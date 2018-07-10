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【セレクト当歳速報】オルフェ牝馬をＤＭＭが６０００万円で落札

2018年7月10日15時27分  スポーツ報知

　競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号４３１～４４０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

　４３１　コズミックショアの２０１８　牝

　栗　１／２６　オルフェーヴル　コズミックショア　Ｅｌｕｓｉｖｅ　Ｑｕａｌｉｔｙ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

　６０００万円　（同）ＤＭＭ．ｃｏｍ

　４３２　クリーミーボイスの２０１８　牡

　鹿　３／５　ハーツクライ　クリーミーボイス　キングカメハメハ　下屋敷牧場　下屋敷牧場　

　２５００万円　寺田　千代乃

　４３３　ラスティックフレイムの２０１８　牝

　鹿　１／２０　ドゥラメンテ　ラスティックフレイム　Ｄａｎｅｈｉｌｌ　Ｄａｎｃｅｒ　社台ファーム　社台ファーム　

　２９００万円　会田　浩史

　４３４　クリムゾンブーケの２０１８　牡

　鹿　１／２６　キンシャサノキセキ　クリムゾンブーケ　クロフネ　ノーザンファーム　ノーザンファーム　

　５６００万円　合同会社雅苑興業

　４３５　アルーリングハートの２０１８　牡

　鹿　１／１９　ロードカナロア　アルーリングハート　ダイワメジャー　（有）杵臼牧場　（有）杵臼牧場　

　３５００万円　（株）ユニオンオーナーズクラブ

　４３６　ヴァバーウエンの２０１８　牡

　鹿　４／３　Ａｉｒ　Ｆｏｒｃｅ　Ｂｌｕｅ　ヴァバーウエン　Ｋｉｔｔｅｎ’ｓ　Ｊｏｙ　（有）スイートファーム　（有）スイートファーム　

　２１００万円　（株）ラッキーフィールド

　４３７　マンビアの２０１８　牡

　栗　２／２３　ヴィクトワールピサ　マンビア　アルデバラン２　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

　７６００万円　平井　裕

　４３８　スイートジュエリーの２０１８　牡

　鹿　３／７　オルフェーヴル　スイートジュエリー　キングカメハメハ　（有）下河辺牧場　（有）下河辺牧場　

　３９００万円　猪熊　広次

　４３９　グッドファイトの２０１８　牡

　青鹿　３／１１　リオンディーズ　グッドファイト　チーフベアハート　藤本ファーム　藤本ファーム　

　１４００万円　（株）ディアマント

　４４０　エイグレットの２０１８　牡

　鹿　２／９　ロードカナロア　エイグレット　サンデーサイレンス　ノーザンファーム　ノーザンファーム　

　１億５００万円　小笹　芳央

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