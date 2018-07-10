【セレクト当歳速報】ステイフーリッシュの半弟、オルフェ産駒は金子真人氏が６４００万円で落札

競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号３５１～３６０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

３５１ セルキスの２０１８ 牝

栗 ３／７ ジャスタウェイ セルキス Ｍｏｎｓｕｎ ノーザンファーム ノーザンファーム

３０００万円 近藤 利一

３５２ スコルピオンキッスの２０１８ 牡

栗 ３／１８ エピファネイア スコルピオンキッス フレンチデピュティ （有）カミイスタット （有）カミイスタット

１０００万円 槙 和美

３５３ ラインダールの２０１８ 牡

栗 １／２９ アジアエクスプレス ラインダール クロフネ ノーザンファーム ノーザンファーム

２２００万円 浦邊 輝實

３５４ ショートハンドの２０１８ 牡

鹿 ４／１５ ヴィクトワールピサ ショートハンド ディクタット 大典牧場（有） 大典牧場（有）

主取り（１０００万円）

３５５ ショウナンアクトの２０１８ 牡

栗 ２／１７ モーリス ショウナンアクト フレンチデピュティ （有）桑田牧場 （有）桑田牧場

３０００万円 鈴木 康弘

３５６ アゲヒバリの２０１８ 牡

鹿 ３／２１ ロードカナロア アゲヒバリ クロフネ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

１億１０００万円 金子真人ホールディングス（株）

３５７ メリッサの２０１８ 牝

鹿 ２／１０ ディープインパクト メリッサ ホワイトマズル 岡田スタッド 岡田スタッド

８２００万円 井山 登

３５８ カウアイレーンの２０１８ 牡

鹿 ３／５ オルフェーヴル カウアイレーン キングカメハメハ 社台ファーム 社台ファーム

６４００万円 金子真人ホールディングス（株）

３５９ ベアフットレディの２０１８ 牡

鹿 ２／７ ダイワメジャー ベアフットレディ Ｆｏｏｔｓｔｅｐｓｉｎｔｈｅｓａｎｄ （株）タイヘイ牧場 （株）タイヘイ牧場

３０００万円 寺田 千代乃

３６０ スターズインハーアイズの２０１８ 牡

鹿 ３／２８ ドゥラメンテ スターズインハーアイズ Ｗｏｏｄｍａｎ （有）矢野牧場 （有）矢野牧場

２６００万円 寺田 寿男