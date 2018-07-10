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【セレクト当歳速報】伯父は２歳王者ゴスホークケン　バゴ産駒に６０００万円　

2018年7月10日13時51分  スポーツ報知

　競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号３９１～４００までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

３９１　サウンドオブハートの２０１８　牡

　鹿　３／１１　ロードカナロア　サウンドオブハート　アグネスタキオン　（株）タイヘイ牧場　（株）タイヘイ牧場　

４４００万円　新谷　幸義

３９２　シーリーコートの２０１８　牡

　黒鹿　１／２６　ディープインパクト　シーリーコート　Ｄｉｓｔｏｒｔｅｄ　Ｈｕｍｏｒ　追分ファーム　追分ファーム　

５２００万円　（株）ジャパンヘルスサミット

３９３　カウントオンミーの２０１８　牝

　青鹿　３／１９　リオンディーズ　カウントオンミー　バブルガムフェロー　（有）村上欽哉牧場　（有）村上欽哉牧場　

１６００万円　中西　宏彰

３９４　オーマイベイビーの２０１８　牡

　黒鹿　２／１９　バゴ　オーマイベイビー　ディープインパクト　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

６０００万円　大野　嗣剛

３９５　アグネスラックの２０１８　牡

　栗　４／２４　ダイワメジャー　アグネスラック　クロフネ　（有）高昭牧場　（有）高昭牧場　

主取り（１４００万円）

３９６　キャンディネバダの２０１８　牡

　黒鹿　３／１　ディープインパクト　キャンディネバダ　Ｐｕｒｅ　Ｐｒｉｚｅ　社台ファーム　社台ファーム　

８５００万円　（株）ダノックス

３９７　アイムユアーズの２０１８　牡

　栗　１／３０　ドゥラメンテ　アイムユアーズ　ファルブラヴ　ノーザンファーム　ノーザンファーム　

１億８０００万円　（株）ＮＩＣＫＳ

３９８　欠場

３９９　マーモリーの２０１８　牡

　鹿　１／２４　ドゥラメンテ　マーモリー　Ｔｉｇｅｒ　Ｈｉｌｌ　（株）クラウン　（株）クラウン・クラウン日高牧場　

主取り（１５００万円）　

４００　リアアントニアの２０１８　牡

　黒鹿　２／９　ディープインパクト　リアアントニア　Ｒｏｃｋｐｏｒｔ　Ｈａｒｂｏｒ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

２億９０００万円　（株）サトミホースカンパニー

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