【セレクト当歳速報】当歳セール最後のディープ産駒の牝馬は１億５００万円 スマイルクラブが落札
競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号４７１～４８０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）
４７１ ドリームライターの２０１８ 牡
栗 ３／１８ ハーツクライ ドリームライター Ｔａｌｅ ｏｆ ｔｈｅ Ｃａｔ （有）グランド牧場 （有）グランド牧場プリモファーム
８０００万円 田中 成奉
４７２ ピーチブローフィズの２０１８ 牡
黒鹿 ３／１８ モーリス ピーチブローフィズ シンボリクリスエス ノーザンファーム ノーザンファーム
２８００万円 村木 克子
４７３ 欠場
４７４ アスタラビクトリアの２０１８ 牡
栗 ２／１５ ハービンジャー アスタラビクトリア ネオユニヴァース （株）ハクレイファーム （株）ハクレイファーム
主取り（１５００万円）
４７５ レッドリップスの２０１８ 牡
青鹿 ２／２ エイシンフラッシュ レッドリップス フレンチデピュティ 社台ファーム 社台ファーム
１５００万円 Ｌｅｎｃｏｉｓ Ｅｓｔａｔｅｓ
４７６ エポカブラヴァの２０１８ 牡
鹿 ４／１２ シニスターミニスター エポカブラヴァ Ｐｏｉｎｔ Ｇｉｖｅｎ （有）谷川牧場 （有）谷川牧場
１９００万円 （株）レッドマジック
４７７ ウィラビーオーサムの２０１８ 牝
黒鹿 ２／２３ ディープインパクト ウィラビーオーサム Ａｗｅｓｏｍｅ Ｇａｍｂｌｅｒ ノーザンファーム ノーザンファーム
１億５００万円 スマイルクラブ
４７８ エーシンラクーンの２０１８ 牡
栗 ２／２３ ストロングリターン エーシンラクーン ジャングルポケット （有）下河辺トレーニングセンター （有）下河辺トレーニングセンター
主取り（６００万円）
４７９ ヴンダーゾンネの２０１８ 牡
栗 ４／５ オルフェーヴル ヴンダーゾンネ グラスワンダー 岡田スタッド 岡田スタッド
２０００万円 小笹 芳央
４８０ ソムニアの２０１８ 牝
鹿 ３／１ ルーラーシップ ソムニア スペシャルウィーク ノーザンファーム ノーザンファーム
１２００万円 （同）ＤＭＭ．ｃｏｍ