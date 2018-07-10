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【セレクト当歳速報】ハービンジャー産駒が７８００万円で落札　母は皐月賞馬アルアインの全姉

2018年7月10日16時29分  スポーツ報知

　競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号４６１～４７０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

４６１　ブライトメッセージの２０１８　牝

　鹿　１／２２　ドゥラメンテ　ブライトメッセージ　シンボリクリスエス　ノーザンファーム　ノーザンファーム　

４４００万円　島川　隆哉

４６２　カレンシェリーメイの２０１８　牡

　鹿　４／１２　ロードカナロア　カレンシェリーメイ　ディープインパクト　（有）高昭牧場　（有）高昭牧場　

２８００万円　（株）サラブレッドクラブライオン

４６３　スターウインドの２０１８　牡

　黒鹿　２／２８　リオンディーズ　スターウインド　マンハッタンカフェ　門別　敏朗　門別　敏朗　

１７００万円　高橋　文男

４６４　パンデイアの２０１８　牡

　栗　１／２５　エピファネイア　パンデイア　ディープインパクト　ノーザンファーム　ノーザンファーム　

３６００万円　寺田　寿男

４６５　モーガンズマンボの２０１８　牡

　鹿　３／９　ヘニーヒューズ　モーガンズマンボ　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ　大典牧場（有）　大典牧場（有）　

主取り（８００万円）

４６６　フレンドリーマナーの２０１８　牝

　鹿　２／１４　パイロ　フレンドリーマナー　サンデーサイレンス　社台ファーム　社台ファーム　

２０００万円　高橋　明裕

４６７　ソフトライムの２０１８　牡

　黒鹿　２／６　ルーラーシップ　ソフトライム　フジキセキ　（株）チャンピオンズファーム　（株）チャンピオンズファーム　

主取り（１２００万円）

４６８　ドルドラムズの２０１８　牝

　鹿　３／１１　ドゥラメンテ　ドルドラムズ　Ｂｅｒｎａｒｄｉｎｉ　（有）日高大洋牧場　（有）日高大洋牧場　

２２００万円　（株）ＮＩＣＫＳ

４６９　ジュベルアリの２０１８　牡

　鹿　３／２２　ハービンジャー　ジュベルアリ　ディープインパクト　ノーザンファーム　ノーザンファーム　

７８００万円　池谷　誠一

４７０　プレシャスライフの２０１８　牡

　栗　３／２９　ゴールドシップ　プレシャスライフ　タイキシャトル　（有）千代田牧場　（有）千代田牧場　

１５５０万円　大野　剛嗣

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