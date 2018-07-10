【セレクト当歳速報】『サトノ』がスクリーンヒーロー産駒の牝馬を３８００万円でゲット

競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号３６１～３７０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

３６１ スネガエクスプレスの２０１８ 牝

黒鹿 ２／１５ ディープブリランテ スネガエクスプレス ウォーエンブレム （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

２１００万円 野嶋 祥二

３６２ アトアニの２０１８ 牡

鹿 １／３１ ミッキーアイル アトアニ キングズベスト （株）ウエスタンファーム ノーザンファーム

３４００万円 野田 みづき

３６３ ナンヨークイーンの２０１８ 牡

鹿 １／２７ モーリス ナンヨークイーン トワイニング （有）高昭牧場 （有）高昭牧場

３３００万円 了徳寺健二ホールディングス（株）

３６４ シルヴァースカヤの２０１８ 牡

鹿 ３／３ ディープインパクト シルヴァースカヤ Ｓｉｌｖｅｒ Ｈａｗｋ ノーザンファーム ノーザンファーム

１億８０００万円 トニー倶楽部

３６５ ブライスキャニオンの２０１８ 牡

鹿 ４／１６ ハーツクライ ブライスキャニオン Ｇａｌｉｌｅｏ （有）千代田牧場 （有）千代田牧場

３５００万円 （株）ダノックス

３６６ リトミックダンスの２０１８ 牝

鹿 １／２９ スクリーンヒーロー リトミックダンス ダンスインザダーク 社台ファーム 社台ファーム

３８００万円 （株）サトミホースカンパニー

３６７ シャイナムスメの２０１８ 牡

鹿 ２／２ ルーラーシップ シャイナムスメ ブライアンズタイム （有）飛野牧場 （有）飛野牧場

主取り（１５００万円）

３６８ サウンタの２０１８ 牡

鹿 ４／２１ Ｇａｒｓｗｏｏｄ サウンタ Ｉｎｖｉｎｃｉｂｌｅ Ｓｐｉｒｉｔ （有）杵臼牧場 （有）杵臼牧場

主取り（１５００万円）

３６９ ウルトラブレンドの２０１８ 牝

鹿 １／２７ ハーツクライ ウルトラブレンド Ｒｉｃｈｌｙ Ｂｌｅｎｄｅｄ ノーザンファーム ノーザンファーム

３２００万円 山口 功一郎

３７０ イースターアイランドの２０１８ 牡

黒鹿 ３／２９ Ｕｎｃｌｅ Ｍｏ イースターアイランド Ｇｉａｎｔ’ｓ Ｃａｕｓｅｗａｙ （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場

２０００万円 菅原 広隆