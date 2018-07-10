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【セレクト当歳速報】前田幸治氏がキズナ産駒の牡馬を２３００万円で落札

2018年7月10日17時5分  スポーツ報知

　競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号４９１～５００までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

４９１　レディオーカモアの２０１８　牝

　栗　２／２１　ハーツクライ　レディオーカモア　Ｍｅａｄｏｗｌａｋｅ　社台ファーム　社台ファーム　

１６００万円　（同）ＤＭＭ．ｃｏｍ

４９２　欠場

４９３　レッドラヴィータの２０１８　牝

　黒鹿　２／３　ロードカナロア　レッドラヴィータ　スペシャルウィーク　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

３０００万円　石川　達絵

４９４　ロンギングエリーの２０１８　牡

　栗　３／２８　ヘニーヒューズ　ロンギングエリー　ゼンノロブロイ　（株）クラウン　（株）クラウン・クラウン日高牧場　

１５００万円　飯塚　知一

４９５　ラリズの２０１８　牡

　鹿　２／１４　ブラックタイド　ラリズ　Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

４０００万円　近藤　利一

４９６　マスターチアフルの２０１８　牡

　鹿　４／１０　ジャスタウェイ　マスターチアフル　ボストンハーバー　（有）高昭牧場　（有）高昭牧場　

１８００万円　大塚　亮一

４９７　パサパの２０１８　牡

　鹿　２／２５　ダイワメジャー　パサパ　キングカメハメハ　（株）チャンピオンズファーム　（株）チャンピオンズファーム　

主取り（１２００万円）　

４９８　マザーウェルの２０１８　牡

　黒鹿　２／１５　キズナ　マザーウェル　シンボリクリスエス　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

２３００万円　前田　幸治

４９９　オレンジティアラの２０１８　牝

　栗　２／１　スピルバーグ　オレンジティアラ　サクラバクシンオー　社台ファーム　社台ファーム　

１２００万円　加藤　裕司

５００　ムーンフライトの２０１８　牡

　鹿　２／２０　ホッコータルマエ　ムーンフライト　アドマイヤムーン　（有）静内白井牧場　（有）静内白井牧場　

１０００万円　四本　昭弘

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