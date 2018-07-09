【セレクト１歳速報】伯母はトゥザヴィクトリー エイシンフラッシュ産駒は５４００万円で落札
競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月９日、１歳セールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号１９１～２００までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）
▽１９１ グレイスフルアートの２０１７ 牡
栗 ４／５ エピファネイア グレイスフルアート ダイワメジャー （有）北洋牧場 エバグリーンセールスコンサインメント
９００万円 日本中央競馬会
▽１９２ シュガーショックの２０１７ 牝
鹿 ３／１５ ディープインパクト シュガーショック Ｃａｎｄｙ Ｒｉｄｅ ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
６０００万円 近藤 利一
▽１９３ ライラックラブの２０１７ 牝
栗 ４／７ エスケンデレヤ ライラックラブ アグネスタキオン （株）前田ファーム （有）チェスナットファーム
主取り（５００万円）
▽１９４ エアコゼットの２０１７ 牡
鹿 ３／１０ ゴールドアリュール エアコゼット ニホンピロウイナー 社台ファーム （有）社台コーポレーション早来ファーム
１９００万円 会田 浩史
▽１９５ フェアリーダンスの２０１７ 牡
鹿 ２／１３ エイシンフラッシュ フェアリーダンス アグネスタキオン ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
５４００万円 星野 壽市
▽１９６ 欠場
▽１９７ セットプレイの２０１７ 牝
栗 ２／６ ハーツクライ セットプレイ Ｖａｎ Ｎｉｓｔｅｌｒｏｏｙ ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
１９００万円 小菅 定雄
▽１９８ シルバートレインの２０１７ 牝
鹿 ４／２３ ディープインパクト シルバートレイン Ｓｉｎｇｓｐｉｅｌ （株）チャンピオンズファーム （株）チャンピオンズファーム
主取り（４０００万円）
▽１９９ ビジュートウショウの２０１７ 牡
栗 ２／１３ トーセンホマレボシ ビジュートウショウ ディープスカイ ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
１１００万円 名古屋友豊（株）
▽２００ ヘヴンリークルーズの２０１７ 牝
栗 ４／２８ オルフェーヴル ヘヴンリークルーズ ファルブラヴ 社台ファーム 社台ファーム
主取り（８００万円）