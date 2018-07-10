【セレクト当歳速報】ホエールキャプチャの３番子のキンカメ産駒は６０００万円
競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号４０１～４１０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）
４０１ シュガーハートの２０１８ 牡
鹿 ４／２０ ブラックタイド シュガーハート サクラバクシンオー （有）ヤナガワ牧場 （有）ヤナガワ牧場
１億２５００万円 （同）ＤＭＭ．ｃｏｍ
４０２ ケイティローレルの２０１８ 牝
黒鹿 ４／１８ パイロ ケイティローレル サクラローレル （有）へいはた牧場 （有）岡野牧場
２３００万円 （株）杉山忠国
４０３ パシオンルージュの２０１８ 牝
鹿 ３／１１ キズナ パシオンルージュ ボストンハーバー （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム
３３００万円 六井 元一
４０４ ホエールキャプチャの２０１８ 牡
芦 ４／３ キングカメハメハ ホエールキャプチャ クロフネ （有）千代田牧場 （有）千代田牧場
６０００万円 （株）ジャパンヘルスサミット
４０５ ツインエンジェルズの２０１８ 牡
栗 １／２８ モーリス ツインエンジェルズ ハーツクライ 社台ファーム 社台ファーム
７０００万円 （株）サトミホースカンパニー
４０６ パープルの２０１８ 牝
鹿 ３／２９ ディープインパクト パープル Ｇａｌｉｌｅｏ （有）飛野牧場 （有）飛野牧場
３０００万円 （株）吉澤ステーブル
４０７ レインボークォーツの２０１８ 牡
栗 ２／１０ ダイワメジャー レインボークォーツ Ｍｒ．Ｇｒｅｅｌｅｙ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム
２９００万円 清家 聖仁
４０８ ポワティエの２０１８ 牡
青鹿 ３／１９ ドゥラメンテ ポワティエ Ｌｅ Ｈａｖｒｅ （有）畠山牧場 （有）畠山牧場
２１００万円 北側 雅勝
４０９ クァンタムミスの２０１８ 牝
鹿 ３／１０ ロードカナロア クァンタムミス Ｓｍｏｋｅ Ｇｌａｃｋｅｎ 田端牧場 田端牧場
１５００万円 ＤＡＹインベストメント（株）
４１０ オールザウェイベイビーの２０１８ 牡
黒鹿 ３／１ ハーツクライ オールザウェイベイビー Ｇｒａｎｄ Ｓｌａｍ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム
８２００万円 （株）ＫＴレーシング