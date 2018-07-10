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【セレクト当歳速報】ダートの切れ者アンズチャンの初子は４２００万円　父ドゥラメンテの牡馬

2018年7月10日11時31分  スポーツ報知

　競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号３２１～３３０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

３２１　ヒッピーの２０１８　牝

　黒鹿　１／２２　ドゥラメンテ　ヒッピー　Ｍｕｈｔａｔｈｉｒ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

６０００万円　亀井　哲也

３２２　イオスの２０１８　牝

　鹿　１／２１　ロードカナロア　イオス　バゴ　社台ファーム　社台ファーム　

１８００万円　フジイ興産（株）

３２３　エピックラヴの２０１８　牡

　鹿　１／２９　ジャスタウェイ　エピックラヴ　Ｄａｎｓｉｌｉ　ノーザンファーム　ノーザンファーム　

１億円　（株）ダノックス

３２４　ピサノバーキンの２０１８　牡

　栗　４／２１　ヘニーヒューズ　ピサノバーキン　サンデーサイレンス　（有）千代田牧場　（有）千代田牧場　

２０００万円　（有）ディアレストクラブ

３２５　アンズチャンの２０１８　牡

　鹿　２／１１　ドゥラメンテ　アンズチャン　フレンチデピュティ　ケンレーシング組合　社台ファーム　

４２００万円　（株）ジャパンヘルスサミット

３２６　キョウエイハツラツの２０１８　牡

　鹿　４／８　ブラックタイド　キョウエイハツラツ　オペラハウス　岡田スタッド　岡田スタッド　

主取り（２０００万円）

３２７　トゥザハピネスの２０１８　牡

　鹿　１／２９　ルーラーシップ　トゥザハピネス　シンボリクリスエス　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

６６００万円　大塚　亮一

３２８　プリンセスオブザスターズの２０１８　牡

　栗　２／１２　ダイワメジャー　プリンセスオブザスターズ　Ｓｅａ　Ｔｈｅ　Ｓｔａｒｓ　（株）タイヘイ牧場　（株）タイヘイ牧場　

２６００万円　国本　哲秀

３２９　シャムロッカーの２０１８　牝

　鹿　２／９　ディープインパクト　シャムロッカー　Ｏ’Ｒｅｉｌｌｙ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

８８００万円　猪熊　広次

３３０　シンプリーディヴァインの２０１８　牡

　栗　４／１３　エイシンヒカリ　シンプリーディヴァイン　Ｇｒａｎｄ　Ｓｌａｍ　（有）高昭牧場　（有）高昭牧場　

１４００万円　ノーザンファーム

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