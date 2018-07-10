【セレクト当歳速報】オルフェ牝馬をＤＭＭが６０００万円で落札
競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号４３１～４４０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）
４３１ コズミックショアの２０１８ 牝
栗 １／２６ オルフェーヴル コズミックショア Ｅｌｕｓｉｖｅ Ｑｕａｌｉｔｙ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム
６０００万円 （同）ＤＭＭ．ｃｏｍ
４３２ クリーミーボイスの２０１８ 牡
鹿 ３／５ ハーツクライ クリーミーボイス キングカメハメハ 下屋敷牧場 下屋敷牧場
２５００万円 寺田 千代乃
４３３ ラスティックフレイムの２０１８ 牝
鹿 １／２０ ドゥラメンテ ラスティックフレイム Ｄａｎｅｈｉｌｌ Ｄａｎｃｅｒ 社台ファーム 社台ファーム
２９００万円 会田 浩史
４３４ クリムゾンブーケの２０１８ 牡
鹿 １／２６ キンシャサノキセキ クリムゾンブーケ クロフネ ノーザンファーム ノーザンファーム
５６００万円 合同会社雅苑興業
４３５ アルーリングハートの２０１８ 牡
鹿 １／１９ ロードカナロア アルーリングハート ダイワメジャー （有）杵臼牧場 （有）杵臼牧場
３５００万円 （株）ユニオンオーナーズクラブ
４３６ ヴァバーウエンの２０１８ 牡
鹿 ４／３ Ａｉｒ Ｆｏｒｃｅ Ｂｌｕｅ ヴァバーウエン Ｋｉｔｔｅｎ’ｓ Ｊｏｙ （有）スイートファーム （有）スイートファーム
２１００万円 （株）ラッキーフィールド
４３７ マンビアの２０１８ 牡
栗 ２／２３ ヴィクトワールピサ マンビア アルデバラン２ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム
７６００万円 平井 裕
４３８ スイートジュエリーの２０１８ 牡
鹿 ３／７ オルフェーヴル スイートジュエリー キングカメハメハ （有）下河辺牧場 （有）下河辺牧場
３９００万円 猪熊 広次
４３９ グッドファイトの２０１８ 牡
青鹿 ３／１１ リオンディーズ グッドファイト チーフベアハート 藤本ファーム 藤本ファーム
１４００万円 （株）ディアマント
４４０ エイグレットの２０１８ 牡
鹿 ２／９ ロードカナロア エイグレット サンデーサイレンス ノーザンファーム ノーザンファーム
１億５００万円 小笹 芳央