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【セレクト１歳速報】祖母ケイウーマンのロードカナロア産駒に３２００万円

2018年7月9日17時25分  スポーツ報知

　競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月９日、１歳セールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号１８１～１９０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

　▽１８１　メジロミドウの２０１７　牝
　黒鹿　２／３　ルーラーシップ　メジロミドウ　ステイゴールド　（株）レイクヴィラファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　
　２０００万円　丸山　担

　▽１８２　バーグドールの２０１７　牡
　鹿　５／５　ディープブリランテ　バーグドール　サクラバクシンオー　（有）下河辺牧場　（有）下河辺牧場　
　２６００万円　了徳寺健二ホールディングス（株）

　▽１８３　コンカランの２０１７　牝
　鹿　３／１８　キンシャサノキセキ　コンカラン　ジャングルポケット　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　
　２０００万円　福井　明

　▽１８４　クイーンアイリスの２０１７　牝
　黒鹿　２／２７　エイシンフラッシュ　クイーンアイリス　ダンスインザダーク　社台ファーム　社台ファーム　
　１２００万円　大澤　繁昌

　▽１８５　テスティコの２０１７　牡
　鹿　４／２７　ゴールドアリュール　テスティコ　Ｔｉｚｎｏｗ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
　３１００万円　（株）Ｇリビエール・レーシング

　▽１８６　アドマイヤラックの２０１７　牝
　栗　２／２４　エピファネイア　アドマイヤラック　アドマイヤムーン　（有）秋田牧場　（有）秋田牧場
　８００万円　湯浅　健司

　▽１８７　シャドウストリームの２０１７　牡
　鹿　２／１１　ロードカナロア　シャドウストリーム　サンデーサイレンス　社台ファーム　社台ファーム　
　３２００万円　ＫＲＩＴ　ＣＨＩＴＴＡＳＥＮＩ

　▽１８８　スプリングシーズン２の２０１７　牡
　鹿　３／８　ブラックタイド　スプリングシーズン２　Ｄａｎｓｉｌｉ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　
　３３００万円　多田　賢司

　▽１８９　フィアレスの２０１７　牡
　栗　２／１５　ヘニーヒューズ　フィアレス　スペシャルウィーク　岡田スタッド　岡田スタッド　
　１３００万円　平田　修

　▽１９０　ゴールウェイの２０１７　牡
　鹿　３／１　スマートファルコン　ゴールウェイ　フサイチコンコルド　（株）レイクヴィラファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　
　９００万円　深澤　朝房

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