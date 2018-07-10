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【セレクト当歳速報】ステイフーリッシュの半弟、オルフェ産駒は金子真人氏が６４００万円で落札

2018年7月10日12時54分  スポーツ報知

　競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号３５１～３６０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

３５１　セルキスの２０１８　牝

　栗　３／７　ジャスタウェイ　セルキス　Ｍｏｎｓｕｎ　ノーザンファーム　ノーザンファーム　

３０００万円　近藤　利一

３５２　スコルピオンキッスの２０１８　牡

　栗　３／１８　エピファネイア　スコルピオンキッス　フレンチデピュティ　（有）カミイスタット　（有）カミイスタット　

１０００万円　槙　和美

３５３　ラインダールの２０１８　牡

　栗　１／２９　アジアエクスプレス　ラインダール　クロフネ　ノーザンファーム　ノーザンファーム　

２２００万円　浦邊　輝實

３５４　ショートハンドの２０１８　牡

　鹿　４／１５　ヴィクトワールピサ　ショートハンド　ディクタット　大典牧場（有）　大典牧場（有）

主取り（１０００万円）

３５５　ショウナンアクトの２０１８　牡

　栗　２／１７　モーリス　ショウナンアクト　フレンチデピュティ　（有）桑田牧場　（有）桑田牧場　

３０００万円　鈴木　康弘

３５６　アゲヒバリの２０１８　牡

　鹿　３／２１　ロードカナロア　アゲヒバリ　クロフネ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム

１億１０００万円　金子真人ホールディングス（株）

３５７　メリッサの２０１８　牝

　鹿　２／１０　ディープインパクト　メリッサ　ホワイトマズル　岡田スタッド　岡田スタッド　

８２００万円　井山　登

３５８　カウアイレーンの２０１８　牡

　鹿　３／５　オルフェーヴル　カウアイレーン　キングカメハメハ　社台ファーム　社台ファーム　

６４００万円　金子真人ホールディングス（株）

３５９　ベアフットレディの２０１８　牡

　鹿　２／７　ダイワメジャー　ベアフットレディ　Ｆｏｏｔｓｔｅｐｓｉｎｔｈｅｓａｎｄ　（株）タイヘイ牧場　（株）タイヘイ牧場　

３０００万円　寺田　千代乃

３６０　スターズインハーアイズの２０１８　牡

　鹿　３／２８　ドゥラメンテ　スターズインハーアイズ　Ｗｏｏｄｍａｎ　（有）矢野牧場　（有）矢野牧場　

２６００万円　寺田　寿男

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