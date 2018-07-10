【セレクト当歳速報】伯父は２歳王者ゴスホークケン バゴ産駒に６０００万円

競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号３９１～４００までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

３９１ サウンドオブハートの２０１８ 牡

鹿 ３／１１ ロードカナロア サウンドオブハート アグネスタキオン （株）タイヘイ牧場 （株）タイヘイ牧場

４４００万円 新谷 幸義

３９２ シーリーコートの２０１８ 牡

黒鹿 １／２６ ディープインパクト シーリーコート Ｄｉｓｔｏｒｔｅｄ Ｈｕｍｏｒ 追分ファーム 追分ファーム

５２００万円 （株）ジャパンヘルスサミット

３９３ カウントオンミーの２０１８ 牝

青鹿 ３／１９ リオンディーズ カウントオンミー バブルガムフェロー （有）村上欽哉牧場 （有）村上欽哉牧場

１６００万円 中西 宏彰

３９４ オーマイベイビーの２０１８ 牡

黒鹿 ２／１９ バゴ オーマイベイビー ディープインパクト （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

６０００万円 大野 嗣剛

３９５ アグネスラックの２０１８ 牡

栗 ４／２４ ダイワメジャー アグネスラック クロフネ （有）高昭牧場 （有）高昭牧場

主取り（１４００万円）

３９６ キャンディネバダの２０１８ 牡

黒鹿 ３／１ ディープインパクト キャンディネバダ Ｐｕｒｅ Ｐｒｉｚｅ 社台ファーム 社台ファーム

８５００万円 （株）ダノックス

３９７ アイムユアーズの２０１８ 牡

栗 １／３０ ドゥラメンテ アイムユアーズ ファルブラヴ ノーザンファーム ノーザンファーム

１億８０００万円 （株）ＮＩＣＫＳ

３９８ 欠場

３９９ マーモリーの２０１８ 牡

鹿 １／２４ ドゥラメンテ マーモリー Ｔｉｇｅｒ Ｈｉｌｌ （株）クラウン （株）クラウン・クラウン日高牧場

主取り（１５００万円）

４００ リアアントニアの２０１８ 牡

黒鹿 ２／９ ディープインパクト リアアントニア Ｒｏｃｋｐｏｒｔ Ｈａｒｂｏｒ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

２億９０００万円 （株）サトミホースカンパニー