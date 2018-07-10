【セレクト当歳速報】ダートの切れ者アンズチャンの初子は４２００万円 父ドゥラメンテの牡馬

競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号３２１～３３０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

３２１ ヒッピーの２０１８ 牝

黒鹿 １／２２ ドゥラメンテ ヒッピー Ｍｕｈｔａｔｈｉｒ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

６０００万円 亀井 哲也

３２２ イオスの２０１８ 牝

鹿 １／２１ ロードカナロア イオス バゴ 社台ファーム 社台ファーム

１８００万円 フジイ興産（株）

３２３ エピックラヴの２０１８ 牡

鹿 １／２９ ジャスタウェイ エピックラヴ Ｄａｎｓｉｌｉ ノーザンファーム ノーザンファーム

１億円 （株）ダノックス

３２４ ピサノバーキンの２０１８ 牡

栗 ４／２１ ヘニーヒューズ ピサノバーキン サンデーサイレンス （有）千代田牧場 （有）千代田牧場

２０００万円 （有）ディアレストクラブ

３２５ アンズチャンの２０１８ 牡

鹿 ２／１１ ドゥラメンテ アンズチャン フレンチデピュティ ケンレーシング組合 社台ファーム

４２００万円 （株）ジャパンヘルスサミット

３２６ キョウエイハツラツの２０１８ 牡

鹿 ４／８ ブラックタイド キョウエイハツラツ オペラハウス 岡田スタッド 岡田スタッド

主取り（２０００万円）

３２７ トゥザハピネスの２０１８ 牡

鹿 １／２９ ルーラーシップ トゥザハピネス シンボリクリスエス （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

６６００万円 大塚 亮一

３２８ プリンセスオブザスターズの２０１８ 牡

栗 ２／１２ ダイワメジャー プリンセスオブザスターズ Ｓｅａ Ｔｈｅ Ｓｔａｒｓ （株）タイヘイ牧場 （株）タイヘイ牧場

２６００万円 国本 哲秀

３２９ シャムロッカーの２０１８ 牝

鹿 ２／９ ディープインパクト シャムロッカー Ｏ’Ｒｅｉｌｌｙ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

８８００万円 猪熊 広次

３３０ シンプリーディヴァインの２０１８ 牡

栗 ４／１３ エイシンヒカリ シンプリーディヴァイン Ｇｒａｎｄ Ｓｌａｍ （有）高昭牧場 （有）高昭牧場

１４００万円 ノーザンファーム