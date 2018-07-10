【セレクト当歳速報】母は仏重賞勝ち！怪物フランケル産駒をノーザンファームが５０００万円で落札
競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号４５１～４６０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）
４５１ ヴィクタシアの２０１８ 牡
栗 ２／１ ジャスタウェイ ヴィクタシア Ｂｌｕｅｇｒａｓｓ Ｃａｔ （有）千代田牧場 （有）千代田牧場
３５００万円 田中 成奉
４５２ トゥアーニーの２０１８ 牡
鹿 ４／１２ Ｆｒａｎｋｅｌ トゥアーニー Ｃｏｕｎｔｒｙ Ｒｅｅｌ （株）タイヘイ牧場 （株）タイヘイ牧場
５０００万円 ノーザンファーム
４５３ プリンセスノワールの２０１８ 牡
鹿 ２／１５ アジアエクスプレス プリンセスノワール ネオユニヴァース ノーザンファーム ノーザンファーム
１９００万円 河合 純二
４５４ キューバンリズム２の２０１８ 牝
栗 ２／３ ダイワメジャー キューバンリズム２ Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ （有）バンブー牧場 （有）バンブー牧場
８００万円 田中 成奉
４５５ トウカイミーロの２０１８ 牡
鹿 ３／１２ モーリス トウカイミーロ ワークフォース （有）長浜牧場 （有）長浜牧場
１２００万円 菅原 広隆
４５６ カトマンドゥの２０１８ 牡
芦 ２／５ ハーツクライ カトマンドゥ Ｃｏｕｎｔｒｙ Ｒｅｅｌ ノーザンファーム ノーザンファーム
６６００万円 ホシノレーシング
４５７ アドマイヤラックの２０１８ 牡
鹿 ２／２６ ルーラーシップ アドマイヤラック アドマイヤムーン （有）秋田牧場 （有）秋田牧場
２１００万円 （株）ジャパンヘルスサミット
４５８ ブランカの２０１８ 牡
鹿 ３／７ ハービンジャー ブランカ ディープインパクト 社台ファーム 社台ファーム
１２００万円 安齋 廣行
４５９ フサイチジェットの２０１８ 牡
鹿 ４／２ キズナ フサイチジェット Ｇｉｌｄｅｄ Ｔｉｍｅ 岡田スタッド 岡田スタッド
２２００万円 小笹 芳央
４６０ セレスティーヌの２０１８ 牡
鹿 ４／１１ アジアエクスプレス セレスティーヌ ハーツクライ 金蘭兄弟（有） （株）愛知ステーブル
６００万円 宮田 直也