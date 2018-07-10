注 目 ロシアW杯スコア速報   プロ野球速報   【アンケート】夏の甲子園「年代別ベストゲーム」
Facebook
Twitter
馬トク会員募集中！

馬トク指数・外厩データ入り馬トク出馬表・指数データ・成績

注目レース： 函館記念・Ｇ３
全レース出馬表・データ・成績を提供中 福島 中京 函館

【セレクト当歳速報】ドゥラメンテの牡馬、清家氏が８４００万円で落札　半兄は４勝のアドマイヤオウジャ

2018年7月10日17時34分  スポーツ報知

　競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号５０１～５１０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

５０１　アソルータの２０１８　牝

　鹿　１／２８　エピファネイア　アソルータ　ゼンノロブロイ　ノーザンファーム　ノーザンファーム　

１３００万円　大野　富生

５０２　マジックポーション２の２０１８　牡

　黒鹿　３／５　ダイワメジャー　マジックポーション２　Ｄａｎｅｈｉｌｌ　Ｄａｎｃｅｒ　（有）秋田牧場　（有）秋田牧場　

主取り（１０００万円）

５０３　ホットマンボの２０１８　牝

　鹿　２／２　キズナ　ホットマンボ　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ　石郷岡　雅樹　石郷岡　雅樹　

７００万円　（株）ノースヒルズ

５０４　シーズオールエルティッシュの２０１８　牡

　鹿　２／７　ドゥラメンテ　シーズオールエルティッシュ　Ｅｌｔｉｓｈ　ノーザンファーム　ノーザンファーム　

８４００万円　清家　聖仁

５０５　リトルディッパーの２０１８　牡

　黒鹿　３／８　リーチザクラウン　リトルディッパー　アグネスワールド　社台ファーム　社台ファーム　

２５００万円　丸山　担

５０６　欠場

５０７　欠場

５０８　ハッピーヴァリューの２０１８　牡

　鹿　４／１１　サウスヴィグラス　ハッピーヴァリュー　ゼンノロブロイ　（有）飛野牧場　（有）飛野牧場　

１０００万円　（株）サラブレッドクラブライオン

５０９　ビアンカシェボンの２０１８　牝

　黒鹿　３／２３　エイシンフラッシュ　ビアンカシェボン　フジキセキ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

６００万円　（株）キャロットクラブ

５１０　クインリーグレイスの２０１８　牡

　鹿　２／２６　マジェスティックウォリアー　クインリーグレイス　スペシャルウィーク　社台ファーム　社台ファーム　

１５００万円　増田　雄一

ＰＲ
競馬
コラムでＨＯ！一覧へ
今日のスポーツ報知（東京版）
スポーツ報知の購読のお申し込みはこちら
ショップ報知
マガジン報知
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真販売
法人向け紙面・写真使用申請