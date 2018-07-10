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【セレクト当歳速報】重賞で好走したアースライズの半弟、スクリーンヒーローの牡馬は４１００万円！落合幸弘氏が落札

2018年7月10日13時27分  スポーツ報知

　競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号３７１～３８０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

３７１　ハヤブサエミネンスの２０１８　牡

　鹿　３／２３　ベルシャザール　ハヤブサエミネンス　Ｍｅｄａｇｌｉａ　ｄ’Ｏｒｏ　（有）グランド牧場　（有）グランド牧場プリモファーム　

１２００万円　（株）サトミホースカンパニー

３７２　ライジングクロスの２０１８　牡

　黒鹿　３／２　スクリーンヒーロー　ライジングクロス　Ｃａｐｅ　Ｃｒｏｓｓ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

４１００万円　落合　幸弘

３７３　ドナパフュームの２０１８　牝

　鹿　３／２１　ディープインパクト　ドナパフューム　Ｂｅｒｔｏｌｉｎｉ　（有）山口ステーブル　（有）山口ステーブル　

主取り（７０００万円）

３７４　チリエージェの２０１８　牡

　栗　３／２９　オルフェーヴル　チリエージェ　サクラバクシンオー　（株）白井牧場　（株）白井牧場　

２６００万円　浅沼　廣幸

３７５　レーゲンボーゲンの２０１８　牡

　鹿　２／２６　ブラックタイド　レーゲンボーゲン　フレンチデピュティ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

８６００万円　阿部　雅英

３７６　　　欠場　　　　　　　　　　　　　　　　　

３７７　アルコセニョーラの２０１８　牡

　青鹿　３／３０　モーリス　アルコセニョーラ　ステイゴールド　（有）畠山牧場　（有）畠山牧場　

２１００万円　寺田　寿男

３７８　ジプシーマイラブの２０１８　牡

　栗　３／１１　ドゥラメンテ　ジプシーマイラブ　Ｍａｎｄｕｒｏ　（有）長浜牧場　（有）長浜牧場　

２６００万円　（株）ユニオンオーナーズクラブ

３７９　シラユキの２０１８　牝

　鹿　２／２７　エピファネイア　シラユキ　クロフネ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

２９００万円　（株）泉新キャピタル

３８０　ルンバブギーの２０１８　牡

　鹿　４／１５　アドマイヤムーン　ルンバブギー　Ｒａｉｎｂｏｗ　Ｑｕｅｓｔ　藤本ファーム　藤本ファーム　

２３００万円　了徳寺健二ホールディングス（株）

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