【セレクト当歳速報】ニュージーランドオークス勝ち馬を母に持つハーツクライ産駒の牝馬が６２００万円
競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号３３１～３４０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）
３３１ ガーデニアの２０１８ 牝
鹿 ２／２１ ハーツクライ ガーデニア Ｇａｌｉｌｅｏ （有）グランド牧場 （有）グランド牧場プリモファーム
１８００万円 フジイ興産（株）
３３２ ノッテビアンカの２０１８ 牡
鹿 ２／９ ヴィクトワールピサ ノッテビアンカ Ｋｅｎｄａｒｇｅｎｔ 社台ファーム 社台ファーム
１７００万円 梅澤 明
３３３ パッションローズの２０１８ 牝
栗 ２／１５ ジャスタウェイ パッションローズ アフリート （有）下河辺牧場 （有）下河辺牧場
主取り（１５００万円）
３３４ チャームドヴェールの２０１８ 牡
栗 １／２４ ヘニーヒューズ チャームドヴェール ネオユニヴァース ノーザンファーム ノーザンファーム
３６００万円 村木 隆
３３５ フェアリーバニヤンの２０１８ 牝
鹿 ４／４ オルフェーヴル フェアリーバニヤン Ｈｏｎｏｕｒ ａｎｄ Ｇｌｏｒｙ （株）松浦牧場 （株）松浦牧場
１２００万円 菅波 立知子
３３６ ダイワパッションの２０１８ 牡
鹿 ４／１４ ドゥラメンテ ダイワパッション フォーティナイナー 田上 徹 田上 徹
７２００万円 ノーザンファーム
３３７ モアザンセイクリッドの２０１８ 牝
鹿 ２／２４ ハーツクライ モアザンセイクリッド Ｍｏｒｅ Ｔｈａｎ Ｒｅａｄｙ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム
６２００万円 保坂 和孝
３３８ ヤマノグラスの２０１８ 牝
鹿 ３／２８ ロードカナロア ヤマノグラス バブルガムフェロー （株）チャンピオンズファーム （株）チャンピオンズファーム
主取り（１５００万円）
３３９ ラスティングソングの２０１８ 牡
鹿 ２／８ モーリス ラスティングソング フジキセキ ノーザンファーム ノーザンファーム
１億７０００万円 （株）ＫＴレーシング
３４０ サークリング２の２０１８ 牝
鹿 ３／１１ ディープインパクト サークリング２ Ｇａｌｉｌｅｏ （有）三嶋牧場 （有）三嶋牧場
６０００万円 （有）ビッグレッドファーム