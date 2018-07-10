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【セレクト当歳速報】ホエールキャプチャの３番子のキンカメ産駒は６０００万円

2018年7月10日14時37分  スポーツ報知

　競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号４０１～４１０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

　４０１　シュガーハートの２０１８　牡

　鹿　４／２０　ブラックタイド　シュガーハート　サクラバクシンオー　（有）ヤナガワ牧場　（有）ヤナガワ牧場　

　１億２５００万円　（同）ＤＭＭ．ｃｏｍ

　４０２　ケイティローレルの２０１８　牝

　黒鹿　４／１８　パイロ　ケイティローレル　サクラローレル　（有）へいはた牧場　（有）岡野牧場　

　２３００万円　（株）杉山忠国

　４０３　パシオンルージュの２０１８　牝

　鹿　３／１１　キズナ　パシオンルージュ　ボストンハーバー　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

　３３００万円　六井　元一

　４０４　ホエールキャプチャの２０１８　牡

　芦　４／３　キングカメハメハ　ホエールキャプチャ　クロフネ　（有）千代田牧場　（有）千代田牧場　

　６０００万円　（株）ジャパンヘルスサミット

　４０５　ツインエンジェルズの２０１８　牡

　栗　１／２８　モーリス　ツインエンジェルズ　ハーツクライ　社台ファーム　社台ファーム　

　７０００万円　（株）サトミホースカンパニー

　４０６　パープルの２０１８　牝

　鹿　３／２９　ディープインパクト　パープル　Ｇａｌｉｌｅｏ　（有）飛野牧場　（有）飛野牧場　

　３０００万円　（株）吉澤ステーブル

　４０７　レインボークォーツの２０１８　牡

　栗　２／１０　ダイワメジャー　レインボークォーツ　Ｍｒ．Ｇｒｅｅｌｅｙ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

　２９００万円　清家　聖仁

　４０８　ポワティエの２０１８　牡

　青鹿　３／１９　ドゥラメンテ　ポワティエ　Ｌｅ　Ｈａｖｒｅ　（有）畠山牧場　（有）畠山牧場　

　２１００万円　北側　雅勝

　４０９　クァンタムミスの２０１８　牝

　鹿　３／１０　ロードカナロア　クァンタムミス　Ｓｍｏｋｅ　Ｇｌａｃｋｅｎ　田端牧場　田端牧場　

　１５００万円　ＤＡＹインベストメント（株）

　４１０　オールザウェイベイビーの２０１８　牡

　黒鹿　３／１　ハーツクライ　オールザウェイベイビー　Ｇｒａｎｄ　Ｓｌａｍ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

　８２００万円　（株）ＫＴレーシング

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