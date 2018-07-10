【セレクト当歳速報】重賞で好走したアースライズの半弟、スクリーンヒーローの牡馬は４１００万円！落合幸弘氏が落札

競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号３７１～３８０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

３７１ ハヤブサエミネンスの２０１８ 牡

鹿 ３／２３ ベルシャザール ハヤブサエミネンス Ｍｅｄａｇｌｉａ ｄ’Ｏｒｏ （有）グランド牧場 （有）グランド牧場プリモファーム

１２００万円 （株）サトミホースカンパニー

３７２ ライジングクロスの２０１８ 牡

黒鹿 ３／２ スクリーンヒーロー ライジングクロス Ｃａｐｅ Ｃｒｏｓｓ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

４１００万円 落合 幸弘

３７３ ドナパフュームの２０１８ 牝

鹿 ３／２１ ディープインパクト ドナパフューム Ｂｅｒｔｏｌｉｎｉ （有）山口ステーブル （有）山口ステーブル

主取り（７０００万円）

３７４ チリエージェの２０１８ 牡

栗 ３／２９ オルフェーヴル チリエージェ サクラバクシンオー （株）白井牧場 （株）白井牧場

２６００万円 浅沼 廣幸

３７５ レーゲンボーゲンの２０１８ 牡

鹿 ２／２６ ブラックタイド レーゲンボーゲン フレンチデピュティ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

８６００万円 阿部 雅英

３７６ 欠場

３７７ アルコセニョーラの２０１８ 牡

青鹿 ３／３０ モーリス アルコセニョーラ ステイゴールド （有）畠山牧場 （有）畠山牧場

２１００万円 寺田 寿男

３７８ ジプシーマイラブの２０１８ 牡

栗 ３／１１ ドゥラメンテ ジプシーマイラブ Ｍａｎｄｕｒｏ （有）長浜牧場 （有）長浜牧場

２６００万円 （株）ユニオンオーナーズクラブ

３７９ シラユキの２０１８ 牝

鹿 ２／２７ エピファネイア シラユキ クロフネ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

２９００万円 （株）泉新キャピタル

３８０ ルンバブギーの２０１８ 牡

鹿 ４／１５ アドマイヤムーン ルンバブギー Ｒａｉｎｂｏｗ Ｑｕｅｓｔ 藤本ファーム 藤本ファーム

２３００万円 了徳寺健二ホールディングス（株）