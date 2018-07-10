【セレクト当歳速報】ホエールキャプチャの３番子のキンカメ産駒は６０００万円

競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号４０１～４１０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

４０１ シュガーハートの２０１８ 牡

鹿 ４／２０ ブラックタイド シュガーハート サクラバクシンオー （有）ヤナガワ牧場 （有）ヤナガワ牧場

１億２５００万円 （同）ＤＭＭ．ｃｏｍ

４０２ ケイティローレルの２０１８ 牝

黒鹿 ４／１８ パイロ ケイティローレル サクラローレル （有）へいはた牧場 （有）岡野牧場

２３００万円 （株）杉山忠国

４０３ パシオンルージュの２０１８ 牝

鹿 ３／１１ キズナ パシオンルージュ ボストンハーバー （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

３３００万円 六井 元一

４０４ ホエールキャプチャの２０１８ 牡

芦 ４／３ キングカメハメハ ホエールキャプチャ クロフネ （有）千代田牧場 （有）千代田牧場

６０００万円 （株）ジャパンヘルスサミット

４０５ ツインエンジェルズの２０１８ 牡

栗 １／２８ モーリス ツインエンジェルズ ハーツクライ 社台ファーム 社台ファーム

７０００万円 （株）サトミホースカンパニー

４０６ パープルの２０１８ 牝

鹿 ３／２９ ディープインパクト パープル Ｇａｌｉｌｅｏ （有）飛野牧場 （有）飛野牧場

３０００万円 （株）吉澤ステーブル

４０７ レインボークォーツの２０１８ 牡

栗 ２／１０ ダイワメジャー レインボークォーツ Ｍｒ．Ｇｒｅｅｌｅｙ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

２９００万円 清家 聖仁

４０８ ポワティエの２０１８ 牡

青鹿 ３／１９ ドゥラメンテ ポワティエ Ｌｅ Ｈａｖｒｅ （有）畠山牧場 （有）畠山牧場

２１００万円 北側 雅勝

４０９ クァンタムミスの２０１８ 牝

鹿 ３／１０ ロードカナロア クァンタムミス Ｓｍｏｋｅ Ｇｌａｃｋｅｎ 田端牧場 田端牧場

１５００万円 ＤＡＹインベストメント（株）

４１０ オールザウェイベイビーの２０１８ 牡

黒鹿 ３／１ ハーツクライ オールザウェイベイビー Ｇｒａｎｄ Ｓｌａｍ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

８２００万円 （株）ＫＴレーシング