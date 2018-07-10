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【セレクト当歳速報】「サトノ」が６頭目ゲット　母はアルゼンチン３歳女王のディープ牝馬に１億円

2018年7月10日15時8分  スポーツ報知

　競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号４２１～４３０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

　４２１　ヒーラブズミーの２０１８　牡

　鹿　２／１４　ドゥラメンテ　ヒーラブズミー　ディープインパクト　（株）山際牧場　（株）山際牧場　

　１２００万円　池谷　誠一

　４２２　フリーティングスピリットの２０１８　牡

　鹿　３／７　モーリス　フリーティングスピリット　Ｉｎｖｉｎｃｉｂｌｅ　Ｓｐｉｒｉｔ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

　７２００万円　（株）Ｇリビエール・レーシング

　４２３　ウエスタンダンサーの２０１８　牡

　鹿　４／２５　ブラックタイド　ウエスタンダンサー　デヒア　（株）ウエスタンファーム　（株）ウエスタンファーム　

　２０００万円　（株）ダノックス

　４２４　オルトリンデの２０１８　牡

　黒鹿　２／１８　ロードカナロア　オルトリンデ　ダンスインザダーク　社台ファーム　社台ファーム　

　５２００万円　寺田　寿男

　４２５　カウニスクッカの２０１８　牝

　青鹿　３／２０　モーリス　カウニスクッカ　マンハッタンカフェ　（株）オリオンファーム　（株）オリオンファーム　

　１２００万円　村上　卓史

　４２６　バラダセールの２０１８　牝

　鹿　２／２６　ディープインパクト　バラダセール　Ｎｏｔ　ｆｏｒ　Ｓａｌｅ　ノーザンファーム　ノーザンファーム　

　１億円　（株）サトミホースカンパニー

　４２７　レーヴドフィユの２０１８　牡

　青　３／２６　ハーツクライ　レーヴドフィユ　Ｓｔｏｒｍ　Ｃａｔ　（有）千代田牧場　（有）千代田牧場　

　２８００万円　橋元　勇氣

　４２８　エクシードリミッツの２０１８　牝

　鹿　２／２６　ドゥラメンテ　エクシードリミッツ　Ｅｘｃｅｅｄ　ａｎｄ　Ｅｘｃｅｌ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

　５４００万円　野田　みづき

　４２９　カネトシキフジンの２０１８　牡

　鹿　２／１４　ヘニーヒューズ　カネトシキフジン　キングカメハメハ　（有）高昭牧場　（有）高昭牧場　

　主取り（１３００万円）

　４３０　プレシャスジェムズの２０１８　牝

　鹿　２／１５　ルーラーシップ　プレシャスジェムズ　シンボリクリスエス　（有）グランド牧場　（有）グランド牧場プリモファーム　

　主取り（１５００万円）

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