【セレクト当歳速報】ニュージーランドオークス勝ち馬を母に持つハーツクライ産駒の牝馬が６２００万円

競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号３３１～３４０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

３３１ ガーデニアの２０１８ 牝

鹿 ２／２１ ハーツクライ ガーデニア Ｇａｌｉｌｅｏ （有）グランド牧場 （有）グランド牧場プリモファーム

１８００万円 フジイ興産（株）

３３２ ノッテビアンカの２０１８ 牡

鹿 ２／９ ヴィクトワールピサ ノッテビアンカ Ｋｅｎｄａｒｇｅｎｔ 社台ファーム 社台ファーム

１７００万円 梅澤 明

３３３ パッションローズの２０１８ 牝

栗 ２／１５ ジャスタウェイ パッションローズ アフリート （有）下河辺牧場 （有）下河辺牧場

主取り（１５００万円）

３３４ チャームドヴェールの２０１８ 牡

栗 １／２４ ヘニーヒューズ チャームドヴェール ネオユニヴァース ノーザンファーム ノーザンファーム

３６００万円 村木 隆

３３５ フェアリーバニヤンの２０１８ 牝

鹿 ４／４ オルフェーヴル フェアリーバニヤン Ｈｏｎｏｕｒ ａｎｄ Ｇｌｏｒｙ （株）松浦牧場 （株）松浦牧場

１２００万円 菅波 立知子

３３６ ダイワパッションの２０１８ 牡

鹿 ４／１４ ドゥラメンテ ダイワパッション フォーティナイナー 田上 徹 田上 徹

７２００万円 ノーザンファーム

３３７ モアザンセイクリッドの２０１８ 牝

鹿 ２／２４ ハーツクライ モアザンセイクリッド Ｍｏｒｅ Ｔｈａｎ Ｒｅａｄｙ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

６２００万円 保坂 和孝

３３８ ヤマノグラスの２０１８ 牝

鹿 ３／２８ ロードカナロア ヤマノグラス バブルガムフェロー （株）チャンピオンズファーム （株）チャンピオンズファーム

主取り（１５００万円）

３３９ ラスティングソングの２０１８ 牡

鹿 ２／８ モーリス ラスティングソング フジキセキ ノーザンファーム ノーザンファーム

１億７０００万円 （株）ＫＴレーシング

３４０ サークリング２の２０１８ 牝

鹿 ３／１１ ディープインパクト サークリング２ Ｇａｌｉｌｅｏ （有）三嶋牧場 （有）三嶋牧場

６０００万円 （有）ビッグレッドファーム