【セレクト１歳速報】叔父は交流重賞５勝のシビルウォー ゴールドアリュール産駒の牡馬に４２００万円

競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月９日、１歳セールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号２２１～２３０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

▽２２１ アンソニカの２０１７ 牝

鹿 ４／２７ ディープブリランテ アンソニカ Ｐｕｒｇｅ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

１６００万円 山田 貢一

▽２２２ ファニーストーリーの２０１７ 牡

鹿 ３／３ ゴールドアリュール ファニーストーリー Ｄｉｓｔｏｒｔｅｄ Ｈｕｍｏｒ 社台ファーム 社台ファーム

４２００万円 （株）キーファーズ

▽２２３ ダンスザクラシックスの２０１７ 牡

鹿 １／２７ キンシャサノキセキ ダンスザクラシックス Ｓａｄｌｅｒ’ｓ Ｗｅｌｌｓ ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

１５００万円 （株）イージス

▽２２４ ナドーの２０１７ 牝

鹿 １／２１ ジャスタウェイ ナドー Ｓｏａｖｅ 社台ファーム 社台ファーム

２１００万円 （株）サラブレッドクラブライオン

▽２２５ ティッカーテープの２０１７ 牝

鹿 ２／１ キズナ ティッカーテープ Ｒｏｙａｌ Ａｐｐｌａｕｓｅ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

１９００万円 （株）丸沼 千明牧場

▽２２６ サトノティアラの２０１７ 牡

鹿 ３／６ ジャングルポケット サトノティアラ アグネスタキオン 社台ファーム （有）社台コーポレーション早来ファーム

１７００万円 鈴木 史郎

▽２２７ シーズアンの２０１７ 牡

鹿 ４／４ ダノンシャンティ シーズアン Ｚｉｅｔｅｎ ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

３１００万円 大塚 亮一

▽２２８ 欠場

▽２２９ ディマクコンダの２０１７ 牝

青 ２／１７ エイシンフラッシュ ディマクコンダ バチアー ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

１９００万円 鈴木 邦英

▽２３０ ナミダガキラリの２０１７ 牡

栗 ５／７ オルフェーヴル ナミダガキラリ Ｆｕｓａｉｃｈｉ Ｐｅｇａｓｕｓ 社台ファーム 社台ファーム

４１００万円 成塚 清志