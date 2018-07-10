【セレクト当歳速報】ハービンジャー産駒が７８００万円で落札 母は皐月賞馬アルアインの全姉

競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号４６１～４７０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

４６１ ブライトメッセージの２０１８ 牝

鹿 １／２２ ドゥラメンテ ブライトメッセージ シンボリクリスエス ノーザンファーム ノーザンファーム

４４００万円 島川 隆哉

４６２ カレンシェリーメイの２０１８ 牡

鹿 ４／１２ ロードカナロア カレンシェリーメイ ディープインパクト （有）高昭牧場 （有）高昭牧場

２８００万円 （株）サラブレッドクラブライオン

４６３ スターウインドの２０１８ 牡

黒鹿 ２／２８ リオンディーズ スターウインド マンハッタンカフェ 門別 敏朗 門別 敏朗

１７００万円 高橋 文男

４６４ パンデイアの２０１８ 牡

栗 １／２５ エピファネイア パンデイア ディープインパクト ノーザンファーム ノーザンファーム

３６００万円 寺田 寿男

４６５ モーガンズマンボの２０１８ 牡

鹿 ３／９ ヘニーヒューズ モーガンズマンボ Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ 大典牧場（有） 大典牧場（有）

主取り（８００万円）

４６６ フレンドリーマナーの２０１８ 牝

鹿 ２／１４ パイロ フレンドリーマナー サンデーサイレンス 社台ファーム 社台ファーム

２０００万円 高橋 明裕

４６７ ソフトライムの２０１８ 牡

黒鹿 ２／６ ルーラーシップ ソフトライム フジキセキ （株）チャンピオンズファーム （株）チャンピオンズファーム

主取り（１２００万円）

４６８ ドルドラムズの２０１８ 牝

鹿 ３／１１ ドゥラメンテ ドルドラムズ Ｂｅｒｎａｒｄｉｎｉ （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場

２２００万円 （株）ＮＩＣＫＳ

４６９ ジュベルアリの２０１８ 牡

鹿 ３／２２ ハービンジャー ジュベルアリ ディープインパクト ノーザンファーム ノーザンファーム

７８００万円 池谷 誠一

４７０ プレシャスライフの２０１８ 牡

栗 ３／２９ ゴールドシップ プレシャスライフ タイキシャトル （有）千代田牧場 （有）千代田牧場

１５５０万円 大野 剛嗣