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【セレクト当歳速報】父は当歳が２世代目のゴールドシップ「エルーセラの２０１８」は２１００万円

2018年7月10日12時13分  スポーツ報知

　競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号３４１～３５０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

３４１　エルーセラの２０１８　牝

　芦　１／３１　ゴールドシップ　エルーセラ　Ｓｐｉｒｉｔ　Ｏｎｅ　社台ファーム　社台ファーム　

２１００万円　（株）Ｓｈａｄｏｗ

３４２　レイナカスターニャの２０１８　牡

　鹿　３／２６　ハービンジャー　レイナカスターニャ　キングカメハメハ　（有）秋田牧場　（有）秋田牧場　

１０００万円　寺田　千代乃

３４３　ヴィリエルバクルの２０１８　牡

　鹿　２／３　キズナ　ヴィリエルバクル　Ｓｅａ　Ｔｈｅ　Ｓｔａｒｓ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

２６００万円　長谷川　守正

３４４　デライトポイントの２０１８　牡

　栗　４／１５　ハーツクライ　デライトポイント　トウカイテイオー　（有）新冠橋本牧場　（有）新冠橋本牧場　

４１００万円　了徳寺健二ホールディングス（株）

３４５　クイーンビー２の２０１８　牝

　黒鹿　２／１８　スクリーンヒーロー　クイーンビー２　Ｌｅ　Ｈａｖｒｅ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

３１００万円　平田　修

３４６　ホームスイートホームの２０１８　牡

　黒鹿　３／２８　キズナ　ホームスイートホーム　Ｓｅｅｋｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｇｏｌｄ　（有）千代田牧場　（有）千代田牧場　

３２００万円　前田　葉子

３４７　　欠場

３４８　スノーパインの２０１８　牡

　芦　２／２８　Ｆｒａｎｋｅｌ　スノーパイン　Ｄａｌａｋｈａｎｉ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

１億５００万円　野田　みづき

３４９　アラドヴァルの２０１８　牡

　鹿　２／１３　ルーラーシップ　アラドヴァル　シンボリクリスエス　社台ファーム　社台ファーム　

６６００万円　村田　能光

３５０　マネーペニーの２０１８　牝

　鹿　２／２１　ドゥラメンテ　マネーペニー　Ｍｏｎａｒｃｈｏｓ　（株）オリオンファーム　（株）オリオンファーム　

２０００万円　（株）キャピタル・システム

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