牧場 （有）下河辺牧場

２６００万円 了徳寺健二ホールディングス（株）

▽１８３ コンカランの２０１７ 牝

鹿 ３／１８ キンシャサノキセキ コンカラン ジャングルポケット （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

２０００万円 福井 明

▽１８４ クイーンアイリスの２０１７ 牝

黒鹿 ２／２７ エイシンフラッシュ クイーンアイリス ダンスインザダーク 社台ファーム 社台ファーム

１２００万円 大澤 繁昌

▽１８５ テスティコの２０１７ 牡

鹿 ４／２７ ゴールドアリュール テスティコ Ｔｉｚｎｏｗ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

３１００万円 （株）Ｇリビエール・レーシング

▽１８６ アドマイヤラックの２０１７ 牝

栗 ２／２４ エピファネイア アドマイヤラック アドマイヤムーン （有）秋田牧場 （有）秋田牧場

８００万円 湯浅 健司

▽１８７ シャドウストリームの２０１７ 牡

鹿 ２／１１ ロードカナロア シャドウストリーム サンデーサイレンス 社台ファーム 社台ファーム

３２００万円 ＫＲＩＴ ＣＨＩＴＴＡＳＥＮＩ

▽１８８ スプリングシーズン２の２０１７ 牡

鹿 ３／８ ブラックタイド スプリングシーズン２ Ｄａｎｓｉｌｉ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

３３００万円 多田 賢司

▽１８９ フィアレスの２０１７ 牡

栗 ２／１５ ヘニーヒューズ フィアレス スペシャルウィーク 岡田スタッド 岡田スタッド

１３００万円 平田 修

▽１９０ ゴールウェイの２０１７ 牡

鹿 ３／１ スマートファルコン ゴールウェイ フサイチコンコルド （株）レイクヴィラファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

９００万円 深澤 朝房