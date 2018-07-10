【セレクト当歳速報】前田幸治氏がキズナ産駒の牡馬を２３００万円で落札
競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号４９１～５００までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）
４９１ レディオーカモアの２０１８ 牝
栗 ２／２１ ハーツクライ レディオーカモア Ｍｅａｄｏｗｌａｋｅ 社台ファーム 社台ファーム
１６００万円 （同）ＤＭＭ．ｃｏｍ
４９２ 欠場
４９３ レッドラヴィータの２０１８ 牝
黒鹿 ２／３ ロードカナロア レッドラヴィータ スペシャルウィーク （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム
３０００万円 石川 達絵
４９４ ロンギングエリーの２０１８ 牡
栗 ３／２８ ヘニーヒューズ ロンギングエリー ゼンノロブロイ （株）クラウン （株）クラウン・クラウン日高牧場
１５００万円 飯塚 知一
４９５ ラリズの２０１８ 牡
鹿 ２／１４ ブラックタイド ラリズ Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム
４０００万円 近藤 利一
４９６ マスターチアフルの２０１８ 牡
鹿 ４／１０ ジャスタウェイ マスターチアフル ボストンハーバー （有）高昭牧場 （有）高昭牧場
１８００万円 大塚 亮一
４９７ パサパの２０１８ 牡
鹿 ２／２５ ダイワメジャー パサパ キングカメハメハ （株）チャンピオンズファーム （株）チャンピオンズファーム
主取り（１２００万円）
４９８ マザーウェルの２０１８ 牡
黒鹿 ２／１５ キズナ マザーウェル シンボリクリスエス （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム
２３００万円 前田 幸治
４９９ オレンジティアラの２０１８ 牝
栗 ２／１ スピルバーグ オレンジティアラ サクラバクシンオー 社台ファーム 社台ファーム
１２００万円 加藤 裕司
５００ ムーンフライトの２０１８ 牡
鹿 ２／２０ ホッコータルマエ ムーンフライト アドマイヤムーン （有）静内白井牧場 （有）静内白井牧場
１０００万円 四本 昭弘