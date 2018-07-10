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【セレクト当歳速報】ニュージーランドオークス勝ち馬を母に持つハーツクライ産駒の牝馬が６２００万円

2018年7月10日12時12分  スポーツ報知

　競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号３３１～３４０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

３３１　ガーデニアの２０１８　牝

　鹿　２／２１　ハーツクライ　ガーデニア　Ｇａｌｉｌｅｏ　（有）グランド牧場　（有）グランド牧場プリモファーム　

１８００万円　フジイ興産（株）

３３２　ノッテビアンカの２０１８　牡

　鹿　２／９　ヴィクトワールピサ　ノッテビアンカ　Ｋｅｎｄａｒｇｅｎｔ　社台ファーム　社台ファーム　

１７００万円　梅澤　明

３３３　パッションローズの２０１８　牝

　栗　２／１５　ジャスタウェイ　パッションローズ　アフリート　（有）下河辺牧場　（有）下河辺牧場　

主取り（１５００万円）

３３４　チャームドヴェールの２０１８　牡

　栗　１／２４　ヘニーヒューズ　チャームドヴェール　ネオユニヴァース　ノーザンファーム　ノーザンファーム　

３６００万円　村木　隆

３３５　フェアリーバニヤンの２０１８　牝

　鹿　４／４　オルフェーヴル　フェアリーバニヤン　Ｈｏｎｏｕｒ　ａｎｄ　Ｇｌｏｒｙ　（株）松浦牧場　（株）松浦牧場　

１２００万円　菅波　立知子

３３６　　ダイワパッションの２０１８　牡

　鹿　４／１４　ドゥラメンテ　ダイワパッション　フォーティナイナー　田上　徹　田上　徹　

７２００万円　ノーザンファーム

３３７　モアザンセイクリッドの２０１８　牝

　鹿　２／２４　ハーツクライ　モアザンセイクリッド　Ｍｏｒｅ　Ｔｈａｎ　Ｒｅａｄｙ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

６２００万円　保坂　和孝

３３８　ヤマノグラスの２０１８　牝

　鹿　３／２８　ロードカナロア　ヤマノグラス　バブルガムフェロー　（株）チャンピオンズファーム　（株）チャンピオンズファーム　

主取り（１５００万円）

３３９　ラスティングソングの２０１８　牡

　鹿　２／８　モーリス　ラスティングソング　フジキセキ　ノーザンファーム　ノーザンファーム　

１億７０００万円　（株）ＫＴレーシング

３４０　サークリング２の２０１８　牝

　鹿　３／１１　ディープインパクト　サークリング２　Ｇａｌｉｌｅｏ　（有）三嶋牧場　（有）三嶋牧場　

６０００万円　（有）ビッグレッドファーム

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