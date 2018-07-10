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【セレクト当歳速報】『サトノ』がスクリーンヒーロー産駒の牝馬を３８００万円でゲット

2018年7月10日12時54分  スポーツ報知

　競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号３６１～３７０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

３６１　スネガエクスプレスの２０１８　牝

　黒鹿　２／１５　ディープブリランテ　スネガエクスプレス　ウォーエンブレム　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

２１００万円　野嶋　祥二

３６２　アトアニの２０１８　牡

　鹿　１／３１　ミッキーアイル　アトアニ　キングズベスト　（株）ウエスタンファーム　ノーザンファーム　

３４００万円　野田　みづき

３６３　ナンヨークイーンの２０１８　牡

　鹿　１／２７　モーリス　ナンヨークイーン　トワイニング　（有）高昭牧場　（有）高昭牧場　

３３００万円　了徳寺健二ホールディングス（株）

３６４　シルヴァースカヤの２０１８　牡

　鹿　３／３　ディープインパクト　シルヴァースカヤ　Ｓｉｌｖｅｒ　Ｈａｗｋ　ノーザンファーム　ノーザンファーム　

１億８０００万円　トニー倶楽部

３６５　ブライスキャニオンの２０１８　牡

　鹿　４／１６　ハーツクライ　ブライスキャニオン　Ｇａｌｉｌｅｏ　（有）千代田牧場　（有）千代田牧場　

３５００万円　（株）ダノックス

３６６　リトミックダンスの２０１８　牝

　鹿　１／２９　スクリーンヒーロー　リトミックダンス　ダンスインザダーク　社台ファーム　社台ファーム　

３８００万円　（株）サトミホースカンパニー

３６７　シャイナムスメの２０１８　牡

　鹿　２／２　ルーラーシップ　シャイナムスメ　ブライアンズタイム　（有）飛野牧場　（有）飛野牧場　

主取り（１５００万円）

３６８　　サウンタの２０１８　牡

　鹿　４／２１　Ｇａｒｓｗｏｏｄ　サウンタ　Ｉｎｖｉｎｃｉｂｌｅ　Ｓｐｉｒｉｔ　（有）杵臼牧場　（有）杵臼牧場　

主取り（１５００万円）

３６９　ウルトラブレンドの２０１８　牝

　鹿　１／２７　ハーツクライ　ウルトラブレンド　Ｒｉｃｈｌｙ　Ｂｌｅｎｄｅｄ　ノーザンファーム　ノーザンファーム　

３２００万円　山口　功一郎

３７０　イースターアイランドの２０１８　牡

　黒鹿　３／２９　Ｕｎｃｌｅ　Ｍｏ　イースターアイランド　Ｇｉａｎｔ’ｓ　Ｃａｕｓｅｗａｙ　（有）日高大洋牧場　（有）日高大洋牧場　

２０００万円　菅原　広隆

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