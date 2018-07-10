【セレクト当歳速報】当歳セール最後のディープ産駒の牝馬は１億５００万円 スマイルクラブが落札

競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号４７１～４８０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順） ４７１ ドリームライターの２０１８ 牡 栗 ３／１８ ハーツクライ ドリームライター Ｔａｌｅ ｏｆ ｔｈｅ Ｃａｔ （有）グランド牧場 （有）グランド牧場プリモファーム ８０００万円 田中 成奉 ４７２ ピーチブローフィズの２０１８ 牡 黒鹿 ３／１８ モーリス ピーチブローフィズ シンボリクリスエス ノーザンファーム ノーザンファーム ２８００万円 村木 克子 ４７３ 欠場 ４７４ アスタラビクトリアの２０１８ 牡 栗 ２／１５ ハービンジャー アスタラビクトリア ネオユニヴァース （株）ハクレイファーム （株）ハクレイファーム 主取り（１５００万円） ４７５ レッドリップスの２０１８ 牡 青鹿 ２／２ エイシンフラッシュ レッドリップス フレンチデピュティ 社台ファーム 社台ファーム １５００万円 Ｌｅｎｃｏｉｓ Ｅｓｔａｔｅｓ ４７６ エポカブラヴァの２０１８ 牡 鹿 ４／１２ シニスターミニスター エポカブラヴァ Ｐｏｉｎｔ Ｇｉｖｅｎ （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 １９００万円 （株）レッドマジック ４７７ ウィラビーオーサムの２０１８ 牝 黒鹿 ２／２３ ディープインパクト ウィラビーオーサム Ａｗｅｓｏｍｅ Ｇａｍｂｌｅｒ ノーザンファーム ノーザンファーム １億５００万円 スマイルクラブ ４７８ エーシンラクーンの２０１８ 牡 栗 ２／２３ ストロングリターン エーシンラクーン ジャングルポケット （有）下河辺トレーニングセンター （有）下河辺トレーニングセンター 主取り（６００万円） ４７９ ヴンダーゾンネの２０１８ 牡 栗 ４／５ オルフェーヴル ヴンダーゾンネ グラスワンダー 岡田スタッド 岡田スタッド ２０００万円 小笹 芳央 ４８０ ソムニアの２０１８ 牝 鹿 ３／１ ルーラーシップ ソムニア スペシャルウィーク ノーザンファーム ノーザンファーム １２００万円 （同）ＤＭＭ．ｃｏｍ