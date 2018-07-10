【セレクト当歳速報】ステイフーリッシュの半弟、オルフェ産駒は金子真人氏が６４００万円で落札
競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号３５１～３６０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）
３５１ セルキスの２０１８ 牝
栗 ３／７ ジャスタウェイ セルキス Ｍｏｎｓｕｎ ノーザンファーム ノーザンファーム
３０００万円 近藤 利一
３５２ スコルピオンキッスの２０１８ 牡
栗 ３／１８ エピファネイア スコルピオンキッス フレンチデピュティ （有）カミイスタット （有）カミイスタット
１０００万円 槙 和美
３５３ ラインダールの２０１８ 牡
栗 １／２９ アジアエクスプレス ラインダール クロフネ ノーザンファーム ノーザンファーム
２２００万円 浦邊 輝實
３５４ ショートハンドの２０１８ 牡
鹿 ４／１５ ヴィクトワールピサ ショートハンド ディクタット 大典牧場（有） 大典牧場（有）
主取り（１０００万円）
３５５ ショウナンアクトの２０１８ 牡
栗 ２／１７ モーリス ショウナンアクト フレンチデピュティ （有）桑田牧場 （有）桑田牧場
３０００万円 鈴木 康弘
３５６ アゲヒバリの２０１８ 牡
鹿 ３／２１ ロードカナロア アゲヒバリ クロフネ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム
１億１０００万円 金子真人ホールディングス（株）
３５７ メリッサの２０１８ 牝
鹿 ２／１０ ディープインパクト メリッサ ホワイトマズル 岡田スタッド 岡田スタッド
８２００万円 井山 登
３５８ カウアイレーンの２０１８ 牡
鹿 ３／５ オルフェーヴル カウアイレーン キングカメハメハ 社台ファーム 社台ファーム
６４００万円 金子真人ホールディングス（株）
３５９ ベアフットレディの２０１８ 牡
鹿 ２／７ ダイワメジャー ベアフットレディ Ｆｏｏｔｓｔｅｐｓｉｎｔｈｅｓａｎｄ （株）タイヘイ牧場 （株）タイヘイ牧場
３０００万円 寺田 千代乃
３６０ スターズインハーアイズの２０１８ 牡
鹿 ３／２８ ドゥラメンテ スターズインハーアイズ Ｗｏｏｄｍａｎ （有）矢野牧場 （有）矢野牧場
２６００万円 寺田 寿男