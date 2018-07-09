【セレクト１歳速報】叔父は交流重賞５勝のシビルウォー ゴールドアリュール産駒の牡馬に４２００万円
競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月９日、１歳セールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号２２１～２３０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）
▽２２１ アンソニカの２０１７ 牝
鹿 ４／２７ ディープブリランテ アンソニカ Ｐｕｒｇｅ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
１６００万円 山田 貢一
▽２２２ ファニーストーリーの２０１７ 牡
鹿 ３／３ ゴールドアリュール ファニーストーリー Ｄｉｓｔｏｒｔｅｄ Ｈｕｍｏｒ 社台ファーム 社台ファーム
４２００万円 （株）キーファーズ
▽２２３ ダンスザクラシックスの２０１７ 牡
鹿 １／２７ キンシャサノキセキ ダンスザクラシックス Ｓａｄｌｅｒ’ｓ Ｗｅｌｌｓ ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
１５００万円 （株）イージス
▽２２４ ナドーの２０１７ 牝
鹿 １／２１ ジャスタウェイ ナドー Ｓｏａｖｅ 社台ファーム 社台ファーム
２１００万円 （株）サラブレッドクラブライオン
▽２２５ ティッカーテープの２０１７ 牝
鹿 ２／１ キズナ ティッカーテープ Ｒｏｙａｌ Ａｐｐｌａｕｓｅ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
１９００万円 （株）丸沼 千明牧場
▽２２６ サトノティアラの２０１７ 牡
鹿 ３／６ ジャングルポケット サトノティアラ アグネスタキオン 社台ファーム （有）社台コーポレーション早来ファーム
１７００万円 鈴木 史郎
▽２２７ シーズアンの２０１７ 牡
鹿 ４／４ ダノンシャンティ シーズアン Ｚｉｅｔｅｎ ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
３１００万円 大塚 亮一
▽２２８ 欠場
▽２２９ ディマクコンダの２０１７ 牝
青 ２／１７ エイシンフラッシュ ディマクコンダ バチアー ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
１９００万円 鈴木 邦英
▽２３０ ナミダガキラリの２０１７ 牡
栗 ５／７ オルフェーヴル ナミダガキラリ Ｆｕｓａｉｃｈｉ Ｐｅｇａｓｕｓ 社台ファーム 社台ファーム
４１００万円 成塚 清志