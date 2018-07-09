【セレクト１歳速報】祖母ケイウーマンのロードカナロア産駒に３２００万円
競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月９日、１歳セールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号１８１～１９０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）
▽１８１ メジロミドウの２０１７ 牝
黒鹿 ２／３ ルーラーシップ メジロミドウ ステイゴールド （株）レイクヴィラファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
２０００万円 丸山 担
▽１８２ バーグドールの２０１７ 牡
鹿 ５／５ ディープブリランテ バーグドール サクラバクシンオー （有）下河辺牧場 （有）下河辺牧場
２６００万円 了徳寺健二ホールディングス（株）
▽１８３ コンカランの２０１７ 牝
鹿 ３／１８ キンシャサノキセキ コンカラン ジャングルポケット （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
２０００万円 福井 明
▽１８４ クイーンアイリスの２０１７ 牝
黒鹿 ２／２７ エイシンフラッシュ クイーンアイリス ダンスインザダーク 社台ファーム 社台ファーム
１２００万円 大澤 繁昌
▽１８５ テスティコの２０１７ 牡
鹿 ４／２７ ゴールドアリュール テスティコ Ｔｉｚｎｏｗ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
３１００万円 （株）Ｇリビエール・レーシング
▽１８６ アドマイヤラックの２０１７ 牝
栗 ２／２４ エピファネイア アドマイヤラック アドマイヤムーン （有）秋田牧場 （有）秋田牧場
８００万円 湯浅 健司
▽１８７ シャドウストリームの２０１７ 牡
鹿 ２／１１ ロードカナロア シャドウストリーム サンデーサイレンス 社台ファーム 社台ファーム
３２００万円 ＫＲＩＴ ＣＨＩＴＴＡＳＥＮＩ
▽１８８ スプリングシーズン２の２０１７ 牡
鹿 ３／８ ブラックタイド スプリングシーズン２ Ｄａｎｓｉｌｉ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
３３００万円 多田 賢司
▽１８９ フィアレスの２０１７ 牡
栗 ２／１５ ヘニーヒューズ フィアレス スペシャルウィーク 岡田スタッド 岡田スタッド
１３００万円 平田 修
▽１９０ ゴールウェイの２０１７ 牡
鹿 ３／１ スマートファルコン ゴールウェイ フサイチコンコルド （株）レイクヴィラファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
９００万円 深澤 朝房