【セレクト当歳速報】祖母はクイーンＳ勝ちのプロモーション ワールドエース産駒が２７００万円

競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号５１１～５２０までの購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

５１１ レッドミモザの２０１８ 牡

鹿 １／３１ ドゥラメンテ レッドミモザ キンシャサノキセキ （有）杵臼牧場 （有）杵臼牧場

１７００万円 （株）サラブレッドクラブライオン

５１２ チャイナドールの２０１８ 牡

栗 ２／２０ ノヴェリスト チャイナドール スペシャルウィーク ノーザンファーム ノーザンファーム

１５００万円 小濱 忠一

５１３ サムロマンスの２０１８ 牝

栗 ２／１７ オルフェーヴル サムロマンス Ｇａｌｉｌｅｏ （有）グランド牧場 （有）グランド牧場プリモファーム

主取り（１２００万円）

５１４ ユキノマイの２０１８ 牡

芦 ２／１４ リオンディーズ ユキノマイ ロックオブジブラルタル （有）下河辺牧場 （有）下河辺牧場

１９００万円 （株）サラブレッドクラブライオン

５１５ アロマキャンドルの２０１８ 牝

栗 ２／２３ ノヴェリスト アロマキャンドル フレンチデピュティ 社台ファーム 社台ファーム

６００万円 鈴木 美江子

５１６ シーカーマの２０１８ 牝

鹿 ２／２８ ダイワメジャー シーカーマ Ｅｘｃｈａｎｇｅ Ｒａｔｅ ノーザンファーム ノーザンファーム

２３００万円 （株）アフロｉｎ Ｅｌ Ｐａｓｏ

５１７ エミネントピークスの２０１８ 牝

栗 ２／１３ ラブリーデイ エミネントピークス ティンバーカントリー 社台ファーム 社台ファーム

主取り（８００万円）

５１８ トップモーションの２０１８ 牡

黒鹿 ２／２０ ワールドエース トップモーション シンボリクリスエス ノーザンファーム ノーザンファーム

２７００万円 鬼塚 義臣

５１９ アナモリの２０１８ 牡

鹿 ２／２８ ダイワメジャー アナモリ トワイニング 社台ファーム 社台ファーム

主取り（１６００万円）

５２０ アマルフィターナの２０１８ 牝

鹿 ３／４ ジャスタウェイ アマルフィターナ シンボリクリスエス ノーザンファーム ノーザンファーム

１７００万円 天白 泰司