【セレクト当歳速報】ハービンジャー産駒が７８００万円で落札 母は皐月賞馬アルアインの全姉
競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号４６１～４７０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）
４６１ ブライトメッセージの２０１８ 牝
鹿 １／２２ ドゥラメンテ ブライトメッセージ シンボリクリスエス ノーザンファーム ノーザンファーム
４４００万円 島川 隆哉
４６２ カレンシェリーメイの２０１８ 牡
鹿 ４／１２ ロードカナロア カレンシェリーメイ ディープインパクト （有）高昭牧場 （有）高昭牧場
２８００万円 （株）サラブレッドクラブライオン
４６３ スターウインドの２０１８ 牡
黒鹿 ２／２８ リオンディーズ スターウインド マンハッタンカフェ 門別 敏朗 門別 敏朗
１７００万円 高橋 文男
４６４ パンデイアの２０１８ 牡
栗 １／２５ エピファネイア パンデイア ディープインパクト ノーザンファーム ノーザンファーム
３６００万円 寺田 寿男
４６５ モーガンズマンボの２０１８ 牡
鹿 ３／９ ヘニーヒューズ モーガンズマンボ Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ 大典牧場（有） 大典牧場（有）
主取り（８００万円）
４６６ フレンドリーマナーの２０１８ 牝
鹿 ２／１４ パイロ フレンドリーマナー サンデーサイレンス 社台ファーム 社台ファーム
２０００万円 高橋 明裕
４６７ ソフトライムの２０１８ 牡
黒鹿 ２／６ ルーラーシップ ソフトライム フジキセキ （株）チャンピオンズファーム （株）チャンピオンズファーム
主取り（１２００万円）
４６８ ドルドラムズの２０１８ 牝
鹿 ３／１１ ドゥラメンテ ドルドラムズ Ｂｅｒｎａｒｄｉｎｉ （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場
２２００万円 （株）ＮＩＣＫＳ
４６９ ジュベルアリの２０１８ 牡
鹿 ３／２２ ハービンジャー ジュベルアリ ディープインパクト ノーザンファーム ノーザンファーム
７８００万円 池谷 誠一
４７０ プレシャスライフの２０１８ 牡
栗 ３／２９ ゴールドシップ プレシャスライフ タイキシャトル （有）千代田牧場 （有）千代田牧場
１５５０万円 大野 剛嗣