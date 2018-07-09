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【セレクト１歳速報】伯母はトゥザヴィクトリー　エイシンフラッシュ産駒は５４００万円で落札

2018年7月9日17時34分  スポーツ報知

　競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月９日、１歳セールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号１９１～２００までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

　▽１９１　グレイスフルアートの２０１７　牡
　栗　４／５　エピファネイア　グレイスフルアート　ダイワメジャー　（有）北洋牧場　エバグリーンセールスコンサインメント　
　９００万円　日本中央競馬会　

　▽１９２　シュガーショックの２０１７　牝
　鹿　３／１５　ディープインパクト　シュガーショック　Ｃａｎｄｙ　Ｒｉｄｅ　ノーザンファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　
　６０００万円　近藤　利一

　▽１９３　ライラックラブの２０１７　牝
　栗　４／７　エスケンデレヤ　ライラックラブ　アグネスタキオン　（株）前田ファーム　（有）チェスナットファーム　
　主取り（５００万円）

　▽１９４　エアコゼットの２０１７　牡
　鹿　３／１０　ゴールドアリュール　エアコゼット　ニホンピロウイナー　社台ファーム　（有）社台コーポレーション早来ファーム　
　１９００万円　会田　浩史

　▽１９５　フェアリーダンスの２０１７　牡
　鹿　２／１３　エイシンフラッシュ　フェアリーダンス　アグネスタキオン　ノーザンファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　
　５４００万円　星野　壽市

　▽１９６　欠場

　▽１９７　セットプレイの２０１７　牝
　栗　２／６　ハーツクライ　セットプレイ　Ｖａｎ　Ｎｉｓｔｅｌｒｏｏｙ　ノーザンファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　
　１９００万円　小菅　定雄

　▽１９８　シルバートレインの２０１７　牝
　鹿　４／２３　ディープインパクト　シルバートレイン　Ｓｉｎｇｓｐｉｅｌ　（株）チャンピオンズファーム　（株）チャンピオンズファーム　
　主取り（４０００万円）

　▽１９９　ビジュートウショウの２０１７　牡
　栗　２／１３　トーセンホマレボシ　ビジュートウショウ　ディープスカイ　ノーザンファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　
　１１００万円　名古屋友豊（株）

　▽２００　ヘヴンリークルーズの２０１７　牝
　栗　４／２８　オルフェーヴル　ヘヴンリークルーズ　ファルブラヴ　社台ファーム　社台ファーム　
　主取り（８００万円）

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