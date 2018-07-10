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【セレクト当歳速報】母は仏重賞勝ち！怪物フランケル産駒をノーザンファームが５０００万円で落札

2018年7月10日15時59分  スポーツ報知

　競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号４５１～４６０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

４５１　ヴィクタシアの２０１８　牡

　栗　２／１　ジャスタウェイ　ヴィクタシア　Ｂｌｕｅｇｒａｓｓ　Ｃａｔ　（有）千代田牧場　（有）千代田牧場　

３５００万円　田中　成奉

４５２　トゥアーニーの２０１８　牡

　鹿　４／１２　Ｆｒａｎｋｅｌ　トゥアーニー　Ｃｏｕｎｔｒｙ　Ｒｅｅｌ　（株）タイヘイ牧場　（株）タイヘイ牧場　

５０００万円　ノーザンファーム

４５３　プリンセスノワールの２０１８　牡

　鹿　２／１５　アジアエクスプレス　プリンセスノワール　ネオユニヴァース　ノーザンファーム　ノーザンファーム　

１９００万円　河合　純二

４５４　キューバンリズム２の２０１８　牝

　栗　２／３　ダイワメジャー　キューバンリズム２　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ　（有）バンブー牧場　（有）バンブー牧場　

８００万円　田中　成奉

４５５　トウカイミーロの２０１８　牡

　鹿　３／１２　モーリス　トウカイミーロ　ワークフォース　（有）長浜牧場　（有）長浜牧場　

１２００万円　菅原　広隆

４５６　カトマンドゥの２０１８　牡

　芦　２／５　ハーツクライ　カトマンドゥ　Ｃｏｕｎｔｒｙ　Ｒｅｅｌ　ノーザンファーム　ノーザンファーム　

６６００万円　ホシノレーシング

４５７　アドマイヤラックの２０１８　牡

　鹿　２／２６　ルーラーシップ　アドマイヤラック　アドマイヤムーン　（有）秋田牧場　（有）秋田牧場　

２１００万円　（株）ジャパンヘルスサミット

４５８　ブランカの２０１８　牡

　鹿　３／７　ハービンジャー　ブランカ　ディープインパクト　社台ファーム　社台ファーム　

１２００万円　安齋　廣行

４５９　フサイチジェットの２０１８　牡

　鹿　４／２　キズナ　フサイチジェット　Ｇｉｌｄｅｄ　Ｔｉｍｅ　岡田スタッド　岡田スタッド　

２２００万円　小笹　芳央

４６０　セレスティーヌの２０１８　牡

　鹿　４／１１　アジアエクスプレス　セレスティーヌ　ハーツクライ　金蘭兄弟（有）　（株）愛知ステーブル　

６００万円　宮田　直也

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