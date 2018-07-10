【セレクト当歳速報】伯父は２歳王者ゴスホークケン バゴ産駒に６０００万円
競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号３９１～４００までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）
３９１ サウンドオブハートの２０１８ 牡
鹿 ３／１１ ロードカナロア サウンドオブハート アグネスタキオン （株）タイヘイ牧場 （株）タイヘイ牧場
４４００万円 新谷 幸義
３９２ シーリーコートの２０１８ 牡
黒鹿 １／２６ ディープインパクト シーリーコート Ｄｉｓｔｏｒｔｅｄ Ｈｕｍｏｒ 追分ファーム 追分ファーム
５２００万円 （株）ジャパンヘルスサミット
３９３ カウントオンミーの２０１８ 牝
青鹿 ３／１９ リオンディーズ カウントオンミー バブルガムフェロー （有）村上欽哉牧場 （有）村上欽哉牧場
１６００万円 中西 宏彰
３９４ オーマイベイビーの２０１８ 牡
黒鹿 ２／１９ バゴ オーマイベイビー ディープインパクト （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム
６０００万円 大野 嗣剛
３９５ アグネスラックの２０１８ 牡
栗 ４／２４ ダイワメジャー アグネスラック クロフネ （有）高昭牧場 （有）高昭牧場
主取り（１４００万円）
３９６ キャンディネバダの２０１８ 牡
黒鹿 ３／１ ディープインパクト キャンディネバダ Ｐｕｒｅ Ｐｒｉｚｅ 社台ファーム 社台ファーム
８５００万円 （株）ダノックス
３９７ アイムユアーズの２０１８ 牡
栗 １／３０ ドゥラメンテ アイムユアーズ ファルブラヴ ノーザンファーム ノーザンファーム
１億８０００万円 （株）ＮＩＣＫＳ
３９８ 欠場
３９９ マーモリーの２０１８ 牡
鹿 １／２４ ドゥラメンテ マーモリー Ｔｉｇｅｒ Ｈｉｌｌ （株）クラウン （株）クラウン・クラウン日高牧場
主取り（１５００万円）
４００ リアアントニアの２０１８ 牡
黒鹿 ２／９ ディープインパクト リアアントニア Ｒｏｃｋｐｏｒｔ Ｈａｒｂｏｒ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム
２億９０００万円 （株）サトミホースカンパニー