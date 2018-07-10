【セレクト当歳速報】母は仏重賞勝ち！怪物フランケル産駒をノーザンファームが５０００万円で落札

競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号４５１～４６０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

４５１ ヴィクタシアの２０１８ 牡

栗 ２／１ ジャスタウェイ ヴィクタシア Ｂｌｕｅｇｒａｓｓ Ｃａｔ （有）千代田牧場 （有）千代田牧場

３５００万円 田中 成奉

４５２ トゥアーニーの２０１８ 牡

鹿 ４／１２ Ｆｒａｎｋｅｌ トゥアーニー Ｃｏｕｎｔｒｙ Ｒｅｅｌ （株）タイヘイ牧場 （株）タイヘイ牧場

５０００万円 ノーザンファーム

４５３ プリンセスノワールの２０１８ 牡

鹿 ２／１５ アジアエクスプレス プリンセスノワール ネオユニヴァース ノーザンファーム ノーザンファーム

１９００万円 河合 純二

４５４ キューバンリズム２の２０１８ 牝

栗 ２／３ ダイワメジャー キューバンリズム２ Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ （有）バンブー牧場 （有）バンブー牧場

８００万円 田中 成奉

４５５ トウカイミーロの２０１８ 牡

鹿 ３／１２ モーリス トウカイミーロ ワークフォース （有）長浜牧場 （有）長浜牧場

１２００万円 菅原 広隆

４５６ カトマンドゥの２０１８ 牡

芦 ２／５ ハーツクライ カトマンドゥ Ｃｏｕｎｔｒｙ Ｒｅｅｌ ノーザンファーム ノーザンファーム

６６００万円 ホシノレーシング

４５７ アドマイヤラックの２０１８ 牡

鹿 ２／２６ ルーラーシップ アドマイヤラック アドマイヤムーン （有）秋田牧場 （有）秋田牧場

２１００万円 （株）ジャパンヘルスサミット

４５８ ブランカの２０１８ 牡

鹿 ３／７ ハービンジャー ブランカ ディープインパクト 社台ファーム 社台ファーム

１２００万円 安齋 廣行

４５９ フサイチジェットの２０１８ 牡

鹿 ４／２ キズナ フサイチジェット Ｇｉｌｄｅｄ Ｔｉｍｅ 岡田スタッド 岡田スタッド

２２００万円 小笹 芳央

４６０ セレスティーヌの２０１８ 牡

鹿 ４／１１ アジアエクスプレス セレスティーヌ ハーツクライ 金蘭兄弟（有） （株）愛知ステーブル

６００万円 宮田 直也