【セレクト当歳速報】重賞で好走したアースライズの半弟、スクリーンヒーローの牡馬は４１００万円！落合幸弘氏が落札
競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号３７１～３８０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）
３７１ ハヤブサエミネンスの２０１８ 牡
鹿 ３／２３ ベルシャザール ハヤブサエミネンス Ｍｅｄａｇｌｉａ ｄ’Ｏｒｏ （有）グランド牧場 （有）グランド牧場プリモファーム
１２００万円 （株）サトミホースカンパニー
３７２ ライジングクロスの２０１８ 牡
黒鹿 ３／２ スクリーンヒーロー ライジングクロス Ｃａｐｅ Ｃｒｏｓｓ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム
４１００万円 落合 幸弘
３７３ ドナパフュームの２０１８ 牝
鹿 ３／２１ ディープインパクト ドナパフューム Ｂｅｒｔｏｌｉｎｉ （有）山口ステーブル （有）山口ステーブル
主取り（７０００万円）
３７４ チリエージェの２０１８ 牡
栗 ３／２９ オルフェーヴル チリエージェ サクラバクシンオー （株）白井牧場 （株）白井牧場
２６００万円 浅沼 廣幸
３７５ レーゲンボーゲンの２０１８ 牡
鹿 ２／２６ ブラックタイド レーゲンボーゲン フレンチデピュティ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム
８６００万円 阿部 雅英
３７６ 欠場
３７７ アルコセニョーラの２０１８ 牡
青鹿 ３／３０ モーリス アルコセニョーラ ステイゴールド （有）畠山牧場 （有）畠山牧場
２１００万円 寺田 寿男
３７８ ジプシーマイラブの２０１８ 牡
栗 ３／１１ ドゥラメンテ ジプシーマイラブ Ｍａｎｄｕｒｏ （有）長浜牧場 （有）長浜牧場
２６００万円 （株）ユニオンオーナーズクラブ
３７９ シラユキの２０１８ 牝
鹿 ２／２７ エピファネイア シラユキ クロフネ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム
２９００万円 （株）泉新キャピタル
３８０ ルンバブギーの２０１８ 牡
鹿 ４／１５ アドマイヤムーン ルンバブギー Ｒａｉｎｂｏｗ Ｑｕｅｓｔ 藤本ファーム 藤本ファーム
２３００万円 了徳寺健二ホールディングス（株）