【セレクト当歳速報】ドゥラメンテの牡馬、清家氏が８４００万円で落札 半兄は４勝のアドマイヤオウジャ

競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号５０１～５１０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

５０１ アソルータの２０１８ 牝

鹿 １／２８ エピファネイア アソルータ ゼンノロブロイ ノーザンファーム ノーザンファーム

１３００万円 大野 富生

５０２ マジックポーション２の２０１８ 牡

黒鹿 ３／５ ダイワメジャー マジックポーション２ Ｄａｎｅｈｉｌｌ Ｄａｎｃｅｒ （有）秋田牧場 （有）秋田牧場

主取り（１０００万円）

５０３ ホットマンボの２０１８ 牝

鹿 ２／２ キズナ ホットマンボ Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ 石郷岡 雅樹 石郷岡 雅樹

７００万円 （株）ノースヒルズ

５０４ シーズオールエルティッシュの２０１８ 牡

鹿 ２／７ ドゥラメンテ シーズオールエルティッシュ Ｅｌｔｉｓｈ ノーザンファーム ノーザンファーム

８４００万円 清家 聖仁

５０５ リトルディッパーの２０１８ 牡

黒鹿 ３／８ リーチザクラウン リトルディッパー アグネスワールド 社台ファーム 社台ファーム

２５００万円 丸山 担

５０６ 欠場

５０７ 欠場

５０８ ハッピーヴァリューの２０１８ 牡

鹿 ４／１１ サウスヴィグラス ハッピーヴァリュー ゼンノロブロイ （有）飛野牧場 （有）飛野牧場

１０００万円 （株）サラブレッドクラブライオン

５０９ ビアンカシェボンの２０１８ 牝

黒鹿 ３／２３ エイシンフラッシュ ビアンカシェボン フジキセキ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

６００万円 （株）キャロットクラブ

５１０ クインリーグレイスの２０１８ 牡

鹿 ２／２６ マジェスティックウォリアー クインリーグレイス スペシャルウィーク 社台ファーム 社台ファーム

１５００万円 増田 雄一