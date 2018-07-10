【セレクト当歳速報】祖母はクイーンＳ勝ちのプロモーション ワールドエース産駒が２７００万円
競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号５１１～５２０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）
５１１ レッドミモザの２０１８ 牡
鹿 １／３１ ドゥラメンテ レッドミモザ キンシャサノキセキ （有）杵臼牧場 （有）杵臼牧場
１７００万円 （株）サラブレッドクラブライオン
５１２ チャイナドールの２０１８ 牡
栗 ２／２０ ノヴェリスト チャイナドール スペシャルウィーク ノーザンファーム ノーザンファーム
１５００万円 小濱 忠一
５１３ サムロマンスの２０１８ 牝
栗 ２／１７ オルフェーヴル サムロマンス Ｇａｌｉｌｅｏ （有）グランド牧場 （有）グランド牧場プリモファーム
主取り（１２００万円）
５１４ ユキノマイの２０１８ 牡
芦 ２／１４ リオンディーズ ユキノマイ ロックオブジブラルタル （有）下河辺牧場 （有）下河辺牧場
１９００万円 （株）サラブレッドクラブライオン
５１５ アロマキャンドルの２０１８ 牝
栗 ２／２３ ノヴェリスト アロマキャンドル フレンチデピュティ 社台ファーム 社台ファーム
６００万円 鈴木 美江子
５１６ シーカーマの２０１８ 牝
鹿 ２／２８ ダイワメジャー シーカーマ Ｅｘｃｈａｎｇｅ Ｒａｔｅ ノーザンファーム ノーザンファーム
２３００万円 （株）アフロｉｎ Ｅｌ Ｐａｓｏ
５１７ エミネントピークスの２０１８ 牝
栗 ２／１３ ラブリーデイ エミネントピークス ティンバーカントリー 社台ファーム 社台ファーム
主取り（８００万円）
５１８ トップモーションの２０１８ 牡
黒鹿 ２／２０ ワールドエース トップモーション シンボリクリスエス ノーザンファーム ノーザンファーム
２７００万円 鬼塚 義臣
５１９ アナモリの２０１８ 牡
鹿 ２／２８ ダイワメジャー アナモリ トワイニング 社台ファーム 社台ファーム
主取り（１６００万円）
５２０ アマルフィターナの２０１８ 牝
鹿 ３／４ ジャスタウェイ アマルフィターナ シンボリクリスエス ノーザンファーム ノーザンファーム
１７００万円 天白 泰司