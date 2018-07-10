【セレクト当歳速報】「サトノ」が６頭目ゲット 母はアルゼンチン３歳女王のディープ牝馬に１億円

競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号４２１～４３０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

４２１ ヒーラブズミーの２０１８ 牡

鹿 ２／１４ ドゥラメンテ ヒーラブズミー ディープインパクト （株）山際牧場 （株）山際牧場

１２００万円 池谷 誠一

４２２ フリーティングスピリットの２０１８ 牡

鹿 ３／７ モーリス フリーティングスピリット Ｉｎｖｉｎｃｉｂｌｅ Ｓｐｉｒｉｔ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

７２００万円 （株）Ｇリビエール・レーシング

４２３ ウエスタンダンサーの２０１８ 牡

鹿 ４／２５ ブラックタイド ウエスタンダンサー デヒア （株）ウエスタンファーム （株）ウエスタンファーム

２０００万円 （株）ダノックス

４２４ オルトリンデの２０１８ 牡

黒鹿 ２／１８ ロードカナロア オルトリンデ ダンスインザダーク 社台ファーム 社台ファーム

５２００万円 寺田 寿男

４２５ カウニスクッカの２０１８ 牝

青鹿 ３／２０ モーリス カウニスクッカ マンハッタンカフェ （株）オリオンファーム （株）オリオンファーム

１２００万円 村上 卓史

４２６ バラダセールの２０１８ 牝

鹿 ２／２６ ディープインパクト バラダセール Ｎｏｔ ｆｏｒ Ｓａｌｅ ノーザンファーム ノーザンファーム

１億円 （株）サトミホースカンパニー

４２７ レーヴドフィユの２０１８ 牡

青 ３／２６ ハーツクライ レーヴドフィユ Ｓｔｏｒｍ Ｃａｔ （有）千代田牧場 （有）千代田牧場

２８００万円 橋元 勇氣

４２８ エクシードリミッツの２０１８ 牝

鹿 ２／２６ ドゥラメンテ エクシードリミッツ Ｅｘｃｅｅｄ ａｎｄ Ｅｘｃｅｌ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

５４００万円 野田 みづき

４２９ カネトシキフジンの２０１８ 牡

鹿 ２／１４ ヘニーヒューズ カネトシキフジン キングカメハメハ （有）高昭牧場 （有）高昭牧場

主取り（１３００万円）

４３０ プレシャスジェムズの２０１８ 牝

鹿 ２／１５ ルーラーシップ プレシャスジェムズ シンボリクリスエス （有）グランド牧場 （有）グランド牧場プリモファーム

主取り（１５００万円）