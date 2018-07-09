【セレクト１歳速報】伯母はトゥザヴィクトリー エイシンフラッシュ産駒は５４００万円で落札

競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月９日、１歳セールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号１９１～２００までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

▽１９１ グレイスフルアートの２０１７ 牡

栗 ４／５ エピファネイア グレイスフルアート ダイワメジャー （有）北洋牧場 エバグリーンセールスコンサインメント

９００万円 日本中央競馬会

▽１９２ シュガーショックの２０１７ 牝

鹿 ３／１５ ディープインパクト シュガーショック Ｃａｎｄｙ Ｒｉｄｅ ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

６０００万円 近藤 利一

▽１９３ ライラックラブの２０１７ 牝

栗 ４／７ エスケンデレヤ ライラックラブ アグネスタキオン （株）前田ファーム （有）チェスナットファーム

主取り（５００万円）

▽１９４ エアコゼットの２０１７ 牡

鹿 ３／１０ ゴールドアリュール エアコゼット ニホンピロウイナー 社台ファーム （有）社台コーポレーション早来ファーム

１９００万円 会田 浩史

▽１９５ フェアリーダンスの２０１７ 牡

鹿 ２／１３ エイシンフラッシュ フェアリーダンス アグネスタキオン ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

５４００万円 星野 壽市

▽１９６ 欠場

▽１９７ セットプレイの２０１７ 牝

栗 ２／６ ハーツクライ セットプレイ Ｖａｎ Ｎｉｓｔｅｌｒｏｏｙ ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

１９００万円 小菅 定雄

▽１９８ シルバートレインの２０１７ 牝

鹿 ４／２３ ディープインパクト シルバートレイン Ｓｉｎｇｓｐｉｅｌ （株）チャンピオンズファーム （株）チャンピオンズファーム

主取り（４０００万円）

▽１９９ ビジュートウショウの２０１７ 牡

栗 ２／１３ トーセンホマレボシ ビジュートウショウ ディープスカイ ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

１１００万円 名古屋友豊（株）

▽２００ ヘヴンリークルーズの２０１７ 牝

栗 ４／２８ オルフェーヴル ヘヴンリークルーズ ファルブラヴ 社台ファーム 社台ファーム

主取り（８００万円）