【セレクト当歳速報】『サトノ』がスクリーンヒーロー産駒の牝馬を３８００万円でゲット
競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号３６１～３７０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）
３６１ スネガエクスプレスの２０１８ 牝
黒鹿 ２／１５ ディープブリランテ スネガエクスプレス ウォーエンブレム （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム
２１００万円 野嶋 祥二
３６２ アトアニの２０１８ 牡
鹿 １／３１ ミッキーアイル アトアニ キングズベスト （株）ウエスタンファーム ノーザンファーム
３４００万円 野田 みづき
３６３ ナンヨークイーンの２０１８ 牡
鹿 １／２７ モーリス ナンヨークイーン トワイニング （有）高昭牧場 （有）高昭牧場
３３００万円 了徳寺健二ホールディングス（株）
３６４ シルヴァースカヤの２０１８ 牡
鹿 ３／３ ディープインパクト シルヴァースカヤ Ｓｉｌｖｅｒ Ｈａｗｋ ノーザンファーム ノーザンファーム
１億８０００万円 トニー倶楽部
３６５ ブライスキャニオンの２０１８ 牡
鹿 ４／１６ ハーツクライ ブライスキャニオン Ｇａｌｉｌｅｏ （有）千代田牧場 （有）千代田牧場
３５００万円 （株）ダノックス
３６６ リトミックダンスの２０１８ 牝
鹿 １／２９ スクリーンヒーロー リトミックダンス ダンスインザダーク 社台ファーム 社台ファーム
３８００万円 （株）サトミホースカンパニー
３６７ シャイナムスメの２０１８ 牡
鹿 ２／２ ルーラーシップ シャイナムスメ ブライアンズタイム （有）飛野牧場 （有）飛野牧場
主取り（１５００万円）
３６８ サウンタの２０１８ 牡
鹿 ４／２１ Ｇａｒｓｗｏｏｄ サウンタ Ｉｎｖｉｎｃｉｂｌｅ Ｓｐｉｒｉｔ （有）杵臼牧場 （有）杵臼牧場
主取り（１５００万円）
３６９ ウルトラブレンドの２０１８ 牝
鹿 １／２７ ハーツクライ ウルトラブレンド Ｒｉｃｈｌｙ Ｂｌｅｎｄｅｄ ノーザンファーム ノーザンファーム
３２００万円 山口 功一郎
３７０ イースターアイランドの２０１８ 牡
黒鹿 ３／２９ Ｕｎｃｌｅ Ｍｏ イースターアイランド Ｇｉａｎｔ’ｓ Ｃａｕｓｅｗａｙ （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場
２０００万円 菅原 広隆