【セレクト当歳速報】「サトノ」が６頭目ゲット 母はアルゼンチン３歳女王のディープ牝馬に１億円
競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号４２１～４３０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）
４２１ ヒーラブズミーの２０１８ 牡
鹿 ２／１４ ドゥラメンテ ヒーラブズミー ディープインパクト （株）山際牧場 （株）山際牧場
１２００万円 池谷 誠一
４２２ フリーティングスピリットの２０１８ 牡
鹿 ３／７ モーリス フリーティングスピリット Ｉｎｖｉｎｃｉｂｌｅ Ｓｐｉｒｉｔ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム
７２００万円 （株）Ｇリビエール・レーシング
４２３ ウエスタンダンサーの２０１８ 牡
鹿 ４／２５ ブラックタイド ウエスタンダンサー デヒア （株）ウエスタンファーム （株）ウエスタンファーム
２０００万円 （株）ダノックス
４２４ オルトリンデの２０１８ 牡
黒鹿 ２／１８ ロードカナロア オルトリンデ ダンスインザダーク 社台ファーム 社台ファーム
５２００万円 寺田 寿男
４２５ カウニスクッカの２０１８ 牝
青鹿 ３／２０ モーリス カウニスクッカ マンハッタンカフェ （株）オリオンファーム （株）オリオンファーム
１２００万円 村上 卓史
４２６ バラダセールの２０１８ 牝
鹿 ２／２６ ディープインパクト バラダセール Ｎｏｔ ｆｏｒ Ｓａｌｅ ノーザンファーム ノーザンファーム
１億円 （株）サトミホースカンパニー
４２７ レーヴドフィユの２０１８ 牡
青 ３／２６ ハーツクライ レーヴドフィユ Ｓｔｏｒｍ Ｃａｔ （有）千代田牧場 （有）千代田牧場
２８００万円 橋元 勇氣
４２８ エクシードリミッツの２０１８ 牝
鹿 ２／２６ ドゥラメンテ エクシードリミッツ Ｅｘｃｅｅｄ ａｎｄ Ｅｘｃｅｌ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム
５４００万円 野田 みづき
４２９ カネトシキフジンの２０１８ 牡
鹿 ２／１４ ヘニーヒューズ カネトシキフジン キングカメハメハ （有）高昭牧場 （有）高昭牧場
主取り（１３００万円）
４３０ プレシャスジェムズの２０１８ 牝
鹿 ２／１５ ルーラーシップ プレシャスジェムズ シンボリクリスエス （有）グランド牧場 （有）グランド牧場プリモファーム
主取り（１５００万円）