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【セレクト１歳速報】叔父は交流重賞５勝のシビルウォー　ゴールドアリュール産駒の牡馬に４２００万円

2018年7月9日18時39分  スポーツ報知

　競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月９日、１歳セールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号２２１～２３０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

　▽２２１　アンソニカの２０１７　牝
　鹿　４／２７　ディープブリランテ　アンソニカ　Ｐｕｒｇｅ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　
　１６００万円　山田　貢一

　▽２２２　ファニーストーリーの２０１７　牡
　鹿　３／３　ゴールドアリュール　ファニーストーリー　Ｄｉｓｔｏｒｔｅｄ　Ｈｕｍｏｒ　社台ファーム　社台ファーム　
　４２００万円　（株）キーファーズ

　▽２２３　ダンスザクラシックスの２０１７　牡
　鹿　１／２７　キンシャサノキセキ　ダンスザクラシックス　Ｓａｄｌｅｒ’ｓ　Ｗｅｌｌｓ　ノーザンファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　
　１５００万円　（株）イージス

　▽２２４　ナドーの２０１７　牝
　鹿　１／２１　ジャスタウェイ　ナドー　Ｓｏａｖｅ　社台ファーム　社台ファーム　
　２１００万円　（株）サラブレッドクラブライオン

　▽２２５　ティッカーテープの２０１７　牝
　鹿　２／１　キズナ　ティッカーテープ　Ｒｏｙａｌ　Ａｐｐｌａｕｓｅ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　
　１９００万円　（株）丸沼　千明牧場

　▽２２６　サトノティアラの２０１７　牡
　鹿　３／６　ジャングルポケット　サトノティアラ　アグネスタキオン　社台ファーム　（有）社台コーポレーション早来ファーム
　１７００万円　鈴木　史郎
　▽２２７　シーズアンの２０１７　牡
　鹿　４／４　ダノンシャンティ　シーズアン　Ｚｉｅｔｅｎ　ノーザンファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　
　３１００万円　大塚　亮一

　▽２２８　　　欠場

　▽２２９　ディマクコンダの２０１７　牝
　青　２／１７　エイシンフラッシュ　ディマクコンダ　バチアー　ノーザンファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　
　１９００万円　鈴木　邦英

　▽２３０　ナミダガキラリの２０１７　牡
　栗　５／７　オルフェーヴル　ナミダガキラリ　Ｆｕｓａｉｃｈｉ　Ｐｅｇａｓｕｓ　社台ファーム　社台ファーム　
　４１００万円　成塚　清志

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