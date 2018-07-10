【セレクト当歳速報】前田幸治氏がキズナ産駒の牡馬を２３００万円で落札

競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号４９１～５００までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

４９１ レディオーカモアの２０１８ 牝

栗 ２／２１ ハーツクライ レディオーカモア Ｍｅａｄｏｗｌａｋｅ 社台ファーム 社台ファーム

１６００万円 （同）ＤＭＭ．ｃｏｍ

４９２ 欠場

４９３ レッドラヴィータの２０１８ 牝

黒鹿 ２／３ ロードカナロア レッドラヴィータ スペシャルウィーク （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

３０００万円 石川 達絵

４９４ ロンギングエリーの２０１８ 牡

栗 ３／２８ ヘニーヒューズ ロンギングエリー ゼンノロブロイ （株）クラウン （株）クラウン・クラウン日高牧場

１５００万円 飯塚 知一

４９５ ラリズの２０１８ 牡

鹿 ２／１４ ブラックタイド ラリズ Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

４０００万円 近藤 利一

４９６ マスターチアフルの２０１８ 牡

鹿 ４／１０ ジャスタウェイ マスターチアフル ボストンハーバー （有）高昭牧場 （有）高昭牧場

１８００万円 大塚 亮一

４９７ パサパの２０１８ 牡

鹿 ２／２５ ダイワメジャー パサパ キングカメハメハ （株）チャンピオンズファーム （株）チャンピオンズファーム

主取り（１２００万円）

４９８ マザーウェルの２０１８ 牡

黒鹿 ２／１５ キズナ マザーウェル シンボリクリスエス （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

２３００万円 前田 幸治

４９９ オレンジティアラの２０１８ 牝

栗 ２／１ スピルバーグ オレンジティアラ サクラバクシンオー 社台ファーム 社台ファーム

１２００万円 加藤 裕司

５００ ムーンフライトの２０１８ 牡

鹿 ２／２０ ホッコータルマエ ムーンフライト アドマイヤムーン （有）静内白井牧場 （有）静内白井牧場

１０００万円 四本 昭弘