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【セレクト当歳速報】当歳セール最後のディープ産駒の牝馬は１億５００万円　スマイルクラブが落札

2018年7月10日17時5分  スポーツ報知

　競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号４７１～４８０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

４７１　ドリームライターの２０１８　牡

　栗　３／１８　ハーツクライ　ドリームライター　Ｔａｌｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｃａｔ　（有）グランド牧場　（有）グランド牧場プリモファーム　

８０００万円　田中　成奉

４７２　ピーチブローフィズの２０１８　牡

　黒鹿　３／１８　モーリス　ピーチブローフィズ　シンボリクリスエス　ノーザンファーム　ノーザンファーム　

２８００万円　村木　克子

４７３　欠場

４７４　アスタラビクトリアの２０１８　牡

　栗　２／１５　ハービンジャー　アスタラビクトリア　ネオユニヴァース　（株）ハクレイファーム　（株）ハクレイファーム　

主取り（１５００万円）

４７５　レッドリップスの２０１８　牡

　青鹿　２／２　エイシンフラッシュ　レッドリップス　フレンチデピュティ　社台ファーム　社台ファーム　

１５００万円　Ｌｅｎｃｏｉｓ　Ｅｓｔａｔｅｓ

４７６　エポカブラヴァの２０１８　牡

　鹿　４／１２　シニスターミニスター　エポカブラヴァ　Ｐｏｉｎｔ　Ｇｉｖｅｎ　（有）谷川牧場　（有）谷川牧場　

１９００万円　（株）レッドマジック

４７７　ウィラビーオーサムの２０１８　牝

　黒鹿　２／２３　ディープインパクト　ウィラビーオーサム　Ａｗｅｓｏｍｅ　Ｇａｍｂｌｅｒ　ノーザンファーム　ノーザンファーム　

１億５００万円　スマイルクラブ

４７８　エーシンラクーンの２０１８　牡

　栗　２／２３　ストロングリターン　エーシンラクーン　ジャングルポケット　（有）下河辺トレーニングセンター　（有）下河辺トレーニングセンター　

主取り（６００万円）　

４７９　ヴンダーゾンネの２０１８　牡

　栗　４／５　オルフェーヴル　ヴンダーゾンネ　グラスワンダー　岡田スタッド　岡田スタッド　

２０００万円　小笹　芳央

４８０　ソムニアの２０１８　牝

　鹿　３／１　ルーラーシップ　ソムニア　スペシャルウィーク　ノーザンファーム　ノーザンファーム　

１２００万円　（同）ＤＭＭ．ｃｏｍ

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