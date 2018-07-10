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【セレクト当歳速報】祖母はクイーンＳ勝ちのプロモーション　ワールドエース産駒が２７００万円

2018年7月10日17時34分  スポーツ報知

　競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号５１１～５２０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

５１１　レッドミモザの２０１８　牡

　鹿　１／３１　ドゥラメンテ　レッドミモザ　キンシャサノキセキ　（有）杵臼牧場　（有）杵臼牧場　

１７００万円　（株）サラブレッドクラブライオン

５１２　チャイナドールの２０１８　牡

　栗　２／２０　ノヴェリスト　チャイナドール　スペシャルウィーク　ノーザンファーム　ノーザンファーム　

１５００万円　小濱　忠一

５１３　サムロマンスの２０１８　牝

　栗　２／１７　オルフェーヴル　サムロマンス　Ｇａｌｉｌｅｏ　（有）グランド牧場　（有）グランド牧場プリモファーム　

主取り（１２００万円）　

５１４　ユキノマイの２０１８　牡

　芦　２／１４　リオンディーズ　ユキノマイ　ロックオブジブラルタル　（有）下河辺牧場　（有）下河辺牧場　

１９００万円　（株）サラブレッドクラブライオン

５１５　アロマキャンドルの２０１８　牝

　栗　２／２３　ノヴェリスト　アロマキャンドル　フレンチデピュティ　社台ファーム　社台ファーム　

６００万円　鈴木　美江子　

５１６　シーカーマの２０１８　牝

　鹿　２／２８　ダイワメジャー　シーカーマ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ　Ｒａｔｅ　ノーザンファーム　ノーザンファーム　

２３００万円　（株）アフロｉｎ　Ｅｌ　Ｐａｓｏ

５１７　エミネントピークスの２０１８　牝

　栗　２／１３　ラブリーデイ　エミネントピークス　ティンバーカントリー　社台ファーム　社台ファーム　

主取り（８００万円）　

５１８　トップモーションの２０１８　牡

　黒鹿　２／２０　ワールドエース　トップモーション　シンボリクリスエス　ノーザンファーム　ノーザンファーム　

２７００万円　鬼塚　義臣

５１９　アナモリの２０１８　牡

　鹿　２／２８　ダイワメジャー　アナモリ　トワイニング　社台ファーム　社台ファーム　

主取り（１６００万円）　

５２０　アマルフィターナの２０１８　牝

　鹿　３／４　ジャスタウェイ　アマルフィターナ　シンボリクリスエス　ノーザンファーム　ノーザンファーム　

１７００万円　天白　泰司

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