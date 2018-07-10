【セレクト当歳速報】父は当歳が２世代目のゴールドシップ「エルーセラの２０１８」は２１００万円

競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号３４１～３５０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

３４１ エルーセラの２０１８ 牝

芦 １／３１ ゴールドシップ エルーセラ Ｓｐｉｒｉｔ Ｏｎｅ 社台ファーム 社台ファーム

２１００万円 （株）Ｓｈａｄｏｗ

３４２ レイナカスターニャの２０１８ 牡

鹿 ３／２６ ハービンジャー レイナカスターニャ キングカメハメハ （有）秋田牧場 （有）秋田牧場

１０００万円 寺田 千代乃

３４３ ヴィリエルバクルの２０１８ 牡

鹿 ２／３ キズナ ヴィリエルバクル Ｓｅａ Ｔｈｅ Ｓｔａｒｓ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

２６００万円 長谷川 守正

３４４ デライトポイントの２０１８ 牡

栗 ４／１５ ハーツクライ デライトポイント トウカイテイオー （有）新冠橋本牧場 （有）新冠橋本牧場

４１００万円 了徳寺健二ホールディングス（株）

３４５ クイーンビー２の２０１８ 牝

黒鹿 ２／１８ スクリーンヒーロー クイーンビー２ Ｌｅ Ｈａｖｒｅ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

３１００万円 平田 修

３４６ ホームスイートホームの２０１８ 牡

黒鹿 ３／２８ キズナ ホームスイートホーム Ｓｅｅｋｉｎｇ ｔｈｅ Ｇｏｌｄ （有）千代田牧場 （有）千代田牧場

３２００万円 前田 葉子

３４７ 欠場

３４８ スノーパインの２０１８ 牡

芦 ２／２８ Ｆｒａｎｋｅｌ スノーパイン Ｄａｌａｋｈａｎｉ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

１億５００万円 野田 みづき

３４９ アラドヴァルの２０１８ 牡

鹿 ２／１３ ルーラーシップ アラドヴァル シンボリクリスエス 社台ファーム 社台ファーム

６６００万円 村田 能光

３５０ マネーペニーの２０１８ 牝

鹿 ２／２１ ドゥラメンテ マネーペニー Ｍｏｎａｒｃｈｏｓ （株）オリオンファーム （株）オリオンファーム

２０００万円 （株）キャピタル・システム