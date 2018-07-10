【セレクト当歳速報】父は当歳が２世代目のゴールドシップ「エルーセラの２０１８」は２１００万円
競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号３４１～３５０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）
３４１ エルーセラの２０１８ 牝
芦 １／３１ ゴールドシップ エルーセラ Ｓｐｉｒｉｔ Ｏｎｅ 社台ファーム 社台ファーム
２１００万円 （株）Ｓｈａｄｏｗ
３４２ レイナカスターニャの２０１８ 牡
鹿 ３／２６ ハービンジャー レイナカスターニャ キングカメハメハ （有）秋田牧場 （有）秋田牧場
１０００万円 寺田 千代乃
３４３ ヴィリエルバクルの２０１８ 牡
鹿 ２／３ キズナ ヴィリエルバクル Ｓｅａ Ｔｈｅ Ｓｔａｒｓ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム
２６００万円 長谷川 守正
３４４ デライトポイントの２０１８ 牡
栗 ４／１５ ハーツクライ デライトポイント トウカイテイオー （有）新冠橋本牧場 （有）新冠橋本牧場
４１００万円 了徳寺健二ホールディングス（株）
３４５ クイーンビー２の２０１８ 牝
黒鹿 ２／１８ スクリーンヒーロー クイーンビー２ Ｌｅ Ｈａｖｒｅ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム
３１００万円 平田 修
３４６ ホームスイートホームの２０１８ 牡
黒鹿 ３／２８ キズナ ホームスイートホーム Ｓｅｅｋｉｎｇ ｔｈｅ Ｇｏｌｄ （有）千代田牧場 （有）千代田牧場
３２００万円 前田 葉子
３４７ 欠場
３４８ スノーパインの２０１８ 牡
芦 ２／２８ Ｆｒａｎｋｅｌ スノーパイン Ｄａｌａｋｈａｎｉ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム
１億５００万円 野田 みづき
３４９ アラドヴァルの２０１８ 牡
鹿 ２／１３ ルーラーシップ アラドヴァル シンボリクリスエス 社台ファーム 社台ファーム
６６００万円 村田 能光
３５０ マネーペニーの２０１８ 牝
鹿 ２／２１ ドゥラメンテ マネーペニー Ｍｏｎａｒｃｈｏｓ （株）オリオンファーム （株）オリオンファーム
２０００万円 （株）キャピタル・システム